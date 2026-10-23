ARIZANIN ŞİRKETE BİLDİRİLDİĞİ İFADESİ

Duruşmada avukat Bahar'ın sorgulaması sırasında, dümen arızasının şirkete bildirildiğine yönelik bir ifade bulunduğu gündeme geldi.

Gemide meydana gelen arızaların bağlı bulunulan bayrak devletine, klas kuruluşuna ve şirkete bildirilmesi gerektiği belirtildi. Geminin 2 Haziran 2026 tarihinde klas kuruluşu tarafından belgelendirildiği bilgisi de mahkemeye sunuldu.

"BURADA BİR TEK BİZ TAMIZ ,GERİYE KALAN HER ŞEY YARIM"

VDR kayıtlarında geminin su aldığına ilişkin konuşmaların da tespit edildiği açıklandı. Mürettebat arasında geçen konuşmalarda, "Burada bir tek biz tamız ,geriye kalan her şey yarım" ifadesinin yer aldığı belirtildi.

Kayıtlarda ayrıca "Şirket kendi işinin peşinde" ve "Gemi batacak" sözlerinin bulunduğu aktarıldı. Polis, geminin su alması ve batma sürecine ilişkin bu konuşmaların soruşturma kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.