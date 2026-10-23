Netanyahu'dan Batı Şeria'da abluka talimatı! Siyonist bakanlardan soykırım çağrısı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, El-Halil'de yaşanan silahlı çatışmanın ardından kentin kapatılması ve Batı Şeria genelinde abluka hazırlıklarına başlanması talimatını verirken, aşırı sağcı bakanlar Filistin yönetiminin lağvedilmesi ve bölgede Gazze'dekine benzer kapsamlı askeri saldırılar yapılması çağrısında bulundu.
İsrail işgal altındaki Batı Şeria'yı Gazzeleştirmek için harekete geçti. Siyonist bakanlar Batı Şeria'da soykırım çağrısı yaparken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise El Halil'e giriş çıkışların kapatılması için talimat verdi.
BATI ŞERİA'DA ABLUKA HAZIRLIĞI
Netanyahu, sabah saatlerinde yaşanan silahlı çatışmanın ardından El-Halil kentine giriş ve çıkışların derhal kapatılması, işgal altındaki Batı Şeria genelinde tam abluka hazırlıklarına başlanması ve ek güvenlik önlemlerinin alınması talimatı verdiğini duyurdu.
ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Netanyahu, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ve Merkez Bölge Komutanı ile güvenlik toplantısı gerçekleştirdiğini belirtti.
Netanyahu, toplantıda ordu ve güvenlik güçlerinden El-Halil'in derhal giriş ve çıkışlara kapatılmasını, Batı Şeria genelinde abluka hazırlıklarına başlanmasını ve bölge kaynaklı saldırıların önlenmesi amacıyla ek güvenlik önlemlerinin alınmasını istediğini vurguladı.
Bölgede Filistinlilere yönelik geniş çaplı baskınlar ile gözaltılar gerçekleştirildiğini kaydeden Netanyahu, Hamas'a yönelik tehditlerde bulundu.
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde İsraillilere saldırı düzenledikleri gerekçesiyle 2 Filistinliyi öldürmüş, olayın hemen ardından kentin ve çevre köylerin tüm giriş-çıkışlarını kapatmıştı.
ITAMAR FİLİSTİN YÖNETİMİNİN LAĞVEDİLMESİNİ İSTEDİ
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, El Halil'deki çatışmanın ardından Filistin yönetiminin "lağvedilmesini" istedi.
Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı videoda, Filistinliler ile İsraillilerin kullandığı ortak alanların kapatılmasını savundu.
Aşırı sağcı Bakan, Filistinlilerin hareket özgürlüğünü küçümseyerek, Filistin yönetiminin lağvedilmesini istedi.
İsrail ordusu, sabah saatlerinde çıkan ve 2 Filistinlinin öldüğü, ikisi ağır 5 İsraillinin yaralandığı silahlı çatışma sonrası El Halil kentindeki baskınları artırdı.
SMOTRICH RESMEN SOYKIRIM ÇAĞRISI YAPTI
Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetimini lağvedecek "kapsamlı bir askeri operasyon" başlatılması ve Gazze Şeridi'ndekine benzer bir soykırım yapılması çağrısında bulundu.
Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Batı Şeria'da da Gazze ve Lübnan'daki gibi "kapsamlı bir askeri operasyon" düzenlenmesini savundu.
Filistin yönetiminin lağvedilmesi gerektiğini öne süren Smotrich, Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulan yerleşimlerin artırılmasıyla övündü.
Smotrich, gasbedilen topraklar üzerine kurulan yerleşimlerle "Filistin devleti kurulması fikrinin fiilen ortadan kalktığını" iddia etti.
Batı Şeria'da Gazze'dekine benzer bir soykırım yapılmasını savunan Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun seçimleri kazanıp yeniden hükümeti kurması durumunda "talep edeceği ilk adımlardan birinin bu olacağını" ifade etti.