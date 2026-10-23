İsrail 'de 27 Ekim'de düzenlenecek olan seçimlere geri sayım devam ederken anketler, Binyamin Netanyahu 'nun düşüşünü işaret ediyor. Maariv gazetesinin yayımladığı son anket Netanyahu'nun liderliğindeki koalisyon blokunun sadece 48 sandalye alabilirken muhalefet blokunun ise 54 sandalyeye ulaştığını gösteriyor. Haazetz gazetesi ise Netanyahu'nun hiçbir anketin öngöremediği bir yenilgiye doğru gittiğini yazdı.

Şehit Hamas lideri Yahya Sinwar'ın İzzeddin el Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği operasyona Aksa Tufanı ismini verdiğini hatırlatan Haaretz yazarı Uri Misgav, seçimi işaret ederek "Ben de mükemmel bir fırtına, bir tufan ve bir tsunami hayal ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haaretz.

NETANYAHU'YA ÖFKE VE İNTİKAM DALGASI

İsrail'deki hükümete muhalifliğiyle bilinen Haaretz gazetesi, daha önce de Netanyahu'ya karşı yeni bir tufan geldiğini işaret etmişti. Misgav, köşe yazısında "deniz ile nehir arasında harekete geçen; önün katıp sürüklemeye ve gürleyerek kan, askerden kaçma, terk edilmişlik ve sorumluluktan kaçış koalisyonunu boğmaya hazırlanan devasa bir öfke, yas, acı, tiksinti, protesto ve intikam dalgasının" yaklaştığını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Solcusuyla sağcısıyla, dindarıyla seküleriyle, muhafazakarıyla liberaliyle bir halk dalgası… Bize eşi benzeri görülmemiş bir yıkım getiren bu korkunç ve kötü hükümetten kurtulmak için demokratik, sivil ve ahlaki haklarını hayata geçiren Yahudiler ve Araplar."