Vincenzo Montella Merih Demiral’a verilen ceza ile ilgili konuştu

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Ferdi Kadıoğlu Hollanda maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, Merih Demiral'a verilen ceza ile ilgili, "Merih'e yapılanın haksızlık olduğunu düşünüyorum. Maalesef karar mercileri farklı bir yorum kattılar. Ama bu bizden bir şey eksiltmez daha çok motive edecek" dedi.

YEDEKLER DE HARİKA

Montella, Hollanda maçı ile ilgili de "3 oyuncumuz cezalı durumda. Bu her zaman olan bir şey değil ama yedekte olan oyuncular da her zaman harika maç çıkardılar. Bu yüzden her zaman sakinim. Hangi sistemle oynayacağımızı şu anda açık edemem. Tek söyleyeceğim şey Kaan Ayhan'ın ilk tercih olarak başlaması olacak ama göreceğiz" diye konuştu. Montella taraftarlarla ilgili de "Bizim taraftarımız harika. Stadyumun tamamının Türkler ile dolu olacağını düşünüyorum" dedi. Ferdi Kadıoğlu ise "Hollanda'nın bireysel anlamda çok kaliteli oyuncuları var. Biz de sahaya tutkuyla çıkıyoruz. Çok güzel bir maç olacak" diye konuştu.