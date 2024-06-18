Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Çekmeköy’de yaşayacak

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun İstanbul'da kalacağı yer belli oldu. Portekizli teknik adam aradığını Çekmeköy'de buldu.

Çekmeköy'de bir sitenin villasında oturacak Mourinho'nun komşusu ise Beşiktaş forması giyen Necip Uysal olacak. Türkiye'deki performansı merakla beklenen 61 yaşındaki teknik adamın perşembe günü İstanbul'da olması bekleniyor. Kendine has tarzıyla dikkat çeken Mourinho, Türk çayına olan tutkusu da biliniyor. Tecrübeli teknik adam, Türkiye'ye gelmeden önce de Türk çayına tutkundu. Mourinho'nun İstanbul'a gelmesiyle birlikte yeni sezon çalışmaları da start alacak.