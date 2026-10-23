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Aslan'dan Fener'e dev çalım! Fernandes'in alternatifi yine Ada'dan

Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'ın, uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Yasin Ayari için harekete geçtiği öne sürüldü. Brighton ile sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan İsveçli futbolcunun geleceği belirsizliğini koruyor.

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Aslan'dan Fener'e dev çalım! Fernandes'in alternatifi yine Ada'dan

Galatasaray, ara transfer dönemi öncesinde orta saha arayışlarını sürdürürken İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Yasin Ayari yeniden sarı-kırmızılıların transfer listesine girdi.

Ancak 23 yaşındaki futbolcuyla Chelsea'nin de ilgilendiği iddia edildi.

Aslan'dan Fener'e dev çalım! Fernandes'in alternatifi yine Ada'dan-2
SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ TIKANDI

İngiliz basınından TEAMtalk'ın haberine göre Brighton ile Yasin Ayari arasında yürütülen yeni sözleşme görüşmelerinde ilerleme sağlanamadı.

İsveçli orta saha oyuncusunun mevcut kontratı 30 Haziran 2027'de sona erecek.

Aslan'dan Fener'e dev çalım! Fernandes'in alternatifi yine Ada'dan-3
Brighton'ın sözleşmede bir yıllık uzatma opsiyonu bulunmasına rağmen henüz bu hakkını kullanmadığı belirtildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray ve Chelsea'nin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

Aslan'dan Fener'e dev çalım! Fernandes'in alternatifi yine Ada'dan-4
GALATASARAY YAZDAN BU YANA TAKİP EDİYOR

Galatasaray'ın Yasin Ayari'ye ilgisinin yaz transfer dönemine dayandığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılıların, Manchester United kaptanı Bruno Fernandes'i de takip ettiği ancak yüksek maliyeti nedeniyle Ayari'yi daha ekonomik bir alternatif olarak değerlendirdiği öne sürüldü.

Aslan'dan Fener'e dev çalım! Fernandes'in alternatifi yine Ada'dan-5
İsveçli futbolcunun adı eylül ayında da Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı.

O dönemde Brighton'ın oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmadığı belirtilmişti.

Aslan'dan Fener'e dev çalım! Fernandes'in alternatifi yine Ada'dan-6
Galatasaray'ın Ayari transferinde atacağı adımların, Brighton'ın sözleşme uzatma görüşmelerinden çıkacak sonuca göre şekilleneceği ifade edildi.

İngiliz kulübünün mevcut kontrattaki bir yıllık opsiyonu kullanması halinde futbolcunun sözleşme süresi 2028 yazına kadar uzayabilecek.

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