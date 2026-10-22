Survivor yarışmasıyla tanınan Nagihan Karadere, görünümündeki değişimlere bir yenisini daha ekledi. Geçmişte de birden fazla estetik operasyon geçiren eski sporcu, bu kez yüz ve boyun gerdirme ameliyatı geçirdi. Karadere, operasyonun ardından iyileşme sürecini beklemeden çektiği videoyla dikkat çekti.

Yüz ve boyun gerdirme ameliyatı olan Nagihan Karadere, operasyonun hemen ardından çektiği videoyla son durumunu paylaştı. Milli atletizm geçmişinin ardından katıldığı Survivor yarışmasındaki performansıyla tanınan 40 yaşındaki Nagihan Karadere, bir süredir geçirdiği estetik müdahalelerle gündeme geliyor.