Dünya üzerinde kitabı ansiklopedisi yazılacak 3-5 futbolcudan biri Salah! Ülke futbolumuz, Trabzon şehri ve taraftarı çok ama çok şanslı... Dünkü maçta sahada kaldığı süre içinde yine harika işler yaptı Salah! Penaltıdan attığı golle Trabzonspor'un galibiyet yürüyüşünü sürdürdü. Muhammed Salah, Franculino Dju'ya yaptığı jeneriklik asistle de Hearts'ın fişini çekti. Salah, Trabzonspor forması altında 12 maçta 10 gole ulaştı. Bu arada Dju tam bir nokta atışı transfer olduğunu dün yine gösterdi. Rakip savunmayı paramparça etti Dju... Papara Park, tıpkı şampiyonluk sezonunda olduğu gibi kapalı gişe artık. Dün, hafta içi yani mesai günü olmasına rağmen yine tıklım tıklım doldu. Çünkü Muhammed Salah'ı ve coşkulu bir oyunu olan Trabzonspor'u izlemek bordo mavili taraftarlara keyif veriyor.



Trabzonspor, Konferans Ligi maçlarıyla hem oyununu güzelleştiriyor. Hem de lig maçlarına çok daha hazır çıkıyor. Thomas Reis ve öğrencileri, sahada bu bilinçle mücadele ediyor. Trabzonspor'un oyunu oynadığı her maçla biraz daha gelişiyor. Ligde forma şansı bulamayan oyuncular, Konferans Ligi'nde buldukları şansla kendilerini hazır tutuyorlar. Statü gereği lig maçlarında görev alamayan Mendy ve Bouchouari, KuPS maçında olduğu gibi dünkü karşılaşmada da etkiliydi. Özellikle Mendy sahada arı gibi çalıştı. Bouchouari de hızlı oyunu ile hücuma destek verdi. Melih'in sağ bek performansı da etkileyiciydi. Samet Akaydin ve Cenk Özkaçar da savunmanın tandeminde hiç de fena oynamadılar. Thomas Reis, Trabzonspor'un başında çıktığı beş maçı da kazanmasını bildi. Üç lig ve iki Avrupa maçlarını iyi oyunla kazandı Trabzonspor! Hakem Lawrence Visser'in 90+5'te rakibinin omzuna sadece dokunan Cabral'a ikinci sarı kartı çıkarması, çok ağır bir karardı. Güzelim bir maçın en kötüsü hakemdi diyelim ve geçelim. İki maçta 6 puan cepte! Daha ne olsun ki...

Sıradaki gelsin...



Visser başarılıydı - MUSTAFA ÇULCU



Trabzonspor, oyuna temkinli, sakin ve öz güvenli başladı. Lakin topa sahip olup, pas oyununu oynamakta ilk bölümde zorlandı, İskoç futbolunun tipik özelliklerini taşıyan hızla hücuma çıkan, fiziksel temaslı oyunu seven Hearts'ın önde baskısını ve özellikle sağ kanat hücumlarını kırdıktan sonra oyuna adım adım ağırlığını koydu. İlk yarının son bölümünde ve ikinci yarıda topu önde tuttu, rakipten çabuk geri aldı. Etkili oldu, pozisyonlar üretti, goller buldu. Seyri doyumsuz futbol aklı Salah oynuyor, oynatıyor. Reis ve Salah ile Trabzonspor resmen seviye atladı. Çıkanıyla, gireniyle, oynadığı futbol, seri galibiyetlerle sadece Süper Lig'de değil, Konferans Ligi'nde de varım ve gümbür gümbür finale geliyorum diyor.



Belçikalı Visser, 36 yaşında UEFA 1. kategori... Geçen hafta yönettiği Hoffenheim-Beşiktaş maçında çok başarılıydı. Sakin yapısı, iletişimi, kendinden emin tavrı ile güven veriyor. Futbolun doğasında olan basit temaslara izin verdi, oyuna tempo kattı.





9'da Cabral'a, sonra aynı bölgede benzer faulü yapınca 11'de Miller'e ve otoritesini ilk tehditte rakip teknik direktöre gösterdiği sarı kartlar derslik örnek uygulamalardı ve ''Buranın patronu benim'' dedi. Kontrolü elinde tuttu. 14'te Altena'nın elleri-kolları açık topa set oldu, pozisyon penaltıydı, lakin başlangıcında Salah, VAR'dan ofsayt çıktı.





Ofsayt hattında kalabalık oyuncu grubu olunca, VAR tespiti manuel 2 dakika 45 saniye sürdü. 18'de Melih-Borchgrevink mücadelesi temiz penaltı yok. 29'da Magnusson ikili mücadelede yerde Melih'in ayağına kazara basıyor kart yok. 32'de Franculino-Magnusson mücadelesinde VAR'a bırakmadan Trabzonspor lehine verdiği penaltı net doğru. Önceden sarısı olan Cabral'a son dakikada çıkan ikinci sarıdan kırmızı doğru. Ancak 38'de Samet'e gösterdiği sarı kalitesine yakışmadı.



Usta - REHA KAPSAL



Trabzonspor, Konferans Ligi'nin ikinci haftasındaki Hearts maçına, Beşiktaş derbisine göre 7 farklı oyuncu ile çıktı. Bu durum, 3 günde bir maç oynayan bir takım için gayet normaldir. Thomas Reis'in bu tercihi kesinlikle doğrudur. Çünkü bu geniş kadrolar onun için oluşturuluyor. Karşılaşmanın ilk yarısında topa sahip olan daha baskın takım tabii ki bordo mavililerdi. Bunun sonucunda da Salah ile golü de buldular ama üretkenlik istenen seviyede değildi. Takımın hücum yönüne sağ kanattan, hele Salah varsa onun üzerinden şekil vermek gayet doğal. Yalnız ona da aşırı yük vermek doğru değil. Saha içinde aktif dinlenmeye alıp zaman zaman oyunu sol koridora da yönlendirmek lazım. Böylece fiziksel olarak onu korumaya almak gerekir. İkinci devreye de iyi başlayan Fırtına, Dju ve Salah'ın ikili oyunu ile golü bulduğu gibi maçın da bir yerde fişini çekmiş oldu. Yalnız bu iki oyuncunun saha içindeki hareketliliği ve rotasyonlu oyunu rakibin savunma dengesini bozuyor ve adam paylaşımını zorlaştırıyor.



