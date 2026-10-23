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Nikah masasına oturacakken aniden vazgeçmişti! Sibel Can’ı kıl payı kurtaran karar!

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile nikah masasına oturması beklenirken aniden evlilikten vazgeçtiği öne sürülen ünlü sanatçı Sibel Can'ın, 5 milyarlık kayıt dışı para trafiği iddiası ve olası adli adımlar öncesinde bu kararı aldığı iddia edildi. Aylar öncesinden YouTube üzerinden yapılan açıklamaların ardından alındığı ileri sürülen evlilik iptali kararı, olası bir hukuki süreçten son anda kurtuluş olarak değerlendirildi.

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Evlenmekten Vazgeçen Çiftin Şaşırtan Kararı

Yurtdışında nikah kıyacakları yönündeki söylentilerin ardından aniden evlilikten vazgeçen çiftin kararının arkasındaki süreç dikkat çekti.

Tamar Tanrıyar’ın İddiaları Evliliği İptal Ettirdi

Tamar Tanrıyar'ın aylar öncesinden dile getirdiği iddialar ve operasyon tarihi bilgisi sonrasında iptal edildiği öne sürülen evlilik, ünlü sanatçının imajını ve kariyerini olası risklerden korumasını sağladı.

Kayıt Dışı Para Trafiği İddiası Evliliği Engelledi

KAYIT DIŞI PARA TRAFİĞİ İDDİASI VE AYRILIK KARARI

İddiaya göre, Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile evlenmeye hazırlanan ünlü sanatçının bu karardan vazgeçme süreci, 5 milyarlık kayıt dışı para trafiği iddiasından öncesine denk geldi.

Tamar Tanrıyar’ın Açıklamaları Evlilik Kararını Etkilemiş Olabilir

Can Tanrıyar'ın eşi Tamar Tanrıyar'ın söz konusu rakamları ve operasyon zamanlamasını YouTube kanalında açıklamasının bu kararda etkili olabileceği öne sürüldü.

Yüksel Aytuğ’dan Ünlü Sanatçının Hamlesine Dair Yazı

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, kaleme aldığı yazıda yaşananları ve ünlü sanatçının son andaki hamlesini şu şekilde aktardı:

Sibel Can’ın Son Anda ’Manevra Yeteneği’ Herkesi Şaşırttı

"Şanslı mı desem, kulağı delik mi yoksa öngörülü mü bilemedim ama Sarıgüller olayına karışmaktan son anda kurtulan Sibel Can'ın 'manevra yeteneği' herkes gibi beni de şaşırttı.

Sibel Can ve Emir Sarıgül’ün Evlilik Dedikoduları

Pek çoğunuzun malumu olduğu üzere Sibel Can'ın, 5 milyarlık kayıt dışı para trafiğini yönetmekle suçlanan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile gönül ilişkisi vardı.

Çiftin Yurtdışında Nikah Kıyacağı Söylentileri

Hatta çiftin yurtdışında nikah kıyacağı yönündeki dedikodular, almış yürümüştü. Her iki tarafın da yakınları ikilinin kısa süre içinde evlenmesini bekliyordu.

Tamar Tanrıyar’ın Açıklamaları Evlilik Kararını Değiştirdi

Ancak Can Tanrıyar'ın eşi Tamar Tanrıyar hem söz konusu paranın miktarını hem de operasyonun yapılacağı tarihi aylar önce YouTube kanalında tam isabetle açıklayınca, Sibel Can evlenmekten vazgeçti.

Tamar Tanrıyar: Sibel Can’ın Kararında Etkim Olabilir

Tamar bu durumu son videosunda 'Sibel Can'ın menajeri beni çok eskiden tanır. Boşuna konuşmayacağımı bilir. Belki de Sibel Can'ın bu kararı almasında benim etkim olmuştur' sözleriyle paylaştı.

Sibel Can, Hukuki Beladan Son Anda Kurtuldu

Siz deyin şans, ben diyeyim tesadüf, Tamar desin ki istihbarat... Sonuçta Sibel Can uzun süre başını ağrıtacak, imajını sarsacak, hatta hukuki açıdan hesap vermesine yol açacak bir beladan son anda 'vücut çalımıyla' kurtulmayı bildi."

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

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