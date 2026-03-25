CHP'de Cumhurbaşkanlığı savaşı yeni bir boyut kazandı. Muharrem İnce Hamburg'da yaptığı açıklamada "Partim uygun görürse neden olmasın" diyerek adaylık fitilin ateşledi.
Yolsuzluk tutuklusu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık hayalleri, "şaibeli diploma" davası ve yolsuzluk dosyalarıyla çıkmaza girerken Ankara cephesinde Mansur Yavaş'ın "pusuda bekleyişi" ve Genel Başkan Özgür Özel'in kendi adaylığına yol açma çabaları partiyi karıştırdı.
MUHARREM İNCE'DEN ADAYLIK ÇIKIŞI
Geçtiğimiz hafta Ekrem İmamoğlu, "İnşallah kadın bir Cumhurbaşkanı da olacak" çıkışı yaparken son bombayı CHP'nin 2018 yılındaki Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce patlattı.
CHP'den olaylı şekilde ayrılıp olaylı şekilde dönen Muharrem İnce Almanya'nın Hamburg şehrini ziyaret etti.
"CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAK DA HİZMETTİR"
Burada Hamburg Haber'in sorularını yanıtlayan İnce, gelecek hedeflerine ilişkin soruya, "Cumhurbaşkanı adayı olmak da hizmettir, abilik yapmak da hizmettir. Partim uygun görürse neden olmasın." diye yanıt verdi.
TAKVİM YAZMIŞTI: ÖZGÜR'ÜN PLANI MI?
Muharrem İnce'nin çıkışı TAKVİM'in CHP kulislerinden haberleştirdiği iddiayı da doğruladı.
İddialara göre Özgür Özel, parti üzerindeki "İmamoğlu vesayetini" kırmak için Muharrem İnce ve Emine Ülker Tarhan gibi isimleri sahaya sürerek dengeleri değiştirmek istiyor.
CHP koridorlarında dolaşan son bilgilere göre; Özel bu süreci İnce'nin yanı sıra Ali Mahir Başarır ve Murat Emir gibi isimlerle "paslaşarak" yürütüyor.