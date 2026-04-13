Sabah saatlerinde trafiğe çıktığınızı ve aniden önünüzdeki kamyondan fırlayan demirlerin üzerinize doğru geldiğini hayal edin; işte Antalya'nın Manavgat ilçesinde tam da Hollywood yapımı "Son Durak" filmlerindeki o dehşet verici sahneleri aratmayan olay yaşandı.
FACİAYA KIL PAYI
Demokrasi Bulvarı üzerinde seyreden inşaat demiri yüklü kamyonun fren yapmasıyla kasadaki demirler ok gibi fırlayarak arkadaki otomobilin ön camından içeri girdi. Akıllara durgunluk veren kazada, demirlerin hedefi olan otomobildeki iki kişi büyük şans eseri hayatta kaldı.
OK GİBİ FIRLADI CAMA SAPLANDI
Olay, Mithatpaşa kavşağında meydana geldi. Erkan Y. idaresindeki 07 GP 740 plakalı kamyon sürücüsü kavşağa yaklaştığı sırada fren yaptı. Bu esnada kamyonun kasasında yüklü bulunan inşaat demirleri büyük hızla kayarak, hemen önünde seyreden Kader S.D. yönetimindeki 34 GMU 039 plakalı otomobilin ön camına saplandı.
Güvenlik kameralarına anbean yansıyan görüntüler, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.
MUCİZE KURTULUŞ
Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Camı delip geçen demirler, otomobilde yolcu olarak bulunan Buse A.'nın ayağına temas ederek hafif yaralanmasına neden oldu. Sürücü Kader S.D. tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.
GÖRÜNTÜ YARIŞI
Faciadan dönülen kazanın ardından olay yerinde toplanan kalabalığın tavrı dikkat çekti. Vatandaşların büyük bölümü, yardım etmek yerine cep telefonlarına sarılarak kaza anını görüntüleme yarışına girdi.
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
AKILLARA O FİLM SAHNESİ GELDİ
Manavgat'ta yaşanan inanılmaz kaza, akıllara dünyaca ünlü gerilim serisi "Son Durak" filmlerini getirdi. Serinin özellikle ikinci filminde, otoyolda seyreden tomruk kamyonunun zincirlerinin kopması sonucu dev ağaç gövdeleri arkadan gelen araçların camlarına saplanarak ölümcül kazalara yol açıyordu. Antalya'daki olayda demirlerin otomobilin camından içeri girmesi, sinema tarihindeki ikonik ve ürpertici sahnenin adeta gerçek hayattaki yansıması oldu.