PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Çekmeköy'de yaşayacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Çekmeköy’de villada kalacak. Komşusu ise Beşiktaş’ın kaptanı Necip Uysal olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Haziran 2024 Güncelleme 18 Haziran 2024, 07:00
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Çekmeköy’de yaşayacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun İstanbul'da kalacağı yer belli oldu. Portekizli teknik adam aradığını Çekmeköy'de buldu.

Çekmeköy'de bir sitenin villasında oturacak Mourinho'nun komşusu ise Beşiktaş forması giyen Necip Uysal olacak. Türkiye'deki performansı merakla beklenen 61 yaşındaki teknik adamın perşembe günü İstanbul'da olması bekleniyor. Kendine has tarzıyla dikkat çeken Mourinho, Türk çayına olan tutkusu da biliniyor. Tecrübeli teknik adam, Türkiye'ye gelmeden önce de Türk çayına tutkundu. Mourinho'nun İstanbul'a gelmesiyle birlikte yeni sezon çalışmaları da start alacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
9. Yargı Paketi Meclis’e geliyor! Casusluk faaliyetleri için özel düzenleme! Hapis cezası alacaklar
30 yerinden bıçaklanıp öldürülen Hacer Çağla’nın katilinin son mesajı ortaya çıktı: Hediye getireceğim...
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Teşkilatlarına bayram mesajı! Filistin vurgusu: Kana susamış İsrail durdurulmalı
Tazminatlar artıyor: Kıdem hesabı nasıl yapılır? Kimlerin alacağı tutar yükselecek?
TAKVİM yazdı! Bodrum tarifesi garibanın dudağını uçuklattı: Kahvaltıya 2 bin, plaja 6 bin TL veren kesesi dolgunlara, büyük şok!
İstanbul Sarıyer’de otluk alanda yangın çıktı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor | Valilikten kritik açıklama
Esas hedef Anadolu’nun güzide toprakları! İsrail ordusu Arz-ı Mev’ud’u kolluyor... Siyonistin haritalı hezeyanı
Fitch Ratings flaş Türkiye raporu! Büyüme beklentisi 2,8’den yüzde 3,5’e yükseldi
Alman Bild duyurdu! Eli kanlı Netanyahu’nun çağrısı Blinken’i harekete geçirdi: Katliam için yeni silah desteği | İsrail’in zayıfladığını itiraf etti
Siyasette ’bayram’ havası! CHP ve MHP’den AK Parti’ye ziyaret: Cumhur dimdik ayakta mesajı | Heyetler ne konuştu?
Siyonist basın duyurdu: İsrail Başbakanı Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler ve Kenan Yıldız sahada olacak
Ulaşımda rekor bayramı! İstanbul Havalimanı, Antalya Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü...
Galatasaray’dan orta sahaya çifte dünya yıldızı!
Kemikleri 316 gün sonra bulunmuştu! Korhan Berzeg soruşturmasında ’Tina’ muamması: Olay yerinde bulunan şahsi eşyaları ilk kez görüntülendi
SON DAKİKA