Nikah masasına oturacakken aniden vazgeçmişti! Sibel Can’ı kıl payı kurtaran karar!
Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile nikah masasına oturması beklenirken aniden evlilikten vazgeçtiği öne sürülen ünlü sanatçı Sibel Can'ın, 5 milyarlık kayıt dışı para trafiği iddiası ve olası adli adımlar öncesinde bu kararı aldığı iddia edildi. Aylar öncesinden YouTube üzerinden yapılan açıklamaların ardından alındığı ileri sürülen evlilik iptali kararı, olası bir hukuki süreçten son anda kurtuluş olarak değerlendirildi.
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