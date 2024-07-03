Merih’ten tarihi performans

Ay-Yıldızlılar, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na damga vurmayı başardı. Bizim Çocuklar, Avusturya karşısında henüz 57. saniyede öne geçmeyi başardı. Arda Güler'in kullandığı korner sonrası oluşan karambolde topa vuran Merih Demiral, iki rekor birden kırdı. Tecrübeli futbolcu, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonaları tarihinde attığı en erken golü kaydetmeyi başardı. Merih'in golü turnuva tarihine de geçti. Merih Demiral, Avrupa Şampiyonası tarihinde eleme aşamalarında atılan en erken golü kaydetmeyi başardı. Yıldız stoper, 59'da attığı kafa golüyle de çeyrek finalin kapısını sonuna kadar açmayı başardı.

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