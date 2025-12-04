Hülya Avşar kayınvalide mi oluyor? Zehra Çilingiroğlu için evlilik iddiası

1997 yılında Paris'te evlenen Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun bir yıl sonra dünyaya gelen kızları Zehra, o dönem Türkiye'nin en popüler bebeklerinden biri olmuştu. Çocukluk döneminde kamera önünde büyümese de zaman zaman anne ve babasıyla objektiflere yansıyan Zehra Çilingiroğlu, son yıllarda özel hayatıyla giderek daha fazla gündeme gelmeye başladı.

Bir süredir sevgilisi Mürsel Kaya ile gündemde olan Çilingiroğlu hakkında ortaya atılan bir iddia ikiliyi bir kez daha magazin manşetlerine taşıdı.