CHP’den Yeni Parti’ye hem ittifak çağrısı hem gözdağı! Müslim Sarı, İBB için destek istedi
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, olası İBB başkanlık seçiminde Yeni Parti ile birlikte hareket etmeye hazır olduklarını açıkladı. Ancak ortaklık çağrısı yaptığı isimleri aynı konuşmada hem özverilerini anlamamakla suçladı hem de “Siyasal bedelini öderler” sözleriyle uyardı. Kılıçdaroğlu’nun “arınma” çıkışlarıyla mesafe koyduğu Özel ve İmamoğlu cephesine, İBB yönetimini kaybetmeme hesabıyla yeniden iş birliği kapısı açıldı.
CHP ile Yeni Parti arasındaki karşılıklı suçlamalara rağmen belediye seçimlerinde ortak hareket etme arayışı sürüyor. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Gaziantep İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, olası İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlık seçiminde Yeni Parti ile iş birliğini sürdürmek istediklerini söyledi.
İBB Meclisindeki ayrışmayı değerlendiren Sarı, CHP'den istifa eden isimleri eleştirirken aynı isimlerin desteğine talip oldu. Açıklamada, iş birliği çağrısıyla siyasi bedel uyarısı yan yana geldi.
AYRILANLARI ELEŞTİRDİ, İBB İÇİN DESTEK İSTEDİ
Sarı, CHP'den ayrılarak başka partiye geçen meclis üyeleriyle de birlikte hareket etmeye hazır olduklarını belirterek şunları söyledi:
"Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu arkadaşlarımız başka partiye geçseler de Cumhuriyet Halk Partisi içinde kalsalar da Cumhur İttifakı'na ve AKP'ye karşı İBB'nin kaybedilmemesi için gerekli her türlü iş birliği zeminini sürdüreceğiz."
İş birliğinin gerekçesini İBB'nin Cumhur İttifakı'na geçmesini önlemek olarak açıklayan Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu arkadaşlarımız bizden ayrılıp gitmiş olsalar bile ve onlar da bizimle birlikte AKP'ye karşı siyasal mücadele yapmak istiyorlarsa biz hazırız."
İTTİFAK DAVETİNE "SİYASAL BEDEL" ŞARTI
Ancak Sarı, birlikte hareket etmek istediği isimlere yönelik suçlamalarını da sürdürdü. CHP'nin gösterdiğini savunduğu özverinin karşılık bulmadığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:
"Biz maksimum özeni gösterdiğimiz halde arkadaşlarımız bu konuda gerekli özeni göstermediler."
Sarı, çağrısına karşılık verilmemesi ihtimalini ise "siyasal bedel" sözleriyle gündeme getirdi:
"Ama arkadaşlarımız hayır biz sizinle birlikte hareket etmeyeceğiz. 'Kendi kafamıza göre takılacağız' diyorlarsa bunun siyasal bedelini de öderler."
Böylece CHP'nin İBB için yaptığı ortaklık çağrısına, çağrının muhataplarını hedef alan bir uyarı da eşlik etti.
HEM "SABRIMIZIN SINIRI VAR" DEDİ HEM KAPIYI AÇIK TUTTU
Sarı, daha önce Yeni Partili Ayşe Ünlüce'ye verdikleri desteği hatırlatırken de aynı eleştirel dili kullandı:
"Ama desteğini sunduğumuz arkadaşlarımız bizim bu desteğimizin önemini yeterince kavrayamıyorlar. Bizim de bu işbirliği zeminine rağmen tabii ki sabrımızın bir sınırı var. Kimse bizim sabrımızın da sınırını zorlamasın."
Partiden ayrılan meclis üyelerine ilişkin ise "Ruhlarının olduğu yerlerle bedenlerini kavuşturmak istediler arkadaşlar" dedi.
Sarı'nın açıklamasında, siyasi aidiyetleri üzerinden eleştirilen isimler, olası İBB seçiminde birlikte hareket edilmek istenen ortaklar olarak yeniden adres gösterildi.
ÖNCEKİ ORTAKLIKTA DA DESTEK SONRASI SUÇLAMALAR GELMİŞTİ
CHP ile Yeni Parti'nin seçim iş birliği sonrasında karşı karşıya gelmesinin önceki örneği, Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde yaşanmıştı.
CHP'nin Yeni Partili Ayşe Ünlüce'yi desteklediği seçimin ardından, iki parti arasında sonucun kimin desteğiyle elde edildiği tartışması çıkmıştı. Özgür Özel, CHP yönetimini delege sayısı üzerinden pazarlık yapmakla suçlamış; Müslim Sarı ise aday çıkarmayarak Ünlüce'yi desteklediklerini hatırlatmıştı.
Sarı, o tartışmada Yeni Partili yöneticileri "kibirli tutum" ve "zehirli dil" kullanmakla eleştirmişti. Ortak adaya verilen destek, seçim sonrasında karşılıklı suçlamaların önünü kesmemişti.
"ARINMA" MESAJLARININ ARDINDAN YENİDEN ORTAKLIK ARAYIŞI
İki parti arasındaki gerilimin bir başka başlığını da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki açıklamaları oluşturmuştu.
Kılıçdaroğlu, "arınma" söylemini sürdürdüğü süreçte, "'Benim hırsızım iyidir' diyenlerle mücadele etmezseniz ülkeye adaleti getiremezsiniz" demişti. İsim vermeden yaptığı bu çıkış, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesine yönelik bir gönderme olarak değerlendirilmişti.
Gelinen noktada ise CHP yönetimi, sert sözlerle mesafe koyduğu kadrolarla İBB için yeniden ortak hareket etmenin yollarını arıyor. Sarı'nın son açıklaması, karşılıklı suçlamalar sürerken belediye yönetimini elde tutmak için iş birliği kapısının açık bırakıldığını ortaya koyuyor.