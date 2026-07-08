Kiryakos Miçotakis'te F-35 sancısı! Türkiye'yi hedef aldı

ANKARA SORUSU KARŞISINDA NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

Basın toplantısının soru-cevap kısmında Türk mutfağı ve komşuluk ilişkilerine dair gelen bir soruyu "gürültü" gerekçesiyle geçiştiren Yunan Başbakanı, Ankara ile ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Sizi duyamıyorum pardon cevap veremeyeceğim. Size şu kadarını söyleyebilirim, bu daima bir keyif bizim için Ankara'yı ziyaret etmek. Her zaman çok büyük bir savunucusu oldum iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin. Çok teşekkürler."

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Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel