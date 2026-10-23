Netanyahu öfkesi ve intikam dalgası! İsrail basını yazdı: Sandıktan tufan çıkacak
İsrail'de 27 Ekim seçimlerine geri sayım sürerken Maariv'in son anketi Netanyahu liderliğindeki iktidar blokunun 48 sandalyede kalarak muhalefetin gerisine düştüğünü gösteriyor. Haaretz yazarı Uri Misgav ise sandıktan Netanyahu hükümetini devirecek devasa bir "tsunami" hatta adeta yeni bir "Aksa Tufanı" çıkacağını öngördüğünü belirtiyor. İsrail'de "Nehirden denize" Netanyahu öfkesinin biriktiğini vurgulayan İsrail basını, yurt dışındaki seçmenin de Netanyahu'ya karşı oy kullanmak için ülkeye akın ettiğini belirtiyor.
İsrail'de 27 Ekim'de düzenlenecek olan seçimlere geri sayım devam ederken anketler, Binyamin Netanyahu'nun düşüşünü işaret ediyor. Maariv gazetesinin yayımladığı son anket Netanyahu'nun liderliğindeki koalisyon blokunun sadece 48 sandalye alabilirken muhalefet blokunun ise 54 sandalyeye ulaştığını gösteriyor. Haazetz gazetesi ise Netanyahu'nun hiçbir anketin öngöremediği bir yenilgiye doğru gittiğini yazdı.
İSRAİL GAZETESİNDEN "NETANYAHU'YA YENİ TUFAN" VURGUSU
Şehit Hamas lideri Yahya Sinwar'ın İzzeddin el Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği operasyona Aksa Tufanı ismini verdiğini hatırlatan Haaretz yazarı Uri Misgav, seçimi işaret ederek "Ben de mükemmel bir fırtına, bir tufan ve bir tsunami hayal ediyorum." ifadelerini kullandı.
NETANYAHU'YA ÖFKE VE İNTİKAM DALGASI
İsrail'deki hükümete muhalifliğiyle bilinen Haaretz gazetesi, daha önce de Netanyahu'ya karşı yeni bir tufan geldiğini işaret etmişti. Misgav, köşe yazısında "deniz ile nehir arasında harekete geçen; önün katıp sürüklemeye ve gürleyerek kan, askerden kaçma, terk edilmişlik ve sorumluluktan kaçış koalisyonunu boğmaya hazırlanan devasa bir öfke, yas, acı, tiksinti, protesto ve intikam dalgasının" yaklaştığını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:
"Solcusuyla sağcısıyla, dindarıyla seküleriyle, muhafazakarıyla liberaliyle bir halk dalgası… Bize eşi benzeri görülmemiş bir yıkım getiren bu korkunç ve kötü hükümetten kurtulmak için demokratik, sivil ve ahlaki haklarını hayata geçiren Yahudiler ve Araplar."
NETANYAHU NEFRETİ İSRAİL BASININDA
Haaretz'de yayımlanan yazı, İsrail'de Netanyahu hükümetine yönelik nefreti açıkça gözler önüne seriyor.
NETANYAHU'YA KARŞI OY KULLANMAK İÇİN İSRAİL'E GİDİYORLAR
Misgav, beklenen "fırtınanın" seçim öncesi düzenlenen kamuoyu anketlerinde görülmesinin imkansız olduğunu vurguladı ve Netanyahu'ya karşı oy kullanmak için İsrail dışından ülkeye gelenler dahi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Değişim bloku içindeki mobilizasyon; gerek aktivizm ve gönüllülük düzeyinde, gerekse kampanyanın arkasındaki enerji ve beklenen katılım oranında muazzam bir boyutta. Yitzhak Rabin'in 1992'de ve Ehud Barak'ın 1999'da yarıştığı dönemden bu yana böyle bir şey hatırlamıyorum. Netanyahu'ya karşı oy kullanmak için akın akın ülkeye gelen eski İsraillilerin veya 'beklemede olan' İsraillilerin oluşturduğu hava köprüsü hayranlık uyandırıcı."
MAARIV ANKETLERİ DE NETANYAHU GERİDE DİYOR
Maariv gazetesinin 23 Ekim 2026 tarihli seçim anketinin sonuçları ise şu şekilde:
Blokların Sandık Dağılımı:
Değişim / Muhalefet Bloku: 54 sandalye
Koalisyon (Netanyahu) Bloku: 48 sandalye
Not: Ofer Winter liderliğindeki "Am Yisrael" partisinin %3 olan oy oranıyla %3.25'lik seçim barajını aşamaması, Netanyahu blokunun bu hafta 3 sandalye birden kaybederek 48'e düşmesine yol açtığı belirtiliyor.
Başbakanlık Tercihi:
Gadi Eizenkot, Binyamin Netanyahu'ya karşı %49'a %41 oranla önde.
Naftali Bennett, Binyamin Netanyahu'ya karşı %45'e %43 oranla önde.
Binyamin Netanyahu, Avigdor Liberman'a karşı %44'e %39 oranla önde.
Seçime Katılım Beklentisi:
Seçmenlerin %81'i kesinlikle sandığa gideceğini belirtiyor. Bu oran 2022 seçimlerindeki %71'lik katılım oranına göre belirgin bir artışa işaret ediyor. Muhalefet seçmenlerinin katılım eğiliminin (%87) koalisyon seçmenlerine (%83) kıyasla biraz daha yüksek olduğu belirtiliyor.
Seçim Sonucu Kilitlenme Durumu (Hükümet Tercihi):
Katılımcıların %60'ı, seçimlerin sonuçsuz kalması durumunda bir ulusal birlik hükümeti kurulmasını istiyor. Bunların %33'ü bu hükümetin değişim bloğundan bir lider tarafından, %19'u ise Netanyahu tarafından yönetilmesini tercih ediyor. Yeni bir seçime gidilmesini isteyenlerin oranı ise %23'e gerilemiş durumda.