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Çukurova Belediyesine usulsüzlük soruşturmasında 34 şüpheli tutuklandı

Adana'da Çukurova Belediyesine yönelik yürütülen usulsüzlük soruşturmasında 34 kişi tutuklandı. Tutuklama kararı verilenler arasında Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, önceki dönem Belediye Başkanı Soner Çetin ve 3 belediye başkan yardımcısı da bulunuyor. Diğer 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Çukurova Belediyesine usulsüzlük soruşturmasında 34 şüpheli tutuklandı

Çukurova Belediyesindeki usulsüzlüklere yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ve geçen dönemki Belediye Başkanı Soner Çetin'in de aralarında bulunduğu 34 zanlı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çukurova Belediyesi soruşturması (Foto: İHA)Çukurova Belediyesi soruşturması (Foto: İHA)

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 19 Ekim'de gözaltına alınan ve İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Çukurova Belediye Başkanı Kozay, geçen dönemki belediye başkanı Çetin ve 4 belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 49 zanlının işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, Başkan Kozay ve geçen dönemki belediye başkanı Çetin ile 3 belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 34 şüphelinin tutuklanmasına, aralarında 1 belediye başkan yardımcısı da olan diğerlerinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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Öte yandan hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çukurova Belediyesinde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan teminlerde usulsüzlükler yapıldığı, belediyeye bağlı anonim şirket üzerinden gerçekleştirilen alımlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesindeki "istisna" hükmünün usulsüz kullanıldığı, belediyeden iş alan yüklenicilerin hak ediş ödemeleri karşılığında rüşvet alındığı ve bazı belediye personelinin fiilen işe gitmedikleri halde maaşlarının ödendiği iddialarına ilişkin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Emrah Kozay ve Soner Çetin sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü. (Foto: İHA)Emrah Kozay ve Soner Çetin sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü. (Foto: İHA)

Dosya kapsamındaki ihbarlar üzerine Çukurova Belediyesinden temin edilen 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait ihale ve doğrudan temin evrakları üzerinde 3 kişilik bilirkişi heyetince gerçekleştirilen inceleme sonucu düzenlenen bilirkişi raporu ve soruşturma kapsamında elde edilen diğer deliller doğrultusunda, Çukurova Belediye Başkanı Kozay, geçen dönemki belediye başkanı Çetin, 4 belediye başkan yardımcısı ve belediyeye bağlı anonim şirketin 1 yöneticisinin de aralarında bulunduğu 51 şüpheliye yönelik İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerince 19 Ekim'de operasyon düzenlenmişti.

Adana'daki soruşturmada ihale ve rüşvet iddiaları mercek altında. (Foto: İHA)Adana'daki soruşturmada ihale ve rüşvet iddiaları mercek altında. (Foto: İHA)

Operasyonda, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ile geçen dönem Belediye Başkanı Soner Çetin ve 4 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aranan 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 49'a yükselmişti.

Belediye ihalelerine ilişkin bilirkişi raporu soruşturmada belirleyici oldu. (Foto: İHA)Belediye ihalelerine ilişkin bilirkişi raporu soruşturmada belirleyici oldu. (Foto: İHA)

8 KİŞİ HAKKINDA "BANKAMATİK MEMURU" İŞLEMİ

Soruşturma dosyasında belediyede fiilen çalışmadıkları halde maaş aldıkları öne sürülen personelle ilgili iddialar da yer aldı.

Kamuoyunda "bankamatik memuru" olarak bilinen uygulamaya ilişkin incelemelerde, işe gitmeden maaş aldıkları iddia edilen 8 kişi hakkında işlem yapıldı.

Soruşturma dosyasında 8 kişi hakkında bankamatik memuru iddiası yer aldı. (Foto: İHA)Soruşturma dosyasında 8 kişi hakkında bankamatik memuru iddiası yer aldı. (Foto: İHA)

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANININ KIZI DA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında CHP'li Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk'ün kızı E.A.'nın da gözaltına alınan isimler arasında bulunduğu öğrenildi.

E.A.'nın belediyede fiilen çalışmadığı halde maaş aldığı iddiasıyla hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Söz konusu iddiaların soruşturma dosyası kapsamında incelendiği bildirildi.

İhale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin iddialar araştırılıyor. (Foto: İHA)İhale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin iddialar araştırılıyor. (Foto: İHA)

3 YILLIK İHALE EVRAKLARI BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNDEN GEÇTİ

Çukurova Belediyesi'nden temin edilen 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait ihale ve doğrudan temin evraklarının üç kişilik bilirkişi heyeti tarafından incelendiği öğrenildi.

Kozay ve Çetin'in de aralarında bulunduğu şüpheliler hâkim karşısına çıktı. (Foto:İHA)Kozay ve Çetin'in de aralarında bulunduğu şüpheliler hâkim karşısına çıktı. (Foto:İHA)

Operasyonun, bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor ve soruşturma kapsamında elde edilen diğer deliller doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

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