Burcu Özberk ve Gökhan Alkan aşıklar şehri Roma’da!

Gökhan Alkan, geçtiğimiz yıllarda bir dizinin setinde tanıştığı Nesrin Cavadzade ile olan birlikteliğiyle gündeme gelmişti. Aşkları dolu dizgin giden çift, evlilik yolundayken yollarını ayırma kararı almıştı. Alkan son olarak bir kanalda yayınlanan dizide Burcu Özberk'in partneri olmuştu. İkili o dönemde birbirlerine oldukça yakıştırılmış olsa da aşk iddialarını yalanlamıştı. Alkan ve Özberk, son olarak Roma'da birlikte görüntülendi. Fotoğraflarda çift, baş başa bir restoranda yemek yedi.

'TATİLE GİTMEDİK'

Birlikte rol aldıkları dizinin final yapmasının ardından Almanya'ya giden ikiliden Alkan, çıkan aşk iddiaları için, "Burcu benim arkadaşım. Tatile gitmedik... Arkadaşlar ikimiz de Galatasaraylı olduğumuz için Almanya'ya maça gitmiştik" ifadelerini kullanmıştı. Ama iddialara göre çift, uzun süredir birlikte... Aşklarını gözlerden uzak yaşamak isteyen ikilinin Roma'da tatil yapması da bunun en büyük göstergesi...