CHP'nin 2018 Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Hamburg'da yaptığı açıklamada partisinin uygun görmesi halinde yeniden aday olabileceğini belirtti.

CHP'de Cumhurbaşkanlığı savaşı yeni bir boyut kazandı. Muharrem İnce Hamburg'da yaptığı açıklamada "Partim uygun görürse neden olmasın" diyerek adaylık fitilin ateşledi. Yolsuzluk tutuklusu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık hayalleri, "şaibeli diploma" davası ve yolsuzluk dosyalarıyla çıkmaza girerken Ankara cephesinde Mansur Yavaş'ın "pusuda bekleyişi" ve Genel Başkan Özgür Özel'in kendi adaylığına yol açma çabaları partiyi karıştırdı. Mahkeme salonunda bulunan not: Ekrem İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş ve Özgür Özel’e kadın aday freni! MUHARREM İNCE'DEN ADAYLIK ÇIKIŞI

Geçtiğimiz hafta Ekrem İmamoğlu, "İnşallah kadın bir Cumhurbaşkanı da olacak" çıkışı yaparken son bombayı CHP'nin 2018 yılındaki Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce patlattı.

Muharrem İnce Hamburg'da CHP'den olaylı şekilde ayrılıp olaylı şekilde dönen Muharrem İnce Almanya'nın Hamburg şehrini ziyaret etti. Muharrem İnce HamburgHaber’den Ahmet Durmuş’un sorularını yanıtladı (Fotoğraf HamburgHaber'den alınmıştır) "CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAK DA HİZMETTİR"

Burada Hamburg Haber'in sorularını yanıtlayan İnce, gelecek hedeflerine ilişkin soruya, "Cumhurbaşkanı adayı olmak da hizmettir, abilik yapmak da hizmettir. Partim uygun görürse neden olmasın." diye yanıt verdi.