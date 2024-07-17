Allan Saint Maximin’e 8 milyon Euro

Fenerbahçe, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Allan Saint-Maximin'in transferinde mutlu sona ulaştı. Oyuncudan sonra futbolcunun kulübü Al Ahli ile de anlaşmaya varıldı.

Ayrıca taraflar arasında evrak işleri de tamamlandı ve imzalar da atıldı. Al Ahli'de yıllık 13 milyon Euro kazanan 27 yaşındaki Maximin için Fenerbahçe'nin kasasından ise 8 milyon Euro çıkacağı öne sürüldü. Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan yıldız futbolcu daha sonra da takıma katılacak. Geçen yaz İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'dan 27 milyon Euro karşılığında Arap ekibine transfer olan deneyimli futbolcu; sol kanat, sağ kanat ve forvet arkasında oynayabiliyor. Maximin geçen sezon Al Ahli formasıyla çıktığı 31 maçta 4 gol atarken, 10 da asist katkısı yaptı.

Allan Saint Maximin'in transferini Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho bizzat istedi. Portekizli çalıştırıcı, futbolcu ile de özel bir görüşme yapmıştı.