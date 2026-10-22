Galatasaray'ın istediği milli yıldıza dünya devi talip! Rekor bonservis talebi
Eintracht Frankfurt forması giyen millî futbolcu Can Uzun, Premier Lig ekiplerinin radarına girdi. Arsenal'ın 20 yaşındaki oyuncunun temsilcileriyle ilk teması kurduğu öne sürülürken Aston Villa, Brighton ve Everton'ın da genç yıldızı takip ettiği belirtildi. Alman ekibinin 60 milyon euroluk serbest kalma bedelini gündeme getirdiği iddia edildi. Bundesliga'da son karşılaşmayı yedek kulübesinde geçiren Can Uzun, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. İşte ayrıntılar...
Eintracht Frankfurt'ta forma giyen millî futbolcu Can Uzun için İngiltere Premier Lig'den transfer iddiaları gündeme geldi.
Almanya'da gösterdiği performansla dikkat çeken 20 yaşındaki oyuncunun, Arsenal başta olmak üzere dört İngiliz kulübü tarafından takip edildiği öne sürüldü.
Can Uzun'un geleceğiyle ilgili gelişmeler, Frankfurt'ta son karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlamasının ardından yeniden gündeme taşındı.
ARSENAL CAN UZUN İÇİN İLK TEMASI KURDU
İngiliz basınından CaughtOffside'ın haberine göre Arsenal, Can Uzun'u transfer gündemine aldı.
Londra ekibinin, genç futbolcunun temsilciliğini yapan 11WINS şirketiyle ilk temasları gerçekleştirdiği belirtildi.
Haberde Arsenal'ın aynı menajerlik şirketinin temsil ettiği Club Brugge oyuncusu Nicolo Tresoldi ile de ilgilendiği, Can Uzun'un geleceğinin bu görüşmeler sırasında gündeme geldiği ifade edildi.
PREMİER LİG'DEN DÖRT TAKIM PEŞİNDE
Arsenal'ın yanı sıra Aston Villa, Brighton ve Everton'ın da Can Uzun'u yakından takip ettiği iddia edildi.
Genç futbolcunun daha önce Borussia Dortmund, Milan ve Napoli'nin de transfer gündemine geldiği belirtildi.
Avrupa kulüplerinin ilgisi sürerken Can Uzun'un geleceğine ilişkin somut bir transfer kararı alınmadı.
Millî futbolcunun şu aşamada Eintracht Frankfurt'tan ayrılmak için kulübüne baskı yapmadığı da İngiliz basınının aktardığı ayrıntılar arasında yer aldı.
FRANKFURT'TAN 60 MİLYON EUROLUK BEKLENTİ
Can Uzun'a yönelik transfer ilgisinin artmasıyla birlikte Eintracht Frankfurt'un bonservis beklentisi de gündeme geldi.
CaughtOffside'ın haberine göre Alman kulübü, genç oyuncunun sözleşmesinde bulunduğu iddia edilen 60 milyon euroluk serbest kalma maddesinin karşılanmasını isteyebilir.
Arsenal'ın oyuncuyla ilgilendiği ancak bu bedeli ödemeye henüz hazır olmadığı öne sürüldü.
Frankfurt'un Can Uzun ile 2029 yılına kadar sözleşmesinin bulunması, Alman temsilcisinin transfer görüşmelerinde elini güçlendiren unsurlardan biri olarak gösteriliyor.
CAN UZUN KÖLN MAÇINDA 90 DAKİKA YEDEK KALDI
Can Uzun, Eintracht Frankfurt'un 16 Ekim'de Köln'ü sahasında 1-0 mağlup ettiği Bundesliga karşılaşmasında forma giymedi.
Teknik direktör Adi Hütter, millî futbolcuyu ilk 11'de tercih etmezken mücadele boyunca da oyuna almadı.
Alman basınında genç oyuncunun savunma katkısı ve topsuz oyundaki performansı eleştirilirken Hütter, maçın ardından yaptığı açıklamada bu karşılaşmada Can Uzun'u kullanmak için uygun bir durum oluşmadığını ifade etti.
Deneyimli teknik adam, Ritsu Doan ve Fares Chaibi'nin performansından memnun kaldığını belirterek Köln mücadelesinin yüksek fiziksel mücadele gerektirdiğine dikkat çekti.
6 MAÇTA 4 GOL VE 3 ASİST
Can Uzun, 2026-2027 sezonunda Eintracht Frankfurt formasıyla Bundesliga ve Almanya Kupası'nda toplam 6 resmî karşılaşmada görev aldı.
20 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 4 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek 7 gole doğrudan katkı sağladı.
Bundesliga'da 5 karşılaşmada 2 gol atan millî oyuncu, Almanya Kupası'ndaki St. Tönis mücadelesinde ise 2 gol ve 3 asist üretti.
Frankfurt, söz konusu kupa karşılaşmasını 11-0 kazandı.
Can Uzun, Bundesliga'daki iki golünü de 12 Eylül'de 3-1 kazanılan Mainz deplasmanında kaydetti.
GALATASARAY TRANSFERİNİ İSTEMİŞTİ
Can Uzun, 2026 yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündemindeki isimler arasında yer almıştı.
Sarı-kırmızılılar, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu. Ancak taraflar arasında transfer gerçekleşmedi.
Sky Sport Almanya'nın 20 Ağustos tarihli haberinde Can Uzun'un Galatasaray'a transfer olmayı tercih etmediği belirtildi.
Aynı haberde Eintracht Frankfurt'un oyuncu için 50 ila 60 milyon euro arasında bir bonservis beklentisi bulunduğu aktarıldı.
Galatasaray ise transfer döneminde rotasını Rusya'ya çevirdi ve Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov'u kadrosuna kattı.
GALATASARAY BATRAKOV'U 25 MİLYON EUROYA ALDI
Galatasaray, 20 Ağustos 2026'da Aleksey Batrakov'un transferini resmen duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüp, Rus futbolcu için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.
Anlaşmada ayrıca Batrakov'un sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 15'inin Rus kulübüne ödenmesi maddesi yer aldı.
Can Uzun'un transferi gerçekleşmezken Galatasaray, 21 yaşındaki Batrakov ile beş yıllık sözleşme imzaladı.
SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK
Can Uzun, 2 Temmuz 2024'te Nürnberg'den Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.
Alman ekibi, genç futbolcuyla 30 Haziran 2029'a kadar geçerli sözleşme imzaladı.
Frankfurt'un Can Uzun'u kadrosunda tutmak istediği ancak yüksek bonservisli bir teklifin değerlendirmeye alınabileceği iddia ediliyor.
GÖZLER GELECEK YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE
Can Uzun'un Premier Lig kulüplerinin radarına girmesi, gelecek yaz transfer dönemine ilişkin beklentileri artırdı.
Arsenal'ın temsilciler düzeyindeki ilk temaslarının ardından resmî teklif yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor.
Eintracht Frankfurt'un 60 milyon euroluk beklentisi ile İngiliz kulüplerinin değerlendireceği bonservis miktarı, olası transfer görüşmelerinin temel başlıklarından biri olacak.