AK Parti MYK toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde başladı. Toplantının sona ermesinin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Sözcü Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Ateşkes ortamının sağlanması gerekir. ABD'nin haksız hukuksuz saldırısının ardından çok vahim sonuçlar ortaya çıktı. Gelinen noktada NATO tarafında da çatlak olacak.

Lübnan'da insansızlaştırılmaya çalışıyor, Batı Şeria'yı da Gazzeleştirmeye çalışıyorlar.

Bu barış görüşmeleri için Türkiye elden gelen her şeyi ortaya koyuyor. Türkiye'nin bir bütün olarak Netahyahu'ya karşı durduğu duruş taktire şayendir.

Cumhurbaşkanımız defalarca sordu 'İsrail'in sınırları nedir diye. Buna cevap verilmedi. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu dirayetli siyaset herkes için bir pusuladır.

Fransa'daki Lafarge firması bugün mahkum edildi. Teröre destek verdiği bakımından verilen karar ibretliktir.

UGANDA'DAN YAPILAN AÇIKLAMALAR

Söylediklerinin manası anlaşılmıyor. Hiçbir zemini olmayan bir söz. Türkiye'den Uganda'ya yönelen ses dostluk sesidir. Umarız bundan sonra daha dikkatli konuşmalar yaparlar.

MACARİSTAN'DA SEÇİMLER

Macaristan halkının irdaesine saygı duyuyoruz.

