Zor hedef Bentancur: Galatasaray Tottenham’ın Uruguaylı yıldızı için nabız yokladı

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde üst turları hedefleyen G.Saray iddialı bir kadro kurmak için çalışmalara başladı. Sarı-Kırmızılılar, orta saha transferi için önemli isimlerle görüşürken gündeme sürpriz bir isim daha geldi. İngiliz temsilcisi Tottenham'da forma giyen Uruguaylı merkez orta saha Rodrigo Bentancur ile temaslar başladı.

Sarı-Kırmızılı kurmayların 26 yaşındaki Uruguaylı yıldızın menajeri ile görüştüğü ve maddi şartların masaya yatırıldığı öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da bu transfer için çok istekli olduğu belirtildi. G.Saray Yönetimi'nin bu transfer için vatandaşları Muslera ve Torreira'dan destek alacakları öğrenildi.

2022 yılında Tottenham'a imza atan ve 2026 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi olan Bentancur, geride kalan sezonda 25 karşılaşmada forma giyerken 1 gol ve 1 asist üretti. 59 kez Uruguay Milli Takım formasını giyen yıldız orta saha, rakip fileleri 1 kez havalandırdı. 2017 yılında Boca Juniors'tan Juventus'a 21.7 milyon Euro'ya transfer olan Uruguaylı maestro, 2022'de ise 19 milyon Euro bedelle Tottenham'a geçti.