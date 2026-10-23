Pusula fon soruşturmasında Londra hesaplarına kilit! 29.2 milyon sterlinin iade süreci başladı
Fon soruşturmasında tutuklu Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan’ın İngiltere’ye de para kaçırdığı saptandı. Londra’daki Barclays Bank hesaplarına 10 Temmuz-17 Ağustos tarihlerinde kaçırılan 29.2 milyon sterlin donduruldu ve Türkiye’ye iade süreci başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, borsa ve fon soruşturmasında uluslararası adli mekanizmaları harekete geçirdi. Türkiye ve İngiltere'nin taraf olduğu Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi kapsamında yazılan "gizli" ve "ivedi" istinabe yazısıyla, kara para aklama rotasına Londra'da ağır darbe vuruldu.
Fon soruşturmasında tutuklu Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan'ın İsviçre'den sonra İngiltere'ye de para kaçırdığı saptandı. İngiltere'de kurulan 2 şirkete ait Londra'daki Barclays Bank hesaplarına 10 Temmuz-17 Ağustos 2026 tarihlerinde kaçırılan 29.2 milyon sterlin (2.55 milyar TL) donduruldu ve Türkiye'ye iade süreci başlatıldı.
LONDRA'YI MESKEN TUTTU
Soruşturmada tüm mal varlığına ve özel uçağına el konulan Serdar Turhan ve Muhammed Yarız'ın İsviçre bağlantılı hesaplarla toplam 4 milyar 87 milyon TL (46.8 milyon sterlin) tutarında para trafiği yürüttüğü saptanmıştı. İsviçre'nin ardından Londra'yı da mesken tuttuğu ortaya çıkan Turhan'ın, PSL Asset Management şirketine "Capital Injection Sermaye Aktarımı" kılıfıyla fon krizinden önce 10 Temmuz-17 Ağustos 2026 tarihlerinde 2.55 milyar TL aktardığı görüldü.
İngiliz adli makamları, Türk savcılığının talebi üzerine söz konusu paranın Türkiye'ye iadesi için süreç başlattı.
Pusula'ya ait Londra merkezli iki şirketin de 7th Floor 50 Broadway London SW1H 0DB adresinde faaliyet gösterdiği belirlendi.
VURGUN 14 MİLYARA YÜKSELDİ
Sabah'ın gündeme getirdiği Merrill Lynch International'ın fon krizinden önce pozisyon kapatma işlemlerinde yeni bilgilere ulaşıldı.
Dev firmanın aralarında KTLEV, IEYHO, TEHOL'ün de olduğu 21 farklı hissede toplam 14 milyar 16 milyon 870 bin 562 TL net kâr sağladığı, Bank of America'nın (BOFA) ise KTLEV ve KRDMD hisselerinde 84.4 milyon TL kâr elde ettiği belgelendi.
TASFİYE SÜRECİNDE 49.7 MİLYARLIK ÖDEME YAPILDI
Yedinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşları katıldı. Açıklamaya göre, tasfiye sürecinin başından bu yana 55 bin 755 hesaba toplam 49.7 milyar liralık ayni ve nakdi ödeme yapıldı. Daha önce tasfiyesi tamamlanan 66 fona, Hedef Portföy'e ait 18 fonun daha eklenmesiyle tasfiyesi tamamlanan fon sayısı 84'e ulaştı.
Tasfiye sürecinde kalan fon sayısı ise 47 olarak açıklandı.
Açıklamada, "Ödemeleri mümkün olan en yüksek değerde alabilmesini temin edecek bir yaklaşımla yürütülecektir" denildi.
5 YENİ GÖZALTI
Fon soruşturması kapsamında aralarında Altınbaş ailesi üyeleri ile A1, Pardus ve Tera Portföy yöneticilerinin de bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 26 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dün de aralarında İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Aydın, Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı Seda Tarım, KUYAŞ Yöneticisi Abdullah Dal ile Türkiye Sigorta eski Genel Müdürü Taha Çakmak'ın özel kalemleri Fahri Uğur ve Hakan Eryılmaz'ın aralarında bulunduğu 5 şüpheli daha gözaltına alındı.
Böylece operasyonda toplam gözaltı kararı 36 olurken, şüphelilerden 31'i gözaltına alınmış oldu. 16 kişi adliyeye sevk edildi.
Haber: Mustafa Sait Özkan- Ali Rıza Akbulut
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