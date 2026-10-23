Zonguldak Kilimli'de maden ocağında grizu patlaması: 3 işçiden acı haber! Kimlikleri belli oldu
Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, patlamanın ardından madende mahsur kalan son işçinin de yaşamını yitirdiğini açıklayarak can kaybının 3’e yükseldiğini bildirdi. Patlamada 2’si ağır 5 işçi de yaralandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek patalamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Hayatını kaybeden işçilerin isimleri belli oldu.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında "grizu" patlaması meydana geldi.Zonguldak'ta maden ocağında patlama: Ölü ve yaralılar var
Grizu patlaması, maden ocaklarının galerilerinde doğal olarak bulunan metan gazının havadaki oksijenle belirli oranlarda karışıp bir kıvılcım veya açık ateşle temas etmesi sonucu oluşan ani kimyasal patlamadır.
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KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında ölen 3 işçinin isimleri belli oldu. Patlamada ölenlerin Cengiz Bölükbaşı, Recep Çolakoğlu ve Murat Kaya olduğu belirtildi. Ölen işçilerin cenazeleri, morga kaldırıldı.
BAKAN GÜRLEK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Akın Gürlek patalamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde metan gazı birikmesi sonucu meydana gelen patlamaya ilişkin Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedi soruşturma başlatılmış, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz ve 2 Cumhuriyet Savcımız görevlendirilmiştir." dedi.
Gürlek, "Hayatını kaybeden işçilerimize Yüce Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Arama ve kurtarma çalışmalarının bir an önce olumlu sonuçlanmasını ve işçimize sağ salim ulaşılmasını temenni ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.
ACI HABER: ÖLÜ SAYISI 3 OLDU
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu göçük altında kalan son işçinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
MADENCİ YAKINLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Hastane bahçesinde bekleyen madenci yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
"ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu A Haber'e yaptığı açıklamada göçük altında kalan madenci için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Hacıbektaşoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda madende olan işçimize ulaşmaya çalışıyoruz. Kısa zamanda madendeki işçimize ulaşılacağını değerlendiriyoruz. Şu anda havalandırma çalışması yapılıyor. Ekiplerimiz çalışıyor şu anda. İki yaralımız Ankara'ya sevk ediliyor. Soruşturma yapılıyor. Zonguldak Cumhuriyeti Başsavcılığımızın gözetiminde adli soruşturma devam edecek. Şu anda olay çok sıcak."
BAKAN MEMİŞOĞLU: 5 VATANDAŞIMIZDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Zonguldak’ta bir maden ocağında meydana gelen kazadan etkilenen vatandaşlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Yaşanan olayda maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.
Yaralanan 5 vatandaşımızdan birinin durumu ağır olup hastanelerimizde tedavileri sürmektedir. Ekiplerimiz bölgede teyakkuz hâlinde, süreci yakından takip etmektedir.
Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan ve afetten muhafaza eylesin."
BAKAN ÇİFTÇİ: 1 MADENCİMİZ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bir kömür madeninde meydana gelen metan parlaması sonucu, ilk belirlemelere göre 2 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti, 5 madencimiz yaralandı. Madende mahsur kalan 1 madencimizin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor." dedi.
Çiftçi şu ifadeleri kullandı:
"Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen AFAD, Jandarma, 112 Acil Sağlık ve tahlisiye ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Maden ocağında gerekli kontroller titizlikle yürütülürken süreci yakından takip ediyoruz.
Hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Cenâb-ı Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Rabbim aziz milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın."
PATLAMAYA SEBEP OLAN İHTİMALLER
A Haber'e katılan İş Güvenliği Uzmanı Hacı Latif İşcen patlamayı değerlendirdi.
HAVALANDIRMA YETERSİZLİĞİ İHTİMALİ
Maden ocaklarındaki patlamaların teknik boyutunu ve olası ihmalleri değerlendiren İş Güvenliği Uzmanı Hacı Latif İşcen, "Galeri içerisinde mevcutta havalandırmanın yetersizliği, grizunun dışarıya atılması ve içeride metan birikmesinin önlenmesi, hava hızının ayarlanması gibi birçok unsurun yanında beklenmeyen bazı küçük unsurlar da oluyor ve bunlar patlamalara sebep oluyor" dedi.
BİRİKEN GAZ PATLAMAYA NEDEN OLABİLİR
Sondaj aralıklarının önemine değinen İşcen, "Örneğin, mevcuttaki yapı içerisini bir kayaç gibi düşünün. İç kayaç yapı, sondaj aralığı eğer sık yapılmadıysa, kazdığınız yerin arka tarafını bilmeniz lazım ne olduğunu. Boşluk varsa, orada birikmiş bir gaz varsa, bu gazın mevcutta boşaltılması, sondajlanması ve dışarı atılması gerekiyor. Su da olabilir, bu gaz da olabilir. Kayaç arasına sıkışmış bir gaz olabilir. Bu sırada bu gaz bir anda siz kırma faaliyeti yaptığınız esnada alevlenip patlamaya sebep olabiliyor. Bu tarz bir oluşum da olmuş olabilir" ifadelerini kullandı.
ZONGULDAK VALİSİ: 2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ 1 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, hastane önünde açıklama yaptı.
Patlamada 2 işçinin hayatını kaybettiğini belirten Hacıbektaşoğlu, "Maalesef bir maden kazası oldu. Gelik beldesinde bir grizu patlaması meydana geldi. Şu an tabi bütün bilgileri teyit etmeye çalışıyoruz. Ocakta 8 kişi olduğu bilgisi vardı. Bu 8 kişiden 7’si ocaktan çıkarıldı. Maalesef bu 7 madencimizden 2 kardeşimiz hayatını kaybetmiş vaziyette hastaneye intikal ettirildi. Diğer 5 kişi yaralı. Bunların 4’ü şu anda Atatürk Devlet Hastanesi’nde. Yaralılardan 3’ünün durumu iyi. İkisi de yanık olduğu için entübe edildi. Büyük geçmiş olsun. Şu anda bir madencimiz madende ona ulaşıldı. Çıkarılmaya çalışılıyor. Onun tam hayati durumunu kesin teyit edemedik. Durum bu şekilde başımız sağ olsun" dedi.
MADEN OCAĞINDA GRİZU PATLAMASI
Zonguldak Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. İHA'nın aktardığına göre patlamada 2 işçi, hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 işçi yaralandı.