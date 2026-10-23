CHP’nin aidat paralarını geri istediği isimler belli oldu: Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır da listede
CHP yönetimi, Yeni Parti milletvekillerine “aidat iadesi” adı altında yapılan 57’şer bin liralık ödemelerin geri verilmesi için ihtarname gönderdi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş’ın haberine göre, ihtar gönderilen isimler arasında Özgür Özel de bulunuyor. İhtarnamede, ödeme yapılmaması halinde icra takibi başlatılacağı ve dava açılacağı bildirildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paranın iadesi için ihtar gönderdiklerini açıklamasının ardından, ihtarnamenin ayrıntıları ve muhatapları belli oldu.
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardığı bilgilere göre, Yeni Parti'ye geçen milletvekillerinden kişi başı 57 bin liranın iadesi istendi. İhtar gönderilen isimler arasında Özgür Özel'in yanı sıra Ali Mahir Başarır, Murat Emir, Gökhan Günaydın, Burhanettin Bulut ve Zeynel Emre de yer aldı.
100 MİLLETVEKİLİNE 57'ŞER BİN LİRA GÖNDERİLDİ
İhtarnamede, CHP TBMM Grup Genel Kurulunun 23 Mayıs 2025 tarihli kararı doğrultusunda milletvekillerinin ödenek ve yolluklarından aylık 10 bin lira aidat kesildiği ve bu tutarların grup hesabında toplandığı belirtildi.
Belgeye göre, 23 Temmuz 2026 tarihli grup kararı dayanak gösterilerek aynı gün banka talimatı düzenlendi. Bu talimat üzerine 24 Temmuz'da 100 milletvekilinin hesabına "CHP aidat iade bedeli" açıklamasıyla 57'şer bin lira yatırıldı.
CHP yönetimi, ihtarnamede bu ödemelerin "aidat iadesi" olarak adlandırılmasının işlemi hukuka uygun hale getirmediğini savundu. Milletvekillerinden kesilen aidatların tahsil edildiği anda partinin malvarlığına dahil olduğu vurgulandı.
Grubun aidat miktarını ve paranın kullanımını belirleme yetkisinin, toplanan tutarların milletvekillerine geri dağıtılmasını kapsamadığı ifade edildi.
YEDİ MİLLETVEKİLİ PARAYI İADE ETTİ
İhtarnamede, aynı ödemeyi alan yedi milletvekilinin durumu öğrendikten sonra parayı grup hesabına geri gönderdiği bilgisine de yer verildi.
Söz konusu milletvekillerinin, geri ödeme sırasında "sehven kabul ettiğim ödenti iadesinin geri iadesi" açıklamasını kullandığı belirtildi. İhtar gönderilen diğer milletvekillerinden de hesaplarına yatırılan tutarları geri ödemeleri istendi.
ÖDENMEZSE İCRA TAKİBİ VE DAVA
İhtarnamede, belirtilen süre içinde ödeme yapılmaması halinde yasal faiz işletileceği bildirildi. Ayrıca başka bir ihtara gerek kalmadan CHP adına icra takibi başlatılacağı ve dava yoluna başvurulacağı kaydedildi.
Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin yanı sıra koşulları oluştuğunda icra inkâr tazminatının da muhataplardan talep edileceği belirtildi.
TARTIŞMA BANKA TALİMATIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Takvim'in 13 Ekim tarihli haberinde, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanı sıfatıyla imzasını taşıdığı belirtilen banka yazısı gündeme getirilmişti. Yazıda, aidat hesabından listedeki milletvekillerine kişi başı 57 bin lira ödenmesinin istendiği aktarılmıştı.
Haberde, başka işlemler için toplanan imzaların milletvekillerinin bilgisi dışında kullanıldığı ve paranın milletvekilleri aracılığıyla Yeni Parti'ye aktarıldığı iddialarına yer verilmişti. Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen de söz konusu işleme tepki göstermişti.
İHTAR GÖNDERİLEN MİLLETVEKİLLERİ
İlter Yeşiltaş'ın aktardığı listede şu isimler yer aldı: