Hülya Avşar kayınvalide mi oluyor? Zehra Çilingiroğlu için evlilik iddiası
Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu hakkında ortaya atılan evlilik iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü isimle üç yıldır birlikte olan Mürsel Kaya’nın aileye damat olarak gireceği öne sürüldü. İşte detaylar...
1997 yılında Paris'te evlenen Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun bir yıl sonra dünyaya gelen kızları Zehra, o dönem Türkiye'nin en popüler bebeklerinden biri olmuştu. Çocukluk döneminde kamera önünde büyümese de zaman zaman anne ve babasıyla objektiflere yansıyan Zehra Çilingiroğlu, son yıllarda özel hayatıyla giderek daha fazla gündeme gelmeye başladı.
Bir süredir sevgilisi Mürsel Kaya ile gündemde olan Çilingiroğlu hakkında ortaya atılan bir iddia ikiliyi bir kez daha magazin manşetlerine taşıdı.
İddialara göre; Zehra Çilingiroğlu ve Mürsel Kaya artık evlilik yolunda ciddi adımlar atmış durumda. Her ne kadar resmi bir açıklama gelmemiş olsa da kulislerde "Mürsel Kaya aileye damat olarak giriyor" söylentileri konuşulmaya başlandı.
İddia hakkında henüz taraflardan resmi bir açıklama yapılmamış olsa da sosyal medyada çift için birçok tebrik mesajı yayınlandı.
Öte yandan Hülya Avşar'ın kayınvalide olacağı yönündeki iddialar sevenlerini heyecanlandırdı. "Kaynanalık da Hülya'ya yakışır" gibi yorumlar yapıldı.
NE OLMUŞTU?
Çift, geçtiğimiz aylarda İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinin doğum gününde birlikte görüntülenmişti. Çiftin davetlere el ele katılması ilişkilerinin evliliğe gittiğini düşündürtmüştü.