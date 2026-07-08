Ankara'daki NATO zirvesinde küresel savunmaya Türkiye imzası: Milyarlık savunma anlaşmaları imzalandı

Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücü NATO'ya kalkan olacak. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün uzay ve gözetleme, taarruz kabiliyetleri, entegre hava ve füze savunması alanındaki yeni projelerinde Türk şirketleri rol oynayacak. Dün Ankara'da başlayan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında milyarlarca liralık anlaşmalara imza atıldı. Aselsan'dan Roketsan'a, Baykar'dan TÜBİTAK'a birçok kurum NATO'nun caydırıcılık mimarisinin omurgasını oluşturacak projelere katkı verecek.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücü NATO'ya kalkan olacak. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

ÇELİK KUBBE İÇİN DEV SÖZLEŞME

Sabah'tan Burcu Şen'in haberine göre, zirve kapsamında yapılan ilk sözleşme Türkiye'nin yerli teknolojiyle geliştirdiği çok katmanlı hava savunma sistemi 'Çelik Kubbe'yle ilgili oldu. Aselsan ile alçak yörünge uyduları, askerî haberleşme sistemleri ve Çelik Kubbe Ulusal Entegre Hava Savunma Mimarisi kapsamında erken ihbar radarlarının geliştirilmesi ve tedarikine yönelik yeni sözleşmeler imzalandı. TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilecek iki yeni yüksek çözünürlüklü uydu da Türkiye'de geliştirilecek. Projelerin toplam değeri 350 milyon doları aşıyor. Yeni projeler kapsamında alçak yörünge uydu sistemleri geliştirilecek, askerî haberleşme altyapısı güçlendirilecek ve Çelik Kubbe kapsamında yeni nesil erken ihbar radar sistemleri tedarik edilip geliştirilecek.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, Türkiye'nin yerli uydu programı ile Çelik Kubbe kapsamında yürütülen radar ve haberleşme projelerinin NATO'nun bölgesel gözetleme ve erken ihbar kabiliyetlerine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.