Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Ankara'ya yaptığı ziyaret sırasında Türk ve Kanadalı yetkililer arasında gerçekleştirilen görüşmelerde önemli hedefler gündeme geldi.

Carney'nin özellikle Türkiye'nin uzay ve havacılık alanındaki inovasyon birikimine dikkati çektiği belirtildi. Kanada'nın kendi savunmasını güçlendirecek seviyeye ulaşması için bu alanda stratejik işbirliğinin önemli görüldüğü ifade edildi.

Carney'nin bu model çerçevesinde Kanada ve Türk şirketleri arasında üretim, inovasyon ve teknoloji transferi alanındaki işbirliklerinin stratejik düzeye taşınmasını öncelikli hedefler arasına koyduğu ifade edildi.

Savunma sanayisi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Carney'nin ziyareti kapsamında, Türk savunma sanayisini yöneten SSB yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, Kanada'nın bu modeli kendi ülkesinde hayata geçirerek savunma sanayisinin yerlileştirilmesi yönünde harekete geçmek istediği aktarıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (Foto: AA)



ALACAĞIMIZ ÇOK DERS VAR

Kanada Başbakanı Carney, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin savunma sanayisi performansına doğrudan atıfta bulunarak, "Türkiye kendi savunma ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 80'ini yerli olarak üretiyor. Kanada'da durum böyle değil. Alacağımız çok ders var." ifadesini kullandı.



TÜRKİYE'YE İHTİYACIMIZ VAR

Carney ayrıca "Kanadalıları korumak için Türkiye'nin savunma sanayisindeki uzmanlığına daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir konumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kanada'nın henüz bu kabiliyet ve yetkinlik düzeyinde olmadığına işaret eden Carney, Türkiye'nin yüzde 80'i aşan yerlilik oranına ulaşmasını kendi hükümeti için arzu edilen bir politika hedefi olarak tanımladı.