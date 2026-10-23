Smotrich. Fotoğraf: Reuters

SMOTRICH RESMEN SOYKIRIM ÇAĞRISI YAPTI

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetimini lağvedecek "kapsamlı bir askeri operasyon" başlatılması ve Gazze Şeridi'ndekine benzer bir soykırım yapılması çağrısında bulundu.

Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Batı Şeria'da da Gazze ve Lübnan'daki gibi "kapsamlı bir askeri operasyon" düzenlenmesini savundu.

Filistin yönetiminin lağvedilmesi gerektiğini öne süren Smotrich, Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulan yerleşimlerin artırılmasıyla övündü.

Smotrich, gasbedilen topraklar üzerine kurulan yerleşimlerle "Filistin devleti kurulması fikrinin fiilen ortadan kalktığını" iddia etti.

Batı Şeria'da Gazze'dekine benzer bir soykırım yapılmasını savunan Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun seçimleri kazanıp yeniden hükümeti kurması durumunda "talep edeceği ilk adımlardan birinin bu olacağını" ifade etti.

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