Fenerbahçe Everton’da oynayan Portekizli golcü Beto’yu istiyor

Michy Batshuayi'yi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, hücum hattı için düğmeye bastı. Kanarya, İngiltere'de Everton'da oynayan golcü futbolcu Beto'yu kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcıyor.

BRANCO GÖRÜŞÜYOR

Birçok mevkiden oyuncu için temaslarını sıklaştıran Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, Premier Lig ekibiyle de bir süredir Beto için müzakare halinde olduğu öğrenildi. 26 yaşındaki Portekizli hücum oyuncusuna teknik direktör Jose Mourinho'nun da onay verdiği; Everton Kulübü'nün futbolcu için 20 milyon Euro'nun üstünde bir bonservis beklediği belirtildi. Kulüpler arasındaki görüşme ve temasların arttığı da öğrenildi.

9 GOL KATKISI YAPTI

1.94 boyundaki Beto, hava toplarındaki etkinliğiyle ve bağlantı oyunundaki katkısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Geçen sezon Everton'da 39 maça çıkan golcü, rakip filelere 6 gol atmış ve 3 de asist kaydetmişti. Everton'un Udinese'den 25 milyon Euro'ya transfer ettiği Beto'nun kulübü ile olan kontratı 2027 yılında bitiyor.

MOU ONU BEĞENİYOR

Ada basını, Fenerbahçe'nin yeni hocası Jose Mourinho'nun listede yer alan Beto'yu çok beğendiğini ve kadrosunda görmek istediğini okurlarına duyurdu.