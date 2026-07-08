İBB yolsuzluk davasında Fatih Keleş rüşvet dekontlarını görmezden geldi

Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu suç örgütü, Cebeci maden sahasında faaliyet gösteren şirketi baskı, şantaj yoluyla ele geçirdi.

Ardından İSTAÇ'ı devre dışı bırakarak tüm maden sahasını kaçak hafriyat dökümüne açtı. 2021 ile 2025 arasında 111 milyarlık vurgun yapıldı.

İşte bu vurgunun mimarlarından olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına ilişkin 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın görülmesinin 63'üncü gününde savunma yaptı.

Fatih Keleş. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) MADENE ÇÖKTÜLER Sabah'tan Sema Demir'in haberine göre, Boğaz'daki zengin iş adamlarını haraca bağlayan Boğaziçi İmar yapılanmasının üst kısmında bulunan Fatih Keleş, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, İSTAÇ'ın işletmekte olduğu hafriyat ve döküm sahalarıyla ilgili olarak hakkındaki iddiaların teknik gerçeklerden, hukuki yetki sınırlarından ve resmi belgelerden kopuk olduğunu iddia etti. Takvim Kaynak Tercihleri