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"Barbie gibi olacağım" diyerek ameliyat masasına yattı! Nagihan Karadere'nin estetik sonrası hali şaşırttı!

Survivor yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan eski milli atlet Nagihan Karadere, yüz ve boyun bölgesine gerdirme estetiği yaptırdı. Ameliyatın hemen ardından kamera karşısına geçen Karadere, yüzündeki belirgin şişlikler ve ödemler henüz inmeden son halini takipçileriyle paylaştı.

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"Barbie gibi olacağım" diyerek ameliyat masasına yattı! Nagihan Karadere'nin estetik sonrası hali şaşırttı!

Survivor yarışmasıyla tanınan Nagihan Karadere, görünümündeki değişimlere bir yenisini daha ekledi. Geçmişte de birden fazla estetik operasyon geçiren eski sporcu, bu kez yüz ve boyun gerdirme ameliyatı geçirdi. Karadere, operasyonun ardından iyileşme sürecini beklemeden çektiği videoyla dikkat çekti.

Yüz ve boyun gerdirme ameliyatı olan Nagihan Karadere, operasyonun hemen ardından çektiği videoyla son durumunu paylaştı.Yüz ve boyun gerdirme ameliyatı olan Nagihan Karadere, operasyonun hemen ardından çektiği videoyla son durumunu paylaştı.

Milli atletizm geçmişinin ardından katıldığı Survivor yarışmasındaki performansıyla tanınan 40 yaşındaki Nagihan Karadere, bir süredir geçirdiği estetik müdahalelerle gündeme geliyor.

Nagihan Karadere'nin ameliyat sonrası yayımladığı videoda yüzündeki belirgin ödem ve şişlikler göze çarptı.Nagihan Karadere'nin ameliyat sonrası yayımladığı videoda yüzündeki belirgin ödem ve şişlikler göze çarptı.

Daha önce yüz hattında yaptırdığı değişikliklerle konuşulan Karadere, son olarak yüz ve boyun bölgesine gerdirme işlemi yaptırdığını duyurdu.

Ünlü isim, cerrahi müdahalenin ardından iyileşme sürecinin tamamlanmasını beklemeden kamera karşısına geçti.Ünlü isim, cerrahi müdahalenin ardından iyileşme sürecinin tamamlanmasını beklemeden kamera karşısına geçti.

Video Oynatma İkonu “Barbie gibi olacağım” demişti! Survivor Nagihan'ın son hali gündemde


ŞİŞLİKLER İNMEDEN VİDEO PAYLAŞTI

Geçirdiği operasyonun ardından "Barbie gibi olacağım" ifadesini kullanan Nagihan Karadere, ameliyat sonrası sürecini sosyal medya hesabından yayımladı.

Geçirdiği estetik operasyon öncesinde ʺBarbie gibi olacağımʺ diyen Karadere'nin son hali sosyal medyada paylaşıldı.Geçirdiği estetik operasyon öncesinde ʺBarbie gibi olacağımʺ diyen Karadere'nin son hali sosyal medyada paylaşıldı.

Yüz gerdirme ameliyatı sonrasında oluşan ödem ve şişlikler henüz tazeliğini korurken kamera karşısına geçen Karadere, işlem sonrası görüntüsünü takipçilerine gösterdi.

Daha önce de farklı estetik müdahaleler geçiren eski milli atlet, bu kez yüz ve boyun bölgesini gerdirdi.Daha önce de farklı estetik müdahaleler geçiren eski milli atlet, bu kez yüz ve boyun bölgesini gerdirdi.

DEĞİŞİMİ SOSYAL MEDYADA YER BULDU

Geçirdiği cerrahi işlemlerin ardından yüzündeki dikiş izleri ve ödemli haliyle video çeken ünlü ismin paylaştığı son görüntüler, sosyal medya platformlarında çok sayıda etkileşim aldı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Yüz ve boyun gerdirme gibi cerrahi operasyonların ardından oluşan şişliklerin iyileşme süreciyle birlikte zamanla azaldığı bilinirken, Karadere'nin bu süreci beklemeden paylaşım yapması dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

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