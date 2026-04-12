Fenerbahçe, Süper Lig'de kritik haftalara girilirken hem saha içi performansını hem de gelecek sezon planlamasını birlikte yürütüyor.
Kayserispor karşısında alınan galibiyetle zirve takibini sürdüren sarı-lacivertlilerde yönetim, teknik direktör Domenico Tedesco ile yapılan toplantı sonrası transfer stratejisini şekillendirdi.
TRANSFERDE ÜÇ KRİTİK BÖLGE
Yapılan değerlendirmelerde kadronun üç ana bölgede takviyeye ihtiyaç duyduğu belirlendi. Savunmada lider bir stoper, orta sahada oyun dengesini sağlayacak bir isim ve hücum hattında gol yükünü taşıyacak bir forvet için çalışmalar başlatıldı.
Yönetim, yaz transfer dönemi öncesinde alternatifli bir liste oluşturmayı hedefliyor.
FORVET VE STOPER İÇİN SOMUT ADIM
Forvet hattı için listenin ilk sırasında eski oyuncu Vedat Muriqi yer alıyor. Mallorca formasıyla La Liga'da gol krallığı yarışında üst sıralarda bulunan Kosovalı oyuncunun, kulübe dönüşe sıcak baktığı ifade ediliyor.
Mallorca'nın küme düşmesine bağlı olarak transfer maliyetinin düşebileceği belirtiliyor.
Savunma için ise Bologna'da forma giyen Jhon Lucumi öne çıkan isim oldu. Milan Skriniar'ın yanına fizik gücü yüksek bir stoper arayan Fenerbahçe'nin, Kolombiyalı oyuncu için şartları araştırdığı öğrenildi. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro seviyesinde olan Lucumi'nin transferinde oyuncunun tutumunun belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.
GALATASARAY'IN DA LİSTESİNDE
İtalyan medyasına göre Barcelona ve Inter de Lucumi için yoğun girişimlerde bulunuyor; İngiltere'den Bournemouth ve Sunderland'ın da önemli teklifler yapabileceği belirtildi.
Ayrıca Abdülkerim Bardakcı yerine bir sol stoper arayan Galatasaray da Kolombiyalı stoperin durumunu yakından takip ediyor.
Fenerbahçe yönetimi, transfer sürecini sezon sonuna bırakmadan ilerletmeyi planlarken, hedeflenen üç bölgeye yapılacak takviyelerin yaz kampına kadar tamamlanması amaçlanıyor.