"Şirketimiz Genel Müdürü Taha Çakmak, 15 Ekim 2026 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Genel Müdürlük görevine henüz atama yapılmamış olup, bu konuda bir gelişme olması durumunda kamuoyuyla paylaşılacaktır."

TAHA ÇAKMAK KİMDİR?

1981 yılında Elazığ'da doğan Taha Çakmak, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Meslek hayatına 2004 yılında denetçi olarak başlayan Çakmak, 2005-2019 yılları arasında Ziraat Bankası'nda çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. 2019'da Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda daire başkanı olan Çakmak, aynı yıl Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkan yardımcılığına getirildi.

2021 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcılığına atanan Çakmak, Temmuz 2023'te bu görevden alındı. 3 Ağustos 2023'te Atilla Benli'nin yerine Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik genel müdürlüğüne atanan Çakmak, aynı zamanda yönetim kurulu başkan vekilliği görevini de üstlendi.

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