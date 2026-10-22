UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Galatasaray'ın istediği milli yıldıza dünya devi talip! Rekor bonservis talebi

Eintracht Frankfurt forması giyen millî futbolcu Can Uzun, Premier Lig ekiplerinin radarına girdi. Arsenal'ın 20 yaşındaki oyuncunun temsilcileriyle ilk teması kurduğu öne sürülürken Aston Villa, Brighton ve Everton'ın da genç yıldızı takip ettiği belirtildi. Alman ekibinin 60 milyon euroluk serbest kalma bedelini gündeme getirdiği iddia edildi. Bundesliga'da son karşılaşmayı yedek kulübesinde geçiren Can Uzun, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Galatasaray'ın istediği milli yıldıza dünya devi talip! Rekor bonservis talebi

Eintracht Frankfurt'ta forma giyen millî futbolcu Can Uzun için İngiltere Premier Lig'den transfer iddiaları gündeme geldi.

Almanya'da gösterdiği performansla dikkat çeken 20 yaşındaki oyuncunun, Arsenal başta olmak üzere dört İngiliz kulübü tarafından takip edildiği öne sürüldü.

Can Uzun'un geleceğiyle ilgili gelişmeler, Frankfurt'ta son karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlamasının ardından yeniden gündeme taşındı.

Can Uzun, Premier Lig ekiplerinin transfer gündemine girdi. (Fotoğraf: AP)Can Uzun, Premier Lig ekiplerinin transfer gündemine girdi. (Fotoğraf: AP)

ARSENAL CAN UZUN İÇİN İLK TEMASI KURDU

İngiliz basınından CaughtOffside'ın haberine göre Arsenal, Can Uzun'u transfer gündemine aldı.

Londra ekibinin, genç futbolcunun temsilciliğini yapan 11WINS şirketiyle ilk temasları gerçekleştirdiği belirtildi.

Haberde Arsenal'ın aynı menajerlik şirketinin temsil ettiği Club Brugge oyuncusu Nicolo Tresoldi ile de ilgilendiği, Can Uzun'un geleceğinin bu görüşmeler sırasında gündeme geldiği ifade edildi.

Arsenal'ın 20 yaşındaki millî futbolcunun temsilcileriyle ilk teması kurduğu öne sürüldü. (Fotoğraf: AP)Arsenal'ın 20 yaşındaki millî futbolcunun temsilcileriyle ilk teması kurduğu öne sürüldü. (Fotoğraf: AP)

PREMİER LİG'DEN DÖRT TAKIM PEŞİNDE

Arsenal'ın yanı sıra Aston Villa, Brighton ve Everton'ın da Can Uzun'u yakından takip ettiği iddia edildi.

Genç futbolcunun daha önce Borussia Dortmund, Milan ve Napoli'nin de transfer gündemine geldiği belirtildi.

Avrupa kulüplerinin ilgisi sürerken Can Uzun'un geleceğine ilişkin somut bir transfer kararı alınmadı.

Millî futbolcunun şu aşamada Eintracht Frankfurt'tan ayrılmak için kulübüne baskı yapmadığı da İngiliz basınının aktardığı ayrıntılar arasında yer aldı.

Aston Villa, Brighton ve Everton'ın da Can Uzun'u takip ettiği belirtildi. (Fotoğraf: AP)Aston Villa, Brighton ve Everton'ın da Can Uzun'u takip ettiği belirtildi. (Fotoğraf: AP)

FRANKFURT'TAN 60 MİLYON EUROLUK BEKLENTİ

Can Uzun'a yönelik transfer ilgisinin artmasıyla birlikte Eintracht Frankfurt'un bonservis beklentisi de gündeme geldi.

CaughtOffside'ın haberine göre Alman kulübü, genç oyuncunun sözleşmesinde bulunduğu iddia edilen 60 milyon euroluk serbest kalma maddesinin karşılanmasını isteyebilir.

Arsenal'ın oyuncuyla ilgilendiği ancak bu bedeli ödemeye henüz hazır olmadığı öne sürüldü.

Frankfurt'un Can Uzun ile 2029 yılına kadar sözleşmesinin bulunması, Alman temsilcisinin transfer görüşmelerinde elini güçlendiren unsurlardan biri olarak gösteriliyor.

Frankfurt'un genç oyuncu için 60 milyon euroluk bedeli gündeme getirdiği iddia edildi. (Fotoğraf: AP)Frankfurt'un genç oyuncu için 60 milyon euroluk bedeli gündeme getirdiği iddia edildi. (Fotoğraf: AP)

CAN UZUN KÖLN MAÇINDA 90 DAKİKA YEDEK KALDI

Can Uzun, Eintracht Frankfurt'un 16 Ekim'de Köln'ü sahasında 1-0 mağlup ettiği Bundesliga karşılaşmasında forma giymedi.

Teknik direktör Adi Hütter, millî futbolcuyu ilk 11'de tercih etmezken mücadele boyunca da oyuna almadı.

Alman basınında genç oyuncunun savunma katkısı ve topsuz oyundaki performansı eleştirilirken Hütter, maçın ardından yaptığı açıklamada bu karşılaşmada Can Uzun'u kullanmak için uygun bir durum oluşmadığını ifade etti.

Deneyimli teknik adam, Ritsu Doan ve Fares Chaibi'nin performansından memnun kaldığını belirterek Köln mücadelesinin yüksek fiziksel mücadele gerektirdiğine dikkat çekti.

Can Uzun'un Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. (Fotoğraf: AP)Can Uzun'un Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. (Fotoğraf: AP)

6 MAÇTA 4 GOL VE 3 ASİST

Can Uzun, 2026-2027 sezonunda Eintracht Frankfurt formasıyla Bundesliga ve Almanya Kupası'nda toplam 6 resmî karşılaşmada görev aldı.

20 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 4 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek 7 gole doğrudan katkı sağladı.

Bundesliga'da 5 karşılaşmada 2 gol atan millî oyuncu, Almanya Kupası'ndaki St. Tönis mücadelesinde ise 2 gol ve 3 asist üretti.

Frankfurt, söz konusu kupa karşılaşmasını 11-0 kazandı.

Can Uzun, Bundesliga'daki iki golünü de 12 Eylül'de 3-1 kazanılan Mainz deplasmanında kaydetti.

Millî futbolcu, Bundesliga'nın altıncı haftasındaki Köln karşılaşmasında forma giymedi. (Fotoğraf: AP)Millî futbolcu, Bundesliga'nın altıncı haftasındaki Köln karşılaşmasında forma giymedi. (Fotoğraf: AP)

GALATASARAY TRANSFERİNİ İSTEMİŞTİ

Can Uzun, 2026 yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündemindeki isimler arasında yer almıştı.

Sarı-kırmızılılar, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu. Ancak taraflar arasında transfer gerçekleşmedi.

Sky Sport Almanya'nın 20 Ağustos tarihli haberinde Can Uzun'un Galatasaray'a transfer olmayı tercih etmediği belirtildi.

Aynı haberde Eintracht Frankfurt'un oyuncu için 50 ila 60 milyon euro arasında bir bonservis beklentisi bulunduğu aktarıldı.

Galatasaray ise transfer döneminde rotasını Rusya'ya çevirdi ve Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov'u kadrosuna kattı.

Frankfurt Teknik Direktörü Adi Hütter, Can Uzun'u oyuna almama kararını değerlendirdi. (Fotoğraf: AP)Frankfurt Teknik Direktörü Adi Hütter, Can Uzun'u oyuna almama kararını değerlendirdi. (Fotoğraf: AP)

GALATASARAY BATRAKOV'U 25 MİLYON EUROYA ALDI

Galatasaray, 20 Ağustos 2026'da Aleksey Batrakov'un transferini resmen duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Rus futbolcu için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

Anlaşmada ayrıca Batrakov'un sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 15'inin Rus kulübüne ödenmesi maddesi yer aldı.

Can Uzun'un transferi gerçekleşmezken Galatasaray, 21 yaşındaki Batrakov ile beş yıllık sözleşme imzaladı.

Genç oyuncu, 2026-2027 sezonunda altı resmî maçta görev aldı. (Fotoğraf: AP)Genç oyuncu, 2026-2027 sezonunda altı resmî maçta görev aldı. (Fotoğraf: AP)

SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK

Can Uzun, 2 Temmuz 2024'te Nürnberg'den Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.

Alman ekibi, genç futbolcuyla 30 Haziran 2029'a kadar geçerli sözleşme imzaladı.

Frankfurt'un Can Uzun'u kadrosunda tutmak istediği ancak yüksek bonservisli bir teklifin değerlendirmeye alınabileceği iddia ediliyor.

Millî futbolcu, Almanya Kupası'nda St. Tönis karşısında iki gol ve üç asist üretti. (Fotoğraf: AP)Millî futbolcu, Almanya Kupası'nda St. Tönis karşısında iki gol ve üç asist üretti. (Fotoğraf: AP)

GÖZLER GELECEK YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE

Can Uzun'un Premier Lig kulüplerinin radarına girmesi, gelecek yaz transfer dönemine ilişkin beklentileri artırdı.

Arsenal'ın temsilciler düzeyindeki ilk temaslarının ardından resmî teklif yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor.

Eintracht Frankfurt'un 60 milyon euroluk beklentisi ile İngiliz kulüplerinin değerlendireceği bonservis miktarı, olası transfer görüşmelerinin temel başlıklarından biri olacak.

Bruno Fernandesten Galatasaraya müjde! Ayrılık iddiaları güçlendi: İşte o sözlerBruno Fernandesten Galatasaraya müjde! Ayrılık iddiaları güçlendi: İşte o sözler
Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a müjde! Ayrılık iddiaları güçlendi: İşte o sözler

Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a müjde! Ayrılık iddiaları güçlendi: İşte o sözler
SONRAKİ HABER

Fernandes'ten Galatasaray'a müjde!
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Galatasaray

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler