Canlı bahiste 7 saniyelik vurgun! 192 milyon liralık para trafiği ortaya çıktı: 8 gözaltı
Canlı bahis sistemindeki 7 saniyelik gecikmeyi kullanarak milyonlarca liralık haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla İstanbul'da operasyon düzenlendi. Spor müsabakalarında skor belli olduktan sonra ortaklarına bahis oynattığı öne sürülen veri analisti O.B.'nin, çalıştığı şirketi ve yasal bahis firmalarını toplam 12 milyon lira zarara uğrattığı belirlendi. Tutuklanan şüphelinin hesaplarında 192 milyon liralık para trafiği tespit edilirken, soruşturma kapsamında 8 kişi daha gözaltına alındı.
İstanbul'da yürütülen "canlı bahis" soruşturmasında, spor müsabakalarının sonuçlarını bahis sistemine 7 saniye gecikmeli yansıtarak haksız kazanç sağlandığı iddiası üzerine harekete geçildi.
Spor verisi analitiği alanında faaliyet gösteren Spordata isimli firmada veri analisti olarak çalışan O.B.'nin, tenis ve voleybol başta olmak üzere çeşitli müsabakalarda canlı bahisleri 7 saniye geciktirerek açtığı, bu süre içerisinde skorları öğrenen ortaklarına bahis oynattığı öne sürüldü.
Söz konusu yöntemle şirketin ve hizmet verdiği yasal bahis firmalarının toplam 12 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, 21 Temmuz'da tutuklanan O.B.'nin hesaplarında 192 milyon liralık para giriş çıkışı belirlenirken, 23 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla 8 şüpheli daha yakalandı.
12 MİLYON LİRALIK ZARAR TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında, şüphelinin kullandığı iddia edilen yöntemle çalıştığı Spordata firmasını ve şirketin altyapı hizmeti sunduğu yasal bahis firmalarını toplam 12 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi.
Canlı bahislerin 7 saniye gecikmeli açılması sayesinde müsabakalarda gerçekleşen skorların önceden bilindiği ve bu bilgiler doğrultusunda bahis oynatıldığı iddiası soruşturmanın odağını oluşturdu.
HESAPLARINDA 192 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ
Soruşturma kapsamında 21 Temmuz 2026 tarihinde yakalanan veri analisti O.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Tutuklama kararının ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüpheliye ait Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunu incelemeye aldı.
Yapılan incelemelerde O.B.'nin hesaplarında toplam 192 milyon liralık para giriş çıkışı bulunduğu ve yüklü miktarda para transferi gerçekleştirdiği belirlendi.
8 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON
MASAK raporu ve yürütülen çalışmaların ardından tutuklanan O.B. ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen 8 şüpheli daha tespit edildi.
Şüphelilerin yakalanması amacıyla 23 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 8 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.
Canlı bahis sistemindeki 7 saniyelik gecikme üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen işlemler ve 192 milyon liralık para hareketine ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.