Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yeni nesil suç örgütlerine yönelik kararlı mücadele sürüyor. Başsavcılık talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin huzur ve güvenliğini tehdit eden organize suç örgütlerine göz açtırmıyor.



Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Güngören ve Bayrampaşa ilçelerinde son bir ay içerisinde meydana gelen kurşunlama ve kundaklama olaylarını mercek altına alan ekipler, şüphelilerin izini adım adım sürdü.

5 İLÇEDE 7 AYRI EYLEM AYDINLATILDI



Yapılan titiz çalışmalar sonucunda "Çirkinler" ve "Casperlar" olarak bilinen iki ayrı suç örgütünün karıştığı 7 farklı eylem tek tek aydınlatıldı. 24 ve 28 Eylül tarihlerinde "YNS AVM" isimli iş yerlerine yönelik Çirkinler Suç Örgütü tarafından düzenlenen silahlı saldırıların izi sürüldü.

Eylem öncesi ve sonrasında tetikçiyle bağlantılı olduğu belirlenen Mehmet Aras Şahin yakalanırken, kurşunlama eylemini gerçekleştirdiği tespit edilen suça sürüklenen çocuk (ASÇ) M.E.T.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.