Yeni gözde Samardzic

Orta sahayı güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin rotayı İtalya Ligi olarak belirlediği iddia edildi. Sarı-Lacivertliler'in bu doğrultuda listesine aldığı isimlerden birinin Serie A'da Udinese forması giyen Lazar Samardzic olduğu belirtildi.

Sırbistan ve Almanya vatandaşlığı bulunan 22 yaşındaki futbolcu ön libero ve merkez orta sahada oynayabiliyor. 20 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunan yıldız oyuncunun kulübü ile olan kontratı da 2026 yılına kadar devam ediyor. Daha önce Almanya'nın köklü ekiplerinden Hertha Berlin ile Leipzig'in başarısı için de top koşturan Samardzic, profesyonel futbol kariyerinde çıktığı 171 maçta 69 gol attı ve 34 de asist yaptı. Kanarya ile anılan Samardzic, 9 kez de Sırbistan Milli Takımı adına oynadı.