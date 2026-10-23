İstanbul'da yürütülen "canlı bahis" soruşturmasında, spor müsabakalarının sonuçlarını bahis sistemine 7 saniye gecikmeli yansıtarak haksız kazanç sağlandığı iddiası üzerine harekete geçildi.

Spor verisi analitiği alanında faaliyet gösteren Spordata isimli firmada veri analisti olarak çalışan O.B.'nin, tenis ve voleybol başta olmak üzere çeşitli müsabakalarda canlı bahisleri 7 saniye geciktirerek açtığı, bu süre içerisinde skorları öğrenen ortaklarına bahis oynattığı öne sürüldü.

Söz konusu yöntemle şirketin ve hizmet verdiği yasal bahis firmalarının toplam 12 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, 21 Temmuz'da tutuklanan O.B.'nin hesaplarında 192 milyon liralık para giriş çıkışı belirlenirken, 23 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla 8 şüpheli daha yakalandı.