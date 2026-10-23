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Kartal'dan sürpriz plan! Galatasaray derbisinde mevkiler değişecek: Ake yerine forma o ismin

Galatasaray derbisine hazırlanan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, savunma hattında önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde ilk 11'in 10 ismi şekillenirken son karar 10 numara pozisyonu için verilecek.

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Kartal'dan sürpriz plan! Galatasaray derbisinde mevkiler değişecek: Ake yerine forma o ismin

Slavia Prag karşısında istediği sonucu alamayan Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına odaklandı.

Teknik direktör İsmail Kartal, RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde rakibin güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederek ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi.

Deneyimli çalıştırıcının özellikle savunma hattında sürpriz bir değişikliğe gitmeyi planladığı öğrenildi.

Kartal'dan sürpriz plan! Galatasaray derbisinde mevkiler değişecek: Ake yerine forma o ismin-2
ARCHIE BROWN STOPERE GEÇİYOR

Nathan Ake'nin yokluğunda savunmada farklı bir formül üzerinde duran İsmail Kartal, Oppong'un Galatasaray'ın hızlı hücumcuları karşısında ağır kalabileceğini düşünüyor.

Bu nedenle Archie Brown'u sol stopere çekmeyi planlayan deneyimli teknik adam, sol bekte ise Levent Mercan'a görev verecek.

Kartal'dan sürpriz plan! Galatasaray derbisinde mevkiler değişecek: Ake yerine forma o ismin-3
Kartal'ın bu hamlesinin arkasında Victor Osimhen'i durdurma planı bulunuyor.

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsünü duran toplarda kaptan Skriniar'ın, savunma arkasına atılacak toplarda ise Archie Brown'un kontrol etmesi hedefleniyor.

Kartal'dan sürpriz plan! Galatasaray derbisinde mevkiler değişecek: Ake yerine forma o ismin-4
10 NUMARA İÇİN İKİ ADAY VAR

Savunmadaki değişikliğin yanı sıra hücum organizasyonlarını da şekillendiren İsmail Kartal, Levent Mercan'dan ileri çıkışlarda Vedat'ı ortalarla beslemesini istedi.

Kartal'dan sürpriz plan! Galatasaray derbisinde mevkiler değişecek: Ake yerine forma o ismin-5
Sarı-lacivertlilerde derbi öncesinde ilk 11'in 10 ismi büyük ölçüde netleşirken tek belirsizlik 10 numara pozisyonunda yaşanıyor.

İsmail Kartal, bu bölgede Greenwood ile İrfan arasında tercih yapacak.

Kartal'dan sürpriz plan! Galatasaray derbisinde mevkiler değişecek: Ake yerine forma o ismin-6
Deneyimli teknik adamın son kararını hafta sonu vermesi ve RAMS Park'ta Galatasaray karşısına çıkacak ilk 11'i bu tercihe göre tamamlaması planlanıyor.

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