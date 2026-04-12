Sete ilk geldiğim gün çok şaşkındım. İlk gün biraz gergin geçmişti. Mert'e 'Bu nedir, nasıl oluyor?' diye sorduğum çok şey olmuştu. İlk zamanlar isimleri ezberlemekte zorlandım. Şükrü'nün canlandırdığı Flavius'u söylemek için bayağı çalıştım. Ayrıca ilk zamanlar ata binmeye de korkuyordum. Ama ekip harika. Her şey çok programlı işliyor. At binme ve kılıç kullanma eğitimi aldım. Artık ata binerken hiç zorlanmıyorum.

Mert Yazıcıoğlu ve Alina Boz

"ONUNLA OYNAMAK ÇOK KEYİFLİ"

Günaydın'dan Merve Yurtyapan'ın haberine göre Alina Boz, dizinin başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu ile 6 yıl önce 'Aşk 101' adlı projede rol almıştı. İkili, yıllar sonra yeniden bir projede buluştu. Boz, "Mert ile yıllar önce bir projede beraber yer almıştık. Çok farklı bir işti. Yazın çekiyorduk, enerjimiz çok yüksekti. Burası şu an daha soğuk ve bu daha ciddi bir iş. Mert burada tabii ki çok farklı... Onunla tekrar birlikte oynadığım için mutluyum. Herkes bir arkadaşıyla yeniden oynamayı çok ister. Mert'i çok seviyorum, onunla oynamak çok keyifli" diye konuştu.