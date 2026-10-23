Türkiye Sigorta'nın eski genel müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı: 1 milyon dolarlık para trafiği ortaya çıktı
Fon soruşturması kapsamında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı. Çakmak hakkında, Türkiye Sigorta'nın fona yatırımları karşılığında Tera Grubu'ndan 1 milyon dolar aldığı yönünde suçlama yöneltildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çakmak, 15 Ekim 2026'da Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'teki genel müdürlük görevlerinden istifa etmişti.
ÇAKMAK'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR
Soruşturma kapsamında Çakmak'a, Türkiye Sigorta'ya ait mevduatların Tera fonlarına aktarılması ve bu işlemler üzerinden menfaat sağlanmasıyla ilgili suçlamalar yöneltildi.
Çakmak hakkındaki suçlamalar arasında şunlar yer aldı:
- Türkiye Sigorta'ya ait mevduatlarla Tera fonlarına yüksek hacimli para aktararak kazanç sağlamak.
- Fona aktarılan mevduatlar karşılığında Tera Grubu'na ait hisselerde şahsi alım işlemleri yapmak.
- G….ürk isimli hisseye Tera Grubu'nun yatırım yapması için yöneticisi olduğu kurumun mevduatlarını yatırma sözü vermek ve bunu şart koşmak.
- G….ürk hissesi ile Tera Grubu'na ait hisselerde menfaat temin etmek.
- 21 Ekim 2026'da soruşturma kapsamında alınan ifadelerde yer alan suçlamaya göre, Türkiye Sigorta'nın fona yatırımı karşılığında Tera Grubu'ndan 1 milyon dolar elden para almak.
ÖZEL KALEMİ FAHRİ UĞUR DA GÖZALTINA ALINMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, dün düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınanlar arasında Taha Çakmak'ın özel kalemi Fahri Uğur'un da bulunduğu bildirilmişti.
GEÇEN HAFTA İSTİFA ETMİŞTİ
Taha Çakmak, 15 Ekim 2026 itibarıyla Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'teki genel müdürlük görevlerinden istifa etmişti.
Türkiye Sigorta AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"Şirketimiz Genel Müdürü Taha Çakmak, 15 Ekim 2026 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Genel Müdürlük görevine henüz atama yapılmamış olup, bu konuda bir gelişme olması durumunda kamuoyuyla paylaşılacaktır."
TAHA ÇAKMAK KİMDİR?
1981 yılında Elazığ'da doğan Taha Çakmak, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu.
Meslek hayatına 2004 yılında denetçi olarak başlayan Çakmak, 2005-2019 yılları arasında Ziraat Bankası'nda çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. 2019'da Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda daire başkanı olan Çakmak, aynı yıl Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkan yardımcılığına getirildi.
2021 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcılığına atanan Çakmak, Temmuz 2023'te bu görevden alındı. 3 Ağustos 2023'te Atilla Benli'nin yerine Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik genel müdürlüğüne atanan Çakmak, aynı zamanda yönetim kurulu başkan vekilliği görevini de üstlendi.
Milas'ta 2,5 milyarlık sahte ihale soruşturması
467 banka ve kripto para hesabına bloke!