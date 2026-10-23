Partiden ayrılan meclis üyelerine ilişkin ise "Ruhlarının olduğu yerlerle bedenlerini kavuşturmak istediler arkadaşlar" dedi.

"Ama desteğini sunduğumuz arkadaşlarımız bizim bu desteğimizin önemini yeterince kavrayamıyorlar. Bizim de bu işbirliği zeminine rağmen tabii ki sabrımızın bir sınırı var. Kimse bizim sabrımızın da sınırını zorlamasın."

Sarı, daha önce Yeni Partili Ayşe Ünlüce'ye verdikleri desteği hatırlatırken de aynı eleştirel dili kullandı:

HEM "SABRIMIZIN SINIRI VAR" DEDİ HEM KAPIYI AÇIK TUTTU

Sarı, CHP’den ayrılan isimlere İBB için birlikte hareket etme çağrısı yaptı. (Foto: AA)

Sarı, o tartışmada Yeni Partili yöneticileri "kibirli tutum" ve "zehirli dil" kullanmakla eleştirmişti. Ortak adaya verilen destek, seçim sonrasında karşılıklı suçlamaların önünü kesmemişti.

CHP'nin Yeni Partili Ayşe Ünlüce'yi desteklediği seçimin ardından, iki parti arasında sonucun kimin desteğiyle elde edildiği tartışması çıkmıştı. Özgür Özel, CHP yönetimini delege sayısı üzerinden pazarlık yapmakla suçlamış; Müslim Sarı ise aday çıkarmayarak Ünlüce'yi desteklediklerini hatırlatmıştı.

Türkiye Belediyeler Birliği seçiminin ardından iki parti arasında “kibirli tutum” ve “zehirli dil” tartışması yaşanmıştı. (Foto: AA)

1. Kılıçdaroğlu’nun “arınma” açıklamalarının ardından CHP’den Yeni Parti’ye İBB için ortak hareket etme çağrısı geldi. (Foto: AA)

"ARINMA" MESAJLARININ ARDINDAN YENİDEN ORTAKLIK ARAYIŞI

İki parti arasındaki gerilimin bir başka başlığını da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki açıklamaları oluşturmuştu.

Kılıçdaroğlu, "arınma" söylemini sürdürdüğü süreçte, "'Benim hırsızım iyidir' diyenlerle mücadele etmezseniz ülkeye adaleti getiremezsiniz" demişti. İsim vermeden yaptığı bu çıkış, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesine yönelik bir gönderme olarak değerlendirilmişti.

Gelinen noktada ise CHP yönetimi, sert sözlerle mesafe koyduğu kadrolarla İBB için yeniden ortak hareket etmenin yollarını arıyor. Sarı'nın son açıklaması, karşılıklı suçlamalar sürerken belediye yönetimini elde tutmak için iş birliği kapısının açık bırakıldığını ortaya koyuyor.

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