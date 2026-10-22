"Barbie gibi olacağım" diyerek ameliyat masasına yattı! Nagihan Karadere'nin estetik sonrası hali şaşırttı!
Survivor yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan eski milli atlet Nagihan Karadere, yüz ve boyun bölgesine gerdirme estetiği yaptırdı. Ameliyatın hemen ardından kamera karşısına geçen Karadere, yüzündeki belirgin şişlikler ve ödemler henüz inmeden son halini takipçileriyle paylaştı.
Survivor yarışmasıyla tanınan Nagihan Karadere, görünümündeki değişimlere bir yenisini daha ekledi. Geçmişte de birden fazla estetik operasyon geçiren eski sporcu, bu kez yüz ve boyun gerdirme ameliyatı geçirdi. Karadere, operasyonun ardından iyileşme sürecini beklemeden çektiği videoyla dikkat çekti.
Milli atletizm geçmişinin ardından katıldığı Survivor yarışmasındaki performansıyla tanınan 40 yaşındaki Nagihan Karadere, bir süredir geçirdiği estetik müdahalelerle gündeme geliyor.
Daha önce yüz hattında yaptırdığı değişikliklerle konuşulan Karadere, son olarak yüz ve boyun bölgesine gerdirme işlemi yaptırdığını duyurdu.
“Barbie gibi olacağım” demişti! Survivor Nagihan'ın son hali gündemde
ŞİŞLİKLER İNMEDEN VİDEO PAYLAŞTI
Geçirdiği operasyonun ardından "Barbie gibi olacağım" ifadesini kullanan Nagihan Karadere, ameliyat sonrası sürecini sosyal medya hesabından yayımladı.
Yüz gerdirme ameliyatı sonrasında oluşan ödem ve şişlikler henüz tazeliğini korurken kamera karşısına geçen Karadere, işlem sonrası görüntüsünü takipçilerine gösterdi.
DEĞİŞİMİ SOSYAL MEDYADA YER BULDU
Geçirdiği cerrahi işlemlerin ardından yüzündeki dikiş izleri ve ödemli haliyle video çeken ünlü ismin paylaştığı son görüntüler, sosyal medya platformlarında çok sayıda etkileşim aldı.
Yüz ve boyun gerdirme gibi cerrahi operasyonların ardından oluşan şişliklerin iyileşme süreciyle birlikte zamanla azaldığı bilinirken, Karadere'nin bu süreci beklemeden paylaşım yapması dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.