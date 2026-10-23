Jared Kushner'in telefonu hacklendi! 2 milyar dolarlık gizli hesap skandalı
ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’ın telefonunun hacklenmesiyle, Orta Doğu diplomasisinin arkasındaki milyarlarca dolarlık gizli finans ağı deşifre edildi. İddialara göre Hollanda istihbaratının radarına takılan sızıntılar BAE, Suudi Arabistan ve İsrail hattında Azerbaycan bankaları üzerinden yürütülen yaklaşık 2 milyar dolarlık bildirilmemiş para trafiğini ve karanlık aktörlerle olan bağlantıları ortaya çıkardı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski kıdemli danışmanı Jared Kushner'ın telefonunun İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile yürütülen gizli Orta Doğu pazarlıklarını açığa çıkaracak şekilde hacklendiği iddia edildi.
KUSHNER'İN TELEFONUNDA 2 MİLYAR DOLARLIK FON TRAFİĞİ
Vanity Fair dergisinde yayımlanan ve gazeteci Matthew Cole'un "Princes and Thieves: Jared Kushner and Mohamed bin Zayed's Secret Plot to Remake the Middle East" kitabına atıf yapılan habere göre, Kushner'ın ABD yönetiminde görev aldığı sırada yabancı devlet yetkilileri tarafından kendisine erişim sağlanan ve bildirilmemiş gizli banka hesapları üzerinden yaklaşık 2 milyar dolarlık bir fon trafiğini yönettiği iddia edildi.
İddiaya göre Hollanda istihbaratı, Kushner'in telefonundaki verilere erişti ve Dubai ile İsrail'deki hesaplarla bağlantılı para hareketlerini izledi.
DUBAİ'DEN AZERBAYCAN'A, AZERBAYCAN'DAN İSRAİL'E
Hacking faaliyetleri sonucunda, Kushner'ın bağlantılı olduğu veya erişim sağladığı gizli banka hesapları deşifre edildi. Bu kapsamda, Azerbaycan'daki bir banka üzerinden aktarıldığı öne sürülen yaklaşık 750 milyon dolarlık bir fon ile İsrail'e yönlendirilen ek fonlar (yaklaşık 1 milyar dolar) dikkat çekti.
İddialara göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan gibi Körfez ülkeleri ile İsrail arasında, Orta Doğu politikasını ve nükleer anlaşmaları, özellikle İran nükleer anlaşmasının tasfiyesini şekillendirmeyi amaçlayan gizli müzakereler yürütüldü. Kitapta, bu süreçlerin Kushner'ın kişisel mali çıkarlarıyla ve Körfez liderlerinin siyasi hamleleriyle nasıl kesiştiği analiz edildi.
AZERBAYCAN BANKASI ARACILIK ETTİ
2018'in başlarında incelenmeye başlanan telefon ile Kushner'in Dubai'deki bir banka hesabına yapılan yüksek tutarlı transferler ortaya çıktı. Gazeteci Cole, yüz milyarlarca doların Azerbaycan'daki bir banka üzerinden Dubai'ye aktarıldığını yazdı.
PARANIN KAYNAĞI BAE VE SUUDİ ARABİSTAN
Paranın kaynağı ise Azerbaycan değil, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan yönetimlerinin olarak kaydedildi. İddiaya göre Azerbaycan bankaları büyük miktardaki paraların dolara çevrilmesi ve transferi için yüzde 6 ila 7 arasında komisyon aldı.
Banka transferleriyle ilgili kısmi de olsa detaylar aktarıldı. Alpha hesabının BAE merkezli First Abu Dabi Bank bünyesinde bulunduğu ortaya çıktı. 2017'den itibaren bu hesaba 750 milyon dolar aktarıldığı belirtildi.
HESABI BAE FİNANSE ETTİ
Banka hesabının BAE hükümetinin finanse ettiği Watani Al Emarat Vakfı'na ait olduğu iddia ediliyor. Ayrıca vakfın gizli askeri ve istihbarat operasyonlarının finansmanında kullanıldığı öne sürülüyor.
İddiaya göre Kushner hesabın doğrudan sahibi değil fakat imza yetkisine sahip isimlerden birisi. Yani paranın sahibi değil ama yabancı bir hükümetle bağlantılı finansal kaynaklara erişebiliyor.
Haberdeki bir diğer kritik iddia, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed'in, 2018 baharına kadar Jared Kushner'ın erişimine sunulmak üzere yaklaşık 1 milyar doları Azerbaycan üzerinden İsrail'e aktardığı yönünde.
Gazeteci Matthew Cole, bu ikinci gizli hesabın kod adının "Beta" olduğunu ve doğrudan İsrail Merkez Bankası bünyesinde tutulduğunu öne sürdü.
PARA TRAFİĞİNİ NETANYAHU TAKİP EDİYORDU
İddiaya göre, dönemin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu hesaptaki para trafiğini yakından takip ediyordu. Netanyahu, Kushner'ın bu hesaptan herhangi bir işlem veya transfer yapmadan önce kendisine mutlaka bilgi verilmesini talep etti. Bu özel talimatların ve mesajların, dönemin ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman vasıtasıyla iletildiği iddia ediliyor.
Söz konusu iddialar, Orta Doğu'daki gizli fon transferlerinin yalnızca Körfez ülkeleriyle sınırlı kalmadığını; Azerbaycan kilit bir transit nokta olarak kullanılarak İsrail'deki resmi banka hesaplarına ve üst düzey İsrailli siyasilere kadar uzanan karmaşık bir "arka kapı finans ağı" kurulduğunu öne sürüyor.