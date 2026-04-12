Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürüyor. Özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer yağış beklenirken, bazı bölgeler için dikkat çeken uyarılar yapıldı.
DOĞU VE İÇ KESİMLERDE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
Tahminlere göre İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile birlikte Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde aralıklı yağış görülecek. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, Mardin ve Batman çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak.
İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.
DON SİS VE ÇIĞ RİSKİ UYARISI
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesine dikkat çekiliyor.
Ayrıca Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri için hafif zirai don riski bulunuyor. Yetkililer, üretici ve çiftçilerin tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.
AĞRI VE HAKKARİ İÇİN SARI KODLU UYARI
Doğu Anadolu'nun doğusunda yer alan Ağrı ve Hakkari için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı. Bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Ani yağışlara bağlı olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.
SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR
Yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları batı bölgelerde artışa geçerken, doğuda kar ve yağmur etkisini sürdürüyor. Uzmanlar, Afrika üzerinden gelecek toz taşınımına karşı özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşları uyarıyor. Haftanın ilerleyen günlerinde ise toz etkisini artıracak, hafta sonuna doğru ise yağışlı sistem yeniden yurda giriş yapacak.
BATIDA ISINMA BAŞLADI DOĞUDA KIŞ DEVAM EDİYOR
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yeni haftanın hava durumuna ilişkin değerlendirmesinde, sıcaklıkların özellikle batı bölgelerde artmaya başladığını belirterek, "Sıcaklıklar artık batı bölgelerde giderek artıyor, İstanbul'da da bugün itibarıyla yükseliş başladı, o 'iliğimiz kemiğimiz ısınacak' dediğimiz günlere doğru gidiyoruz" ifadelerini kullandı.
Doğu bölgelerinde ise kış koşullarının etkisini sürdürdüğünü aktaran Tek, Van, Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde kar yağışı görüldüğünü, daha güneyde Şırnak ve Mardin çevrelerinde ise yağmurun etkili olduğunu sözlerine ekledi.
AFRİKA TOZU UYARISI: "BU HAFTA TOZU KONUŞACAĞIZ"
Haftanın en dikkat çeken gelişmesinin Afrika üzerinden gelecek toz taşınımı olduğunu vurgulayan Tek, "Bugünden itibaren başlıyor, bugün zayıf ama yarın ve çarşamba günü daha yoğun hissedeceğiz. Bu hafta 'toz haftası' diyebiliriz" sözleriyle durumu özetledi.
Yağış olmaması nedeniyle tozun havada daha uzun süre kalacağına dikkat çeken Tek, "Geçtiğimiz haftalarda yağışla birlikte yere inmişti ama bu sefer havada kalacak, bu da sağlık açısından risk oluşturuyor" ifadelerini kullandı.
UZMANLARDAN SAĞLIK UYARISI
Toz taşınımının özellikle solunum yolu hastalıkları olanlar için risk oluşturduğunu belirten Tek, "Kronik rahatsızlığı olanların ve ileri yaştaki vatandaşların dışarı çıkarken maske kullanmalarında fayda var" diyerek önemli bir uyarıda bulundu.
İSTANBUL VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
Büyükşehirlerde sıcaklıkların yükselişe geçtiğini söyleyen Tek, "İstanbul'da bugün hava açık ve sıcaklık 17 dereceye kadar çıkıyor. Yarın ve çarşamba günü 19 dereceyi göreceğiz, çok kalın giyinmeye gerek yok ama sabah ve akşam saatlerine dikkat edilmeli" ifadelerini kullandı.
Başkentte ise sabah saatlerinde sıfır derece ölçüldüğünü belirten Tek, "Ankara'da gün içinde 12 dereceye çıkacak, cuma günü ise 21-22 dereceleri göreceğiz" sözleriyle sıcaklık artışına dikkat çekti.
HAFTA SONU YAĞIŞ GERİ DÖNÜYOR
Haftanın sonuna doğru yeni bir yağışlı sistemin etkili olacağını belirten Tek, "Orta Akdeniz üzerinden gelecek sistemle birlikte hafta sonuna yağışla gireceğiz" ifadelerini kullandı.
Genel tabloyu değerlendiren Tek, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında artacağını ancak yaz sıcaklıklarının henüz beklenmediğini belirtti.
SÜPER EL NİNO ALARMI: KÜRESEL İKLİMDE YENİ DÖNEM KAPIDA
Hürriyet'te yer alan habere göre, küresel iklim sistemine ilişkin son model verileri dünyanın çok güçlü bir El Nino sürecine girme ihtimalinin giderek arttığını ortaya koyuyor. Uzmanlara göre bu gelişme, yalnızca belirli bölgeleri değil Türkiye'nin de aralarında bulunduğu geniş bir coğrafyayı doğrudan etkileyecek.
RİSK GİDEREK NETLEŞİYOR
Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nin (ECMWF) mart ayında yayımladığı raporda dikkat çekilen süper El Nino ihtimali, güncellenen verilerle birlikte daha da güç kazandı. Son tahminler, bu yaz ya da sonbahar aylarında etkisini gösterebilecek olağanüstü güçlü bir El Nino dalgasının oluşabileceğine işaret ediyor.
Uzmanlar, bu sürecin yalnızca sıcaklık artışıyla sınırlı kalmayacağını; yağış düzeninden fırtına sistemlerine kadar birçok meteorolojik dengede ciddi değişimlere yol açabileceğini vurguluyor.
SÜPER EL NİNO NEDİR, NEDEN FARKLI?
El Nino, ekvatoral Pasifik Okyanusu'nda deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla oluşan doğal bir iklim olayı olarak biliniyor. Bu ısınma, atmosfer dolaşımını değiştirerek küresel ölçekte hava koşullarını yeniden şekillendiriyor.
Ancak her El Nino aynı etkiyi yaratmıyor. Yaklaşık 10-15 yılda bir görülen "süper El Nino" olaylarında deniz yüzeyi sıcaklıkları ortalamanın 2 derecenin üzerine çıkarak çok daha güçlü ve yaygın sonuçlar doğuruyor. Bu seviyedeki bir artış, atmosferde zincirleme etkilere neden olarak iklim dengesini derinden sarsabiliyor.
"SON 140 YILIN EN GÜÇLÜSÜ OLABİLİR"
ABD'de atmosfer bilimi alanında çalışmalar yürüten Prof. Paul Roundy, mevcut verilerin dikkat çekici olduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde son 140 yılın en güçlü El Nino olaylarından birinin yaşanabileceğine işaret ediyor.
Uzmanlara göre bu süreç, 2015 yılında kaydedilen ve rekor kıran El Nino'yu dahi geride bırakabilecek potansiyele sahip. Okyanuslarda biriken ısının atmosfere aktarılmasıyla birlikte küresel sıcaklıkların yeni zirvelere ulaşması bekleniyor.
ETKİLER 2027'YE KADAR SÜREBİLİR
İklim modellemeleri, olası süper El Nino'nun etkilerinin kısa süreli olmayacağını gösteriyor. Tahminlere göre bu süreç 2027 yılına kadar uzanabilecek geniş çaplı sonuçlar doğurabilir.
Bilim insanları güçlü El Nino dönemlerinin genellikle rekor sıcaklıklarla anıldığını hatırlatırken, bu kez küresel ölçekte yeni sıcaklık rekorlarının kırılabileceği uyarısında bulunuyor.
ATMOSFER DOLAŞIMI DEĞİŞEBİLİR
Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir'e göre El Nino küresel atmosfer sistemi açısından kritik bir gösterge niteliği taşıyor. Özdemir, Pasifik'te La Nina'nın zayıfladığına dikkat çekerek, bazı modellerin güçlü El Nino sinyali verdiğini belirtiyor.
Özellikle NINO 3.4 endeksindeki artışın sürecin en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Özdemir, süper El Nino'nun jet akımlarını değiştirerek küresel hava sistemlerini yeniden şekillendirebileceğini ifade ediyor.
DÜNYA GENELİNDE AŞIRI HAVA OLAYLARI ARTACAK
Son tahminlere göre süper El Nino, farklı bölgelerde farklı sonuçlar doğuracak. Atlantik'te kasırga aktivitesinin azalması beklenirken, Pasifik'te tayfun ve tropikal siklon riskinin artacağı öngörülüyor.
Aynı dönemde bazı bölgelerde kuraklık derinleşirken, bazı bölgelerde ise aşırı yağış ve sel riski artacak. Orta Afrika, Avustralya ve Güneydoğu Asya'da kuraklık ihtimali yükselirken; Peru, Ekvador ve bazı Afrika bölgelerinde yoğun yağışlar görülebilecek.
TÜRKİYE İÇİN KRİTİK SENARYO
Uzmanlara göre El Nino'nun etkileri Türkiye'de en çok Akdeniz havzasında hissedilecek. Olası bir süper El Nino senaryosunda özellikle ilkbahar ve yaz aylarında kuraklık riskinin artabileceği belirtiliyor.
Yağışların azalması, sıcak hava dalgalarının daha sık görülmesi ve buna bağlı olarak orman yangını riskinin yükselmesi beklenen başlıca etkiler arasında yer alıyor. Bu tablonun özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde daha belirgin olabileceği ifade ediliyor.
SICAK HAVA DALGALARI VE AŞIRI YAĞIŞLAR AYNI ANDA
Küresel ölçekte ise daha sıcak atmosferin daha fazla nem tutması, aşırı hava olaylarını tetikleyen bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Bu durum, hem uzun süreli kuraklıkları hem de ani ve şiddetli yağışları beraberinde getirebiliyor.
Uzmanlar, altyapısı yetersiz bölgelerde ani sel ve taşkın riskinin ciddi can ve mal kayıplarına yol açabileceği uyarısında bulunurken, süper El Nino'nun etkilerinin yalnızca meteorolojik değil, ekonomik ve sosyal sonuçlar da doğurabileceğine dikkat çekiyor.