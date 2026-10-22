Aston Villa, Brighton ve Everton'ın da Can Uzun'u takip ettiği belirtildi. (Fotoğraf: AP) FRANKFURT'TAN 60 MİLYON EUROLUK BEKLENTİ Can Uzun'a yönelik transfer ilgisinin artmasıyla birlikte Eintracht Frankfurt'un bonservis beklentisi de gündeme geldi. CaughtOffside'ın haberine göre Alman kulübü, genç oyuncunun sözleşmesinde bulunduğu iddia edilen 60 milyon euroluk serbest kalma maddesinin karşılanmasını isteyebilir. Arsenal'ın oyuncuyla ilgilendiği ancak bu bedeli ödemeye henüz hazır olmadığı öne sürüldü. Frankfurt'un Can Uzun ile 2029 yılına kadar sözleşmesinin bulunması, Alman temsilcisinin transfer görüşmelerinde elini güçlendiren unsurlardan biri olarak gösteriliyor.

Frankfurt'un genç oyuncu için 60 milyon euroluk bedeli gündeme getirdiği iddia edildi. (Fotoğraf: AP) CAN UZUN KÖLN MAÇINDA 90 DAKİKA YEDEK KALDI Can Uzun, Eintracht Frankfurt'un 16 Ekim'de Köln'ü sahasında 1-0 mağlup ettiği Bundesliga karşılaşmasında forma giymedi. Teknik direktör Adi Hütter, millî futbolcuyu ilk 11'de tercih etmezken mücadele boyunca da oyuna almadı. Alman basınında genç oyuncunun savunma katkısı ve topsuz oyundaki performansı eleştirilirken Hütter, maçın ardından yaptığı açıklamada bu karşılaşmada Can Uzun'u kullanmak için uygun bir durum oluşmadığını ifade etti. Deneyimli teknik adam, Ritsu Doan ve Fares Chaibi'nin performansından memnun kaldığını belirterek Köln mücadelesinin yüksek fiziksel mücadele gerektirdiğine dikkat çekti.

Can Uzun'un Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. (Fotoğraf: AP)



6 MAÇTA 4 GOL VE 3 ASİST Can Uzun, 2026-2027 sezonunda Eintracht Frankfurt formasıyla Bundesliga ve Almanya Kupası'nda toplam 6 resmî karşılaşmada görev aldı. 20 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 4 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek 7 gole doğrudan katkı sağladı. Bundesliga'da 5 karşılaşmada 2 gol atan millî oyuncu, Almanya Kupası'ndaki St. Tönis mücadelesinde ise 2 gol ve 3 asist üretti. Frankfurt, söz konusu kupa karşılaşmasını 11-0 kazandı. Can Uzun, Bundesliga'daki iki golünü de 12 Eylül'de 3-1 kazanılan Mainz deplasmanında kaydetti.

Millî futbolcu, Bundesliga'nın altıncı haftasındaki Köln karşılaşmasında forma giymedi. (Fotoğraf: AP)



GALATASARAY TRANSFERİNİ İSTEMİŞTİ Can Uzun, 2026 yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündemindeki isimler arasında yer almıştı. Sarı-kırmızılılar, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu. Ancak taraflar arasında transfer gerçekleşmedi. Sky Sport Almanya'nın 20 Ağustos tarihli haberinde Can Uzun'un Galatasaray'a transfer olmayı tercih etmediği belirtildi. Aynı haberde Eintracht Frankfurt'un oyuncu için 50 ila 60 milyon euro arasında bir bonservis beklentisi bulunduğu aktarıldı. Galatasaray ise transfer döneminde rotasını Rusya'ya çevirdi ve Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov'u kadrosuna kattı.