

GALATASARAY YAZDAN BU YANA TAKİP EDİYOR

Galatasaray'ın Yasin Ayari'ye ilgisinin yaz transfer dönemine dayandığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılıların, Manchester United kaptanı Bruno Fernandes'i de takip ettiği ancak yüksek maliyeti nedeniyle Ayari'yi daha ekonomik bir alternatif olarak değerlendirdiği öne sürüldü.