'Son Durak' Manavgat! Film sahnesi gibi facia: Kamyondan fırladı camdan içeri saplandı

Manavgat’ta “Son Durak” filmini aratmayan kaza kameraya yansıdı. İnşaat demiri yüklü kamyonun ani fren yapması faciaya davetiye çıkardı. Kamyondan kayan demirler, tam karşıdaki otomobilin ön camını delerek içeri girdi. Trafik kazasının kıl payı önlendiği olayda kayan demirlerin cama saplanması dolayısıyla otomobildeki sürücü ve yolcu ölümden döndü. O anlar saniye saniye kaydedildi. Olay sonrası çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla görüntü çekme yarışı dikkat çekti.

  • Antalya'nın Manavgat ilçesinde Demokrasi Bulvarı üzerinde fren yapan kamyondan fırlayan inşaat demirleri, arkadaki otomobilin ön camına saplandı.
  • Erkan Y. idaresindeki 07 GP 740 plakalı kamyondan fırlayan demirler, Kader S.D. yönetimindeki 34 GMU 039 plakalı otomobile isabet etti.
  • Otomobilde yolcu olarak bulunan Buse A.'nın ayağına temas eden demirler nedeniyle hafif yaralandı, sürücü Kader S.D. tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
  • Mithatpaşa kavşağında meydana gelen kazada yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.
  • Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sabah saatlerinde trafiğe çıktığınızı ve aniden önünüzdeki kamyondan fırlayan demirlerin üzerinize doğru geldiğini hayal edin; işte Antalya'nın Manavgat ilçesinde tam da Hollywood yapımı "Son Durak" filmlerindeki o dehşet verici sahneleri aratmayan olay yaşandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde fren yapan kamyonun kasasından kayan inşaat demirleri, öndeki otomobilin ön camını delerek içeri girdi. (Haberin fotoğrafları AA ve İHA'ya aittir)

FACİAYA KIL PAYI

Demokrasi Bulvarı üzerinde seyreden inşaat demiri yüklü kamyonun fren yapmasıyla kasadaki demirler ok gibi fırlayarak arkadaki otomobilin ön camından içeri girdi. Akıllara durgunluk veren kazada, demirlerin hedefi olan otomobildeki iki kişi büyük şans eseri hayatta kaldı.

Manavgat’ta inşaat demiri yüklü kamyonun ani fren yapması faciaya davetiye çıkardı.

OK GİBİ FIRLADI CAMA SAPLANDI

Olay, Mithatpaşa kavşağında meydana geldi. Erkan Y. idaresindeki 07 GP 740 plakalı kamyon sürücüsü kavşağa yaklaştığı sırada fren yaptı. Bu esnada kamyonun kasasında yüklü bulunan inşaat demirleri büyük hızla kayarak, hemen önünde seyreden Kader S.D. yönetimindeki 34 GMU 039 plakalı otomobilin ön camına saplandı.

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan görüntüler, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Demirler otomobile ok gibi saplandı

MUCİZE KURTULUŞ

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Camı delip geçen demirler, otomobilde yolcu olarak bulunan Buse A.'nın ayağına temas ederek hafif yaralanmasına neden oldu. Sürücü Kader S.D. tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Antalya’daki akılalmaz kazada araçta bulunan iki kişi hafif yaralandı.

GÖRÜNTÜ YARIŞI

Faciadan dönülen kazanın ardından olay yerinde toplanan kalabalığın tavrı dikkat çekti. Vatandaşların büyük bölümü, yardım etmek yerine cep telefonlarına sarılarak kaza anını görüntüleme yarışına girdi.

Sürücü ve yolcunun ölümden döndüğü olay sonrası çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla görüntü çekme yarışı dikkat çekti.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Seyir halindeki kamyondan kayan tonlarca inşaat demiri, öndeki otomobilin camından içeri ok gibi saplandı.

AKILLARA O FİLM SAHNESİ GELDİ

Manavgat'ta yaşanan inanılmaz kaza, akıllara dünyaca ünlü gerilim serisi "Son Durak" filmlerini getirdi. Serinin özellikle ikinci filminde, otoyolda seyreden tomruk kamyonunun zincirlerinin kopması sonucu dev ağaç gövdeleri arkadan gelen araçların camlarına saplanarak ölümcül kazalara yol açıyordu. Antalya'daki olayda demirlerin otomobilin camından içeri girmesi, sinema tarihindeki ikonik ve ürpertici sahnenin adeta gerçek hayattaki yansıması oldu.

“Son Durak” filmlerini hatırlatan feci kazada iki kişi hafif yaralı kurtuldu.

