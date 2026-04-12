Fenerbahçe'den savunmaya sürpriz isim: Jhon Lucumi

Kayserispor galibiyeti sonrası lider Galatasaray ile puan farkını 2’ye indiren Fenerbahçe, şampiyonluk yarışını sürdürürken yeni sezon için transferde önceliklerini belirledi: stoper, orta saha ve forvet. Kanarya stoper için İtalya'dan Jhon Lucumi ismini gündemine aldı. Forvette ise hedef Vedat Muriqi. İşte transferde yaşanan son gelişmeler...

  • Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco ile yapılan toplantı sonrası stoper, orta saha ve forvet mevkilerinde transfer çalışmalarına başladı.
  • Forvet transferi için eski oyuncu Vedat Muriqi listenin başında yer alıyor ve Mallorca'nın küme düşmesi halinde transfer maliyetinin düşebileceği belirtiliyor.
  • Savunma için Bologna'dan Jhon Lucumi öne çıkan isim oldu ve güncel piyasa değeri 25 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
  • Galatasaray da Abdülkerim Bardakcı yerine sol stoper arayan ekip olarak Lucumi'yi takip ediyor.
  • Barcelona, Inter, Bournemouth ve Sunderland da Lucumi için girişimlerde bulunuyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'de kritik haftalara girilirken hem saha içi performansını hem de gelecek sezon planlamasını birlikte yürütüyor.

Kayserispor karşısında alınan galibiyetle zirve takibini sürdüren sarı-lacivertlilerde yönetim, teknik direktör Domenico Tedesco ile yapılan toplantı sonrası transfer stratejisini şekillendirdi.

Domenico Tedesco eksikleri belirledi.
TRANSFERDE ÜÇ KRİTİK BÖLGE

Yapılan değerlendirmelerde kadronun üç ana bölgede takviyeye ihtiyaç duyduğu belirlendi. Savunmada lider bir stoper, orta sahada oyun dengesini sağlayacak bir isim ve hücum hattında gol yükünü taşıyacak bir forvet için çalışmalar başlatıldı.

Yönetim, yaz transfer dönemi öncesinde alternatifli bir liste oluşturmayı hedefliyor.

Vedat Muriqi İspanya'da gollerine devam ediyor.
FORVET VE STOPER İÇİN SOMUT ADIM

Forvet hattı için listenin ilk sırasında eski oyuncu Vedat Muriqi yer alıyor. Mallorca formasıyla La Liga'da gol krallığı yarışında üst sıralarda bulunan Kosovalı oyuncunun, kulübe dönüşe sıcak baktığı ifade ediliyor.

Mallorca'nın küme düşmesine bağlı olarak transfer maliyetinin düşebileceği belirtiliyor.

Jhon Lucumi Fenerbahçe'nin listesine girdi.
Savunma için ise Bologna'da forma giyen Jhon Lucumi öne çıkan isim oldu. Milan Skriniar'ın yanına fizik gücü yüksek bir stoper arayan Fenerbahçe'nin, Kolombiyalı oyuncu için şartları araştırdığı öğrenildi. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro seviyesinde olan Lucumi'nin transferinde oyuncunun tutumunun belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.

GALATASARAY'IN DA LİSTESİNDE

İtalyan medyasına göre Barcelona ve Inter de Lucumi için yoğun girişimlerde bulunuyor; İngiltere'den Bournemouth ve Sunderland'ın da önemli teklifler yapabileceği belirtildi.

Ayrıca Abdülkerim Bardakcı yerine bir sol stoper arayan Galatasaray da Kolombiyalı stoperin durumunu yakından takip ediyor.

Fenerbahçe yönetimi, transfer sürecini sezon sonuna bırakmadan ilerletmeyi planlarken, hedeflenen üç bölgeye yapılacak takviyelerin yaz kampına kadar tamamlanması amaçlanıyor.

