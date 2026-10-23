PATLAMAYA SEBEP OLAN İHTİMALLER

A Haber'e katılan İş Güvenliği Uzmanı Hacı Latif İşcen patlamayı değerlendirdi.

HAVALANDIRMA YETERSİZLİĞİ İHTİMALİ

Maden ocaklarındaki patlamaların teknik boyutunu ve olası ihmalleri değerlendiren İş Güvenliği Uzmanı Hacı Latif İşcen, "Galeri içerisinde mevcutta havalandırmanın yetersizliği, grizunun dışarıya atılması ve içeride metan birikmesinin önlenmesi, hava hızının ayarlanması gibi birçok unsurun yanında beklenmeyen bazı küçük unsurlar da oluyor ve bunlar patlamalara sebep oluyor" dedi.

BİRİKEN GAZ PATLAMAYA NEDEN OLABİLİR

Sondaj aralıklarının önemine değinen İşcen, "Örneğin, mevcuttaki yapı içerisini bir kayaç gibi düşünün. İç kayaç yapı, sondaj aralığı eğer sık yapılmadıysa, kazdığınız yerin arka tarafını bilmeniz lazım ne olduğunu. Boşluk varsa, orada birikmiş bir gaz varsa, bu gazın mevcutta boşaltılması, sondajlanması ve dışarı atılması gerekiyor. Su da olabilir, bu gaz da olabilir. Kayaç arasına sıkışmış bir gaz olabilir. Bu sırada bu gaz bir anda siz kırma faaliyeti yaptığınız esnada alevlenip patlamaya sebep olabiliyor. Bu tarz bir oluşum da olmuş olabilir" ifadelerini kullandı.