ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski kıdemli danışmanı Jared Kushner'ın telefonunun İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile yürütülen gizli Orta Doğu pazarlıklarını açığa çıkaracak şekilde hacklendiği iddia edildi.

Jared Kushner. Fotoğraf: Reuters KUSHNER'İN TELEFONUNDA 2 MİLYAR DOLARLIK FON TRAFİĞİ Vanity Fair dergisinde yayımlanan ve gazeteci Matthew Cole'un "Princes and Thieves: Jared Kushner and Mohamed bin Zayed's Secret Plot to Remake the Middle East" kitabına atıf yapılan habere göre, Kushner'ın ABD yönetiminde görev aldığı sırada yabancı devlet yetkilileri tarafından kendisine erişim sağlanan ve bildirilmemiş gizli banka hesapları üzerinden yaklaşık 2 milyar dolarlık bir fon trafiğini yönettiği iddia edildi. İddiaya göre Hollanda istihbaratı, Kushner'in telefonundaki verilere erişti ve Dubai ile İsrail'deki hesaplarla bağlantılı para hareketlerini izledi.