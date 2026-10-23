Deneyimli çalıştırıcının özellikle savunma hattında sürpriz bir değişikliğe gitmeyi planladığı öğrenildi.

Teknik direktör İsmail Kartal , RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde rakibin güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederek ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi.



ARCHIE BROWN STOPERE GEÇİYOR

Nathan Ake'nin yokluğunda savunmada farklı bir formül üzerinde duran İsmail Kartal, Oppong'un Galatasaray'ın hızlı hücumcuları karşısında ağır kalabileceğini düşünüyor.

Bu nedenle Archie Brown'u sol stopere çekmeyi planlayan deneyimli teknik adam, sol bekte ise Levent Mercan'a görev verecek.