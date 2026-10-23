Bu bölümde topu rakibe bırakmayan, müthiş bir baskı kuran Kartal, Olaitan'ın iki rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı nefis vuruşla eşitliği sağladı. Ardından Italiano, önde topu tutamayan Oh ile sağ kanatta ileri gitmek yerine daha çok geriye, yani etkisiz bölgeye oynayan İlhan'ı kenara alıp Vlahovic'i oyuna sürdü. Bu hamleler Beşiktaş'ın oyun üstünlüğünü korumasını sağladı. Öyle ki Ümit, son dakikalarda kırmızı kartla oyun dışında kalmasına rağmen Kartal, cebine koyduğu bir puanı kaptırmadı. UEFA Avrupa Ligi'nde üç maçta yedi puan… Neresinden bakarsanız bakın, şahane! Üstelik önünde nispeten daha kolay maçlar da varken… Bundan iyisi Şam'da kayısı!



Yazık oldu - SİNAN VARDAR



Beşiktaş, iyi oynayıp kaybettiği Trabzonspor maçının ardından yenilgi yüzü görmediği Avrupa Ligi'nde evinde Crystal Palace'ı konuk ediyor. Yoğun maç temposundan dolayı Italiano, rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkıyor. Forma şansı bulamayan oyuncuların bu şansları değerlendirmeleri gerekiyor. Kartal, üzerinde çok fazla durduğum bir oyuncu. Başta Kartal olmak üzere diğer rotasyona giren oyuncular için Italiano'nun verdiği bu şans çok önemli bir fırsat. Taraftar, hafta içi olmasına ve maçın saat 22.00'de başlamasına rağmen tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Harika bir taraftarımız var. Bugün de tribünlerde müthiş bir atmosfer var. İlk yarıda iki takımın da çok fazla atak bulamadığı, birbirinin üstüne çok fazla gitmediği, orta alan mücadelelerinin daha fazla olduğu bir maç temposuyla devam ederken Salih Özcan harika bir pas attı. Sonradan oyuna giren Ndidi, savunmanın arkasına güzel sızdı. Tam ilk yarı berabere bitecek diye beklerken Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Beşiktaş, ikinci yarıya ilk yarının sonunda gelen golün moraliyle başlamıştı. Ancak ikinci yarının başında yenilen gol, skoru 1-1'e getirdi. Rakibin paslaşarak sağ çizgiden ortaya çevirdiği topta, ceza sahasının merkezinde bu kadar kolay vuruş imkânı tanınmaması gerekiyordu. İlk golü yazarken hemen ardından ikinci gol de geldi.





Bu seviyede böyle amatörce hataların yapılmaması gerekiyor. Paslaşırken bir anda yapılan acemice bir hata affedilmiyor. Beşiktaş, ikinci yarının başında art arda yediği iki golle 2-1 yenik duruma düşüyor. Olacak şey değil! Beşiktaş o kadar vasat bir futbol oynuyor ki Oh ileride yalnız kalıyor, topla buluşamıyor. Beşiktaş, geriye düştükten sonra topa hâkim oldu. Yapılan değişikliklerle birlikte oyunu tamamen rakip kaleye yıktı ve sonunda aradığı golü buldu. Olaitan, uzaktan harika bir vuruşla skoru 2-2'ye getirdi. Italiano, beraberlikle yetinmeyecek gibi görünüyor.



Hemen Vlahović ve Černı hamlelerini yaptı. Beşiktaş, as oyuncularını oyuna sokmuş ve tempoyu yakalamıştı ki Ümit Akdağ'ın gördüğü kırmızı kart hiç de iyi olmadı. Bu seviyede profesyonel bir futbolcunun bu şekilde kırmızı kart görmesi çok büyük amatörlük. Uzun yıllardır izlediğim en kötü İngiliz takımıydı. Beşiktaş bu takımı yenmeliydi.



Değişiklikler maça dengeyi getirdi - ÖMER ÜRÜNDÜL



Dün gece teknik direktör Italiano'nun harakiri yaptığı maçta Beşiktaş'ın aldığı 1 puan altındır. Gerçekten Italiano'yu anlamak mümkün değil. Ne düşündüğünü anlamak mümkün değil. İçeride tehlikeli bir takımla oynuyorsun kazanırsan ilk 8 ihtimali doğruyor. Senin lig maçın pazartesi evinde. Sahaya rekor rotasyon çıkıyorsun. Orta sahaya bakıyorum; Ndidi, Miretti, Kartal. Hiç birbirleriyle oynamamışlar. Nasıl organize olacaklar. Daha da önemlisi defans bloğu. En az oynanması gereken bölgedir. Hiç birbirlerini tanımayan 4 kişi. Böyle bir tabloda Beşiktaş seyircisinin desteğiyle ilk yarıyı hücuma çıkamadan, devamlı top kayıpları yaparak ama işi idare ederek, az pozisyon vererek son dakikaya geldi. Salih'in mükemmel uzun topunda da Ndidi ile çok kaliteli bir gole imza attı.