Dev firmanın aralarında KTLEV, IEYHO, TEHOL'ün de olduğu 21 farklı hissede toplam 14 milyar 16 milyon 870 bin 562 TL net kâr sağladığı, Bank of America'nın (BOFA) ise KTLEV ve KRDMD hisselerinde 84.4 milyon TL kâr elde ettiği belgelendi.

Fon soruşturmasında Merrill Lynch International'ın 21 farklı hissede 14 milyar 16 milyon 870 bin 562 TL net kâr sağladığına ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Fon soruşturmasında 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı kararı verilenlerin sayısı 36'ya, gözaltına alınanların sayısı ise 31'e yükseldi. Şüphelilerden 16'sı adliyeye sevk edildi.

TASFİYE SÜRECİNDE 49.7 MİLYARLIK ÖDEME YAPILDI

Yedinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşları katıldı. Açıklamaya göre, tasfiye sürecinin başından bu yana 55 bin 755 hesaba toplam 49.7 milyar liralık ayni ve nakdi ödeme yapıldı. Daha önce tasfiyesi tamamlanan 66 fona, Hedef Portföy'e ait 18 fonun daha eklenmesiyle tasfiyesi tamamlanan fon sayısı 84'e ulaştı.

Tasfiye sürecinde kalan fon sayısı ise 47 olarak açıklandı.

Açıklamada, "Ödemeleri mümkün olan en yüksek değerde alabilmesini temin edecek bir yaklaşımla yürütülecektir" denildi.