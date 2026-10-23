A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardığı bilgilere göre, Yeni Parti'ye geçen milletvekillerinden kişi başı 57 bin liranın iadesi istendi. İhtar gönderilen isimler arasında Özgür Özel 'in yanı sıra Ali Mahir Başarır, Murat Emir, Gökhan Günaydın, Burhanettin Bulut ve Zeynel Emre de yer aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paranın iadesi için ihtar gönderdiklerini açıklamasının ardından, ihtarnamenin ayrıntıları ve muhatapları belli oldu.

CHP’nin ihtar çektiği isimler belli oldu! Özgür Özel listede. (Foto: AA)

100 MİLLETVEKİLİNE 57'ŞER BİN LİRA GÖNDERİLDİ

İhtarnamede, CHP TBMM Grup Genel Kurulunun 23 Mayıs 2025 tarihli kararı doğrultusunda milletvekillerinin ödenek ve yolluklarından aylık 10 bin lira aidat kesildiği ve bu tutarların grup hesabında toplandığı belirtildi.

Belgeye göre, 23 Temmuz 2026 tarihli grup kararı dayanak gösterilerek aynı gün banka talimatı düzenlendi. Bu talimat üzerine 24 Temmuz'da 100 milletvekilinin hesabına "CHP aidat iade bedeli" açıklamasıyla 57'şer bin lira yatırıldı.

CHP yönetimi, ihtarnamede bu ödemelerin "aidat iadesi" olarak adlandırılmasının işlemi hukuka uygun hale getirmediğini savundu. Milletvekillerinden kesilen aidatların tahsil edildiği anda partinin malvarlığına dahil olduğu vurgulandı.

Grubun aidat miktarını ve paranın kullanımını belirleme yetkisinin, toplanan tutarların milletvekillerine geri dağıtılmasını kapsamadığı ifade edildi.