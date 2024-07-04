Son aday Buksa

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın geçen sezonu Antalyaspor'da geçiren ve bonservisi Fransız ekibi Lens'de bulunan Polonyalı forvet Adam Buksa ile ilgilendiği öğrdenilidi. Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevine getirilen ABD'li futbol adamı Brad Friedel'ın yıldız futbolcuyla temasa geçtiği ve ikili arasında yapılacak görüşmeden olumlu sonuç çıkması halinde transfere hız verileceği belirtildi. Geride kalan sezonda Akdeniz ekibiyle 36 maça çıkan 27 yaşındaki forvet 16 gol 2 asistlik performans sergiledi. Fransız ekibiyle 2027'ye kadar kontratı bulunan Buksa'ya MLS ve Körfez ekiplerinin de talip olduğu ifade ediliyor. Polonya Milli Takımı ile de Euro 2024'te 2 maça çıkıp 1 gol kaydeden yıldız golcüye 6 milyon Euro değer biçiliyor.

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