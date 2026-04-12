Jhon Lucumi Fenerbahçe'nin listesine girdi. Savunma için ise Bologna'da forma giyen Jhon Lucumi öne çıkan isim oldu. Milan Skriniar'ın yanına fizik gücü yüksek bir stoper arayan Fenerbahçe'nin, Kolombiyalı oyuncu için şartları araştırdığı öğrenildi. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro seviyesinde olan Lucumi'nin transferinde oyuncunun tutumunun belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.



GALATASARAY'IN DA LİSTESİNDE



İtalyan medyasına göre Barcelona ve Inter de Lucumi için yoğun girişimlerde bulunuyor; İngiltere'den Bournemouth ve Sunderland'ın da önemli teklifler yapabileceği belirtildi.

Ayrıca Abdülkerim Bardakcı yerine bir sol stoper arayan Galatasaray da Kolombiyalı stoperin durumunu yakından takip ediyor.



Fenerbahçe yönetimi, transfer sürecini sezon sonuna bırakmadan ilerletmeyi planlarken, hedeflenen üç bölgeye yapılacak takviyelerin yaz kampına kadar tamamlanması amaçlanıyor.