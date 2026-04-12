Ankara, İstanbul ve İzmir'de önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmiyor ve sıcaklıkların sırasıyla 19, 17 ve 24 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, salı gününden itibaren yağışların yurt genelinde etkisini kaybedeceğini ve iç kesimlerde 4 ila 8 derecelik sıcaklık artışı beklediğini bildirdi.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nin verilerine göre bu yaz veya sonbahar aylarında son 140 yılın en güçlü El Nino olaylarından biri yaşanabilir ve etkileri 2027'ye kadar sürebilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ağrı ve Hakkari için sarı kodlu uyarı yayımlayarak yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklediğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürüyor. Özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer yağış beklenirken, bazı bölgeler için dikkat çeken uyarılar yapıldı.

Gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don uyarısı verildi.

DOĞU VE İÇ KESİMLERDE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Tahminlere göre İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile birlikte Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde aralıklı yağış görülecek. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, Mardin ve Batman çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak.

İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.