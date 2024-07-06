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Vincenzo Montella Merih Demiral'a verilen ceza ile ilgili konuştu

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Merih Demiral’a verilen ceza ile ilgili, ”Haksızlık yapıldı ancak bu bizden bir şey eksiltmez. Daha da motive edecek” diye konuştu. İtalyan hoca,”3 cezalı oyuncumuz var. Hangi sistemle oynayacağımızı açık edemem. Kaan Ayhan’ı ilk tercih olarak düşünüyorum” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 07:04
Vincenzo Montella Merih Demiral’a verilen ceza ile ilgili konuştu

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Ferdi Kadıoğlu Hollanda maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, Merih Demiral'a verilen ceza ile ilgili, "Merih'e yapılanın haksızlık olduğunu düşünüyorum. Maalesef karar mercileri farklı bir yorum kattılar. Ama bu bizden bir şey eksiltmez daha çok motive edecek" dedi.

YEDEKLER DE HARİKA
Montella, Hollanda maçı ile ilgili de "3 oyuncumuz cezalı durumda. Bu her zaman olan bir şey değil ama yedekte olan oyuncular da her zaman harika maç çıkardılar. Bu yüzden her zaman sakinim. Hangi sistemle oynayacağımızı şu anda açık edemem. Tek söyleyeceğim şey Kaan Ayhan'ın ilk tercih olarak başlaması olacak ama göreceğiz" diye konuştu. Montella taraftarlarla ilgili de "Bizim taraftarımız harika. Stadyumun tamamının Türkler ile dolu olacağını düşünüyorum" dedi. Ferdi Kadıoğlu ise "Hollanda'nın bireysel anlamda çok kaliteli oyuncuları var. Biz de sahaya tutkuyla çıkıyoruz. Çok güzel bir maç olacak" diye konuştu.

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