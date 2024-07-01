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Çağlar’da mutlu son

Bir süredir Atletico Madrid ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, İspanyol ekibiyle bonuslar dahil 10 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 07:00
Çağlar’da mutlu son

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Fenerbahçe, geçen sezon Atletico Madrid'den kiralık olarak kadrosuna katttığı milli stoper Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı. Sarı-Lacivertliler'in bu transfer için İspanyol ekibine bonuslarla birlikte 10 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi. Çağlar'ın, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Sarı-Lacivertli kulüple 3+1 yıllık kontrat imzalaması bekleniyor. 28 yaşındaki stoperin, kulübüne, Fenerbahçe'de oynamak istediğini bildirmesi ve bu gelişmenin de süreci hızlandırdığı ifade ediliyor. Geride bıraktığımız sezon Sarı-Lacivertli forma ile 16 maça çıkan tecrübeli savunma oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 2 kez fileleri havalandırdı ve 1 gol pası verdi. Tecrübeli futbolcu kariyerinde daha önce Altınordu, ve Freiburg ve Leicester City formalarını giydi.

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