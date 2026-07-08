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Kiryakos Miçotakis'te F-35 sancısı! Türkiye'yi hedef aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara'da gerçekleştirdiği tarihi görüşme, Ege’nin karşı kıyısında panik dalgası yarattı. Trump’ın Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını ve F-35 savaş uçaklarının satışının yeniden değerlendirileceğini açıklaması üzerine Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis skandal ifadeler kullandı. Atina-Ankara hattındaki askeri dengelerin değişmesinden korkan Miçotakis, "Açık savaş tehdidi altındayız" iddiasında bulundu.

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Kiryakos Miçotakis'te F-35 sancısı! Türkiye'yi hedef aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Liderler Zirvesi öncesi gerçekleştirdiği görüşme, Yunanistan'da soğuk duş etkisi yarattı. Trump'ın Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldıracaklarını ve F-35 satışını değerlendireceklerini açıklaması üzerine Atina'dan ilk panik açıklaması geldi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin F-35 alım ihtimaline karşı "açık savaş tehdidi" algısı yaratarak müttefiklere sığındı.

CAATSA KALKIYOR, F-35 MASAYA DÖNÜYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan ABD Başkanı Donald Trump ile dün (7 Temmuz) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Zirvede, iki ülke ilişkilerini yeni bir boyuta taşıyacak hamleler peş peşe geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır)

Görüşmede ABD Başkanı Trump, Rusya'dan S-400 alımından dolayı Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımlarını kaldıracaklarını ilan etti. Trump, F-35 savaş uçaklarının satışını da yeniden değerlendireceklerini açıkladı.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Kiryakos Miçotakis'te F-35 sancısı! Türkiye'yi hedef aldı-3

BAŞKAN ERDOĞAN: "5 UÇAĞIN SÖZÜNÜ ALDIK"

Başkan Erdoğan da F-35 sürecine ilişkin net mesajlar verdi. Sürecin yeni olmadığını vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil ve daha önce görüştük ve biz 5 uçağın da sözünü aldık. İnşallah F-35 konusunda bu Liderler Zirvesi'nden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum."

5 F-35 için söz alındı... CAATSA kalkıyor! Başkan Erdoğan ve Trumptan tarihi açıklamalar: KAANı görüşeceğiz5 F-35 için söz alındı... CAATSA kalkıyor! Başkan Erdoğan ve Trumptan tarihi açıklamalar: KAANı görüşeceğiz

MİÇOTAKİS'TE SANCI BAŞLADI
Ankara-Washington hattındaki bu sıcak gelişmeler Yunanistan'ı panikletti.

Video Oynatma İkonu Miçotakis'ten Ankara'da F-35 ve Türkiye açıklaması

ABD'nin F-35'ler için Türkiye'ye yeşil ışık yakması üzerine derin bir endişeye kapılan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis skandal bir ifade kullanarak "tehdit altında" olduklarını öne sürdü.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

"HALA AÇIK SAVAŞ TEHDİDİ ALTINDAYIZ"
"ABD Başkanı F-35'lerin Türkiye tarafından satın alınmasına izin verecek gibi görünüyor. Bu acaba dengeleri değiştirir mi?" sorusunu yanıtlayan Miçotakis şunları söyledi:

"Ben dün yapılan yorumlar hakkında bir yorumda bulunmayacağım Başkan Trump'ın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptıkları ile ilgili. Sadece şu kadarını söyleyebilirim, bir ittifakın temel prensipler ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde devam etmesi lazım. Benim ülkem hala açık bir savaş tehdidi altında Türkiye'den. Biz bu konuda yasal haklarımızı kullanmalı mıyız kendi sınırlarımızı koruma konusunda? Bence şunun ayırdında olmalıyız, bütün NATO müttefiklerinin duyarlılıkları kale alınmalı bu ittifak dahilinde. Bu konuların hepsinin iyi komşuluk ilişkileri ruhuyla ve iş birliğiyle çözülebileceğine inanıyorum."

Kiryakos Miçotakis'te F-35 sancısı! Türkiye'yi hedef aldı-4

ANKARA SORUSU KARŞISINDA NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ
Basın toplantısının soru-cevap kısmında Türk mutfağı ve komşuluk ilişkilerine dair gelen bir soruyu "gürültü" gerekçesiyle geçiştiren Yunan Başbakanı, Ankara ile ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Sizi duyamıyorum pardon cevap veremeyeceğim. Size şu kadarını söyleyebilirim, bu daima bir keyif bizim için Ankara'yı ziyaret etmek. Her zaman çok büyük bir savunucusu oldum iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin. Çok teşekkürler."

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