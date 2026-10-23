Filo Jet faciasında ses kayıtları mahkemede: Dümen arızası ve gemi batacak konuşmaları dosyada
KKTC’nin Girne açıklarında 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet faciasına ilişkin soruşturmada, gemideki dümen arızaları, su alma durumu ve mürettebatın konuşmaları mahkemeye taşındı. VDR kayıtlarında "Şirket kendi işinin peşinde" ve "Gemi batacak" ifadelerinin yer aldığı açıklandı. Mahkeme, 9 zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet faciasına ilişkin soruşturmada, geminin teknik eksiklikleri ve sefer sırasında yaşananlara ilişkin yeni bulgular ortaya çıktı. Kazada 28 kişi hayatını kaybederken kayıp bir kişiyi bulmak için Sahil Güvenlik ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan geminin direktörü Ali Özdülger, birinci kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan, baş makinist Zeki Öz, ikinci makinist Metin Gül ile mürettebat üyeleri Serkan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Hummolov ve Raşat İbrahimov, dokuzuncu kez mahkemeye çıkarıldı.
Duruşmada soruşturmanın geldiği aşamayı anlatan polis müfettişi Mehmet Mannas, zanlıların tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüme sebebiyet verme suçlaması kapsamında soruşturulduğunu belirtti.
68 GÜNLÜK KAYDIN 32 GÜNÜ İNCELENDİ
Mannas, geminin VDR cihazında 68 günlük kayıt bulunduğunu, bu kayıtların 32 günlük bölümünün incelendiğini açıkladı. İncelenen bölümlerde dümen sistemi, sancak ve diğer teknik donanımlara ilişkin konuşmaların yanı sıra yolcuların durumu ve mürettebatın müdahaleleriyle ilgili konuşmalar da tespit edildi.
VDR cihazından elde edilen ses ve veri kayıtlarının soruşturmanın önemli bir bölümünü oluşturduğunu belirten Mannas, incelemelerin sürdüğünü kaydetti.
DÜMEN ARIZASI KAYITLARA YANSIDI
Mahkemeye sunulan bilgilere göre, ses kayıtlarında geminin dümen sistemindeki arızanın devam ettiğine ilişkin konuşmalar bulunuyor. Geminin ön konsolunda iki, joystick bölümünde ise bir dümen kontrolünün bulunduğu belirtildi.
Polis, konuşmalarda adı geçen ilgili makinistin tespit edilmesinin ardından dümen arızası konusunda ifadesinin alınacağını bildirdi.
Kayıtlarda geminin başka bir gemiye çok yaklaştığına ilişkin konuşmalar da yer aldı. Mürettebatın, iki gemi arasındaki mesafenin 250 metreye kadar düştüğünü konuştuğu aktarıldı.
ARIZANIN ŞİRKETE BİLDİRİLDİĞİ İFADESİ
Duruşmada avukat Bahar'ın sorgulaması sırasında, dümen arızasının şirkete bildirildiğine yönelik bir ifade bulunduğu gündeme geldi.
Gemide meydana gelen arızaların bağlı bulunulan bayrak devletine, klas kuruluşuna ve şirkete bildirilmesi gerektiği belirtildi. Geminin 2 Haziran 2026 tarihinde klas kuruluşu tarafından belgelendirildiği bilgisi de mahkemeye sunuldu.
"BURADA BİR TEK BİZ TAMIZ ,GERİYE KALAN HER ŞEY YARIM"
VDR kayıtlarında geminin su aldığına ilişkin konuşmaların da tespit edildiği açıklandı. Mürettebat arasında geçen konuşmalarda, "Burada bir tek biz tamız ,geriye kalan her şey yarım" ifadesinin yer aldığı belirtildi.
Kayıtlarda ayrıca "Şirket kendi işinin peşinde" ve "Gemi batacak" sözlerinin bulunduğu aktarıldı. Polis, geminin su alması ve batma sürecine ilişkin bu konuşmaların soruşturma kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.
YOLCUDAN KAPTANA GERİ DÖNME ÇAĞRISI
Mahkemede aktarılan kayıtlara göre, kazadan önceki günlerde bir yolcu kaptana geri dönülmesi yönünde çağrıda bulundu.
Geminin arka bölümünde bir kadının bayıldığına ilişkin konuşmaların da kayıtlara yansıdığı belirtildi. İkinci kaptan Merve Nur Seraslan'ın söz konusu yolcuya müdahale ettiği ifade edildi.
Polis, gemide yaşanan olaylar sırasında mürettebat arasında geçen konuşmaların incelenmesine devam edildiğini açıkladı.
DİREKTÖR İLE İKİNCİ MAKİNİSTİN KONUŞMALARI İNCELENİYOR
İkinci makinist Metin Gül'ün mürettebatla yaptığı konuşmalar da duruşmada ele alındı.
Polis, birinci zanlı Ali Özdülger ile beşinci zanlı Metin Gül arasında geçen konuşmaların tespit edildiğini ve soruşturma kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.
"MAYDAY" ÇAĞRISI VE VİDEOLARIN SAATLERİ ARAŞTIRILIYOR
Gemiden yapılan acil yardım çağrısına ilişkin kayıtlar da mahkemenin gündemine geldi. Geminin HTS sistemi üzerinden yapılan "Mayday" çağrısının duyulduğu, bu kaydın da incelemeye alındığı belirtildi.
Kaza sırasında gemide çekilen videoların hangi saatlerde kaydedildiğinin belirlenmesi için de çalışma yürütüldüğü açıklandı.
SİNTİNE POMPALARI VE SU SEVİYESİ ALARMI MERCEK ALTINDA
Soruşturma kapsamında geminin sintine pompaları ve su seviyesi alarm sistemi de araştırılıyor.
Mahkemede, gemide sintine pompalarının bulunduğu ve suyun belirli bir seviyeye ulaşması halinde alarm sisteminin devreye girdiği bilgisi paylaşıldı. Geminin su sızdırmazlık şartını taşıması gerektiği de ifade edildi.
Gemide iki jeneratör bulunduğu, bunlardan birinin çalışmaması halinde diğerinin devreye girebildiği belirtildi.
FİBER DONANIM İÇİN UZMAN RAPORU ALINACAK
Duruşmada geminin fiber donanımına ilişkin teknik değerlendirmeler de yapıldı. Bu donanımdaki tamiratların tersanede, uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi.
Geminin parçaları üzerinden teknik tespitler yapılacağı ve uzmanlardan rapor alınacağı açıklandı.
İKİNCİ KAPTANIN E-POSTASI AÇILMADI
İkinci kaptan Merve Nur Seraslan'ın şirketle gerçekleştirdiği görüşme ve gönderdiği e-posta da duruşmada ele alındı.
Seraslan'ın şirkete e-posta gönderdiği ancak e-postanın açılmadığı, gönderinin geri döndüğü ve içeriğine erişilemediği belirtildi. VDR kayıtlarında ikinci kaptanın aleyhine değerlendirilen konuşmalar bulunduğu da mahkemeye aktarıldı.
Duruşmada, gemideki arızalardan şirketin sorumlu olduğuna ilişkin değerlendirmeler de gündeme geldi.
BAŞ MAKİNİST GEÇİCİ GÖREVLE GELMİŞ
Baş makinist Zeki Öz'ün gemiye ikinci seferi için geldiği ve geçici olarak görev yaptığı belirtildi.
Mürettebat üyelerinden Raşat İbrahimov'un ise 15 Ağustos'ta işe başladığı ve gemide henüz yeni olduğu bilgisi paylaşıldı. Geminin kaptanı ile diğer sorumluların görev ve yetkileri de duruşmada değerlendirildi.
TÜRKİYE'DEN BİLİRKİŞİ HEYETİ İÇİN GİRİŞİM
Polis, kazanın teknik ve hukuki yönlerinin araştırılması amacıyla deniz hukuku bilirkişisi görevlendirildiğini açıkladı.
Türkiye'den bir bilirkişi heyetinin KKTC'ye gelmesi için girişimde bulunulduğu ve ilgili makamlara isim listesinin gönderildiği belirtildi. Heyetin gemi üzerinde inceleme yaparak rapor hazırlayacağı aktarıldı.
Geminin bağlı bulunduğu bayrak devleti, klas kuruluşu, güvenlik donanımı ve teknik bakım işlemlerine ilişkin soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.
Limanlar Dairesinin olası kusurlarının araştırıldığı, kusur tespit edilmesi halinde gerekli soruşturmanın yapılacağı kaydedildi.
ÜÇ ZANLI İÇİN HASTANEDEN RAPOR ALINACAK
Duruşmada, üç zanlı hakkında Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden rapor temin edileceği açıklandı.
Zanlıların sağlık durumlarına ilişkin gerekli notların alındığı ve hazırlanacak raporların soruşturma dosyasına ekleneceği belirtildi.
KONUM, ROTA VE ALARM KAYITLARI DOSYADA
Polis, soruşturmanın 54'üncü gününde VDR cihazından elde edilen bazı arızalara ilişkin kayıtların da mahkemeye sunulduğunu bildirdi.
Cihazın geminin konumu, pusulası, karaya yanaşma durumu ve rotasına ilişkin bilgileri kaydettiği, ayrıca geçici ve kalıcı alarm sistemlerinin bulunduğu ifade edildi. Üst güvertedeki ses kayıtlarının da incelemeye alındığı açıklandı.
Hava raporları, meteorolojik şartlar, VDR arıza kayıtları, ses kayıtları ve geminin hasar durumunu içeren kapsamlı bir rapor hazırlanacağı belirtildi.
Geminin teknik donanımı, arızaları ve bakım işlemlerine ilişkin incelemelerin devam ettiğini aktaran polis, yeni bilirkişi raporlarıyla soruşturmanın genişletileceğini kaydetti.
ÖNCEKİ KAZADA BİR KİŞİ DAHA ARANIYOR
Geminin daha önce karıştığı kazaya ilişkin soruşturmanın da sürdüğü açıklandı. Bu dosya kapsamında bir kişinin daha aranan şahıslar arasına alındığı belirtildi.
DOKUZ ZANLIYA 7 GÜN EK TUTUKLULUK
Polis, soruşturmanın tamamlanmadığını, VDR kayıtlarının incelenmesi ve bilirkişi raporlarının hazırlanması için çalışmaların sürdüğünü belirterek zanlıların tutukluluk sürelerinin uzatılmasını talep etti.
Mahkeme; direktör Ali Özdülger, birinci kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan, baş makinist Zeki Öz, ikinci makinist Metin Gül ile mürettebat üyeleri Serkan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Hummolov ve Raşat İbrahimov'un 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.