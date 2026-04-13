AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, A Haber canlı yayınında yerel ve küresel gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. ABD-İsrail-İran arasında ilan edilen ateşkesin gölgesinde bölgedeki kaos ortamına dikkat çeken Ala, "Bu bölgede olan biten saldırıları ve savaşları hep birlikte yaşıyoruz. Öylesine büyük bir etki oluşturdu ki; ekonomik, sosyal, siyasal ve uluslararası ilişkilere etkileri küresel boyutta" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan barış diplomasisi trafiği (Haberin fotoğrafları AA, A Haber ve Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır) Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, Orta Doğu'daki savaş ikliminin daha fazla yayılmaması için etkin bir diplomasi yürüttü. BAŞKAN ERDOĞAN'DAN LİDER DİPLOMASİSİ Erdoğan 28 Şubat'tan bu yana ABD'den İran'a, Körfez'den Avrupa'ya, Asya'dan NATO'ya üst düzey temaslar kurdu. ABD Başkanı Trump, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Rusya Devlet Başkanı Putin, İngiltere Başkanı Starmer, Katar Emiri Al Sani, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Suudi Arabistan Prensi Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un aralarında bulunduğu çok sayıda devlet lideriyle görüştü. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Başkan Erdoğan'ın bölge üzerinde kurduğu etkiden İsrail'in rahatsız olduğunu belirterek "Burada dünya çapında her kesimle diyaloğa geçen, çok etkili bir biçimde liderler diplomasisini yürüten Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı olarak çok aktif bir dış politika izliyor olması, bu haksız ve hukuksuz saldırıları gerçekleştirenleri rahatsız etti" dedi.

İSRAİL NEDEN BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALIYOR?



Soykırımcı İsrail Başbakanı Netantahu ve İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarına sert tepki gösteren Ala "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik saldırıların altında aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın makuliyeti temsil etmiş olması ve dünyayı da rasyonel dış politikaya çağırıyor olmasıdır. Gazze'de açık bir soykırım ve insanlık suçu işleniyor. Buna en yüksek düzeyde, hak ve vicdanın temsilcisi olarak itiraz eden Cumhurbaşkanımızdır. Bu yüzden ona saldırıyorlar; ancak bu bizim doğru yolda olduğumuzun kanıtıdır" şeklinde konuştu.

Ala, Türkiye'nin artık masada belirleyici bir aktör olduğunu belirtip "Eskiden bu masalarda Türkiye'nin sandalyesi bile belli olmuyordu. Bugün ise Somali'den Libya'ya, Ukrayna'dan Rusya'ya kadar nerede ciddi bir sorun varsa Türkiye oradadır ve inisiyatif almaktadır" ifadelerini kullandı.