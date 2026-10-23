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CHP’nin aidat paralarını geri istediği isimler belli oldu: Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır da listede

CHP yönetimi, Yeni Parti milletvekillerine “aidat iadesi” adı altında yapılan 57’şer bin liralık ödemelerin geri verilmesi için ihtarname gönderdi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş’ın haberine göre, ihtar gönderilen isimler arasında Özgür Özel de bulunuyor. İhtarnamede, ödeme yapılmaması halinde icra takibi başlatılacağı ve dava açılacağı bildirildi.

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CHP’nin aidat paralarını geri istediği isimler belli oldu: Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır da listede

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paranın iadesi için ihtar gönderdiklerini açıklamasının ardından, ihtarnamenin ayrıntıları ve muhatapları belli oldu.

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardığı bilgilere göre, Yeni Parti'ye geçen milletvekillerinden kişi başı 57 bin liranın iadesi istendi. İhtar gönderilen isimler arasında Özgür Özel'in yanı sıra Ali Mahir Başarır, Murat Emir, Gökhan Günaydın, Burhanettin Bulut ve Zeynel Emre de yer aldı.

CHP’nin ihtar çektiği isimler belli oldu! Özgür Özel listede. (Foto: AA)CHP’nin ihtar çektiği isimler belli oldu! Özgür Özel listede. (Foto: AA)

100 MİLLETVEKİLİNE 57'ŞER BİN LİRA GÖNDERİLDİ

İhtarnamede, CHP TBMM Grup Genel Kurulunun 23 Mayıs 2025 tarihli kararı doğrultusunda milletvekillerinin ödenek ve yolluklarından aylık 10 bin lira aidat kesildiği ve bu tutarların grup hesabında toplandığı belirtildi.

Belgeye göre, 23 Temmuz 2026 tarihli grup kararı dayanak gösterilerek aynı gün banka talimatı düzenlendi. Bu talimat üzerine 24 Temmuz'da 100 milletvekilinin hesabına "CHP aidat iade bedeli" açıklamasıyla 57'şer bin lira yatırıldı.

CHP yönetimi, ihtarnamede bu ödemelerin "aidat iadesi" olarak adlandırılmasının işlemi hukuka uygun hale getirmediğini savundu. Milletvekillerinden kesilen aidatların tahsil edildiği anda partinin malvarlığına dahil olduğu vurgulandı.

Grubun aidat miktarını ve paranın kullanımını belirleme yetkisinin, toplanan tutarların milletvekillerine geri dağıtılmasını kapsamadığı ifade edildi.

Kılıçdaroğlu aidat ödemelerinin iadesini istedi. (Foto: AA)Kılıçdaroğlu aidat ödemelerinin iadesini istedi. (Foto: AA)

YEDİ MİLLETVEKİLİ PARAYI İADE ETTİ

İhtarnamede, aynı ödemeyi alan yedi milletvekilinin durumu öğrendikten sonra parayı grup hesabına geri gönderdiği bilgisine de yer verildi.

Söz konusu milletvekillerinin, geri ödeme sırasında "sehven kabul ettiğim ödenti iadesinin geri iadesi" açıklamasını kullandığı belirtildi. İhtar gönderilen diğer milletvekillerinden de hesaplarına yatırılan tutarları geri ödemeleri istendi.

Özgür Özel imzasıyla bankaya gönderilen talimatla milletvekillerine 57 bin lira ödeme yapıldığı belgelendi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Özgür Özel imzasıyla bankaya gönderilen talimatla milletvekillerine 57 bin lira ödeme yapıldığı belgelendi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ÖDENMEZSE İCRA TAKİBİ VE DAVA

İhtarnamede, belirtilen süre içinde ödeme yapılmaması halinde yasal faiz işletileceği bildirildi. Ayrıca başka bir ihtara gerek kalmadan CHP adına icra takibi başlatılacağı ve dava yoluna başvurulacağı kaydedildi.

Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin yanı sıra koşulları oluştuğunda icra inkâr tazminatının da muhataplardan talep edileceği belirtildi.

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TARTIŞMA BANKA TALİMATIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Takvim'in 13 Ekim tarihli haberinde, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanı sıfatıyla imzasını taşıdığı belirtilen banka yazısı gündeme getirilmişti. Yazıda, aidat hesabından listedeki milletvekillerine kişi başı 57 bin lira ödenmesinin istendiği aktarılmıştı.

Haberde, başka işlemler için toplanan imzaların milletvekillerinin bilgisi dışında kullanıldığı ve paranın milletvekilleri aracılığıyla Yeni Parti'ye aktarıldığı iddialarına yer verilmişti. Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen de söz konusu işleme tepki göstermişti.

100 milletvekiline ödenen aidat paraları geri istendi. (Foto: AA)100 milletvekiline ödenen aidat paraları geri istendi. (Foto: AA)

İHTAR GÖNDERİLEN MİLLETVEKİLLERİ

İlter Yeşiltaş'ın aktardığı listede şu isimler yer aldı:

CHP'nin ihtar çektiği Yeni Partili isimler:
Ayhan Barut
Bilal Bilici
Burhanettin Bulut
Orhan Sümer
Reşat Karagöz
Aliye Timisi Ersever
Aylin Yaman
Gamze Taşcıer
Murat Emir
Adnan Beker
Okan Konuralp
Tekin Bingöl
Umut Akdoğan
Aliye Coşar
Cavit Arı
Mustafa Erdem
Aykut Kaya
Özgür Erdem İncesu
Uğur Bayraktutan
Bülent Tezcan
Evrim Karakoz
Süleyman Bülbül
Ensar Aytekin
Yaşar Tüzün
İzzet Akbulut
Hasan Öztürk
Kayıhan Pala
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
İsmet Güneşhan
Özgür Ceylan
Mehmet Tahtasız
Şeref Arpacı
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Talih Özcan
Mustafa Sarıgül
İbrahim Arslan
Utku Çakırözer
Melih Meriç
Elvan Işık Gezmiş
Servet Mullaoğlu
Hikmet Yalım Halıcı
Ali Gökçek
Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
Fethi Açıkel
Gökan Zeybek
Gökhan Günaydın
Namık Tan
Özgür Karabat
Suat Özçağdaş
Turan Taşkın Özer
Türkan Elçi
Yunus Emre
Zeynel Emre
Ahmet Tuncay Özkan
Ümit Özlale
Deniz Yücel
Ednan Arslan
Gökçe Gökçen
Murat Bakan
Yüksel Taşkın
İsmail Atakan Ünver
Aşkın Genç
Fahri Özkan
Metin İlhan
Mühip Kanko
Nail Çiler
Veli Ağbaba
Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
Bekir Başevirgen
Özgür Özel
Ali Mahir Başarır
Talat Dinçer
Cumhur Uzun
Gizem Özcan
Süreyya Öneş Derici
Seyit Torun
Asu Kaya
Tahsin Ocaklı
Ayça Taşkent
Murat Çan
Barış Karadeniz
Ulaş Karasu
Mahmut Tanal
Sibel Suiçmez
Deniz Yavuzyılmaz
Eylem Ertuğ Ertuğrul
Nimet Özdemir
Ümit Dikbayır
Cemal Enginyurt
Doğan Demir
Evrim Rızvanoğlu Emir
Mehmet Salih Uzun
Seda Kaya Ösen
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