Diyanet İşleri Başkanlığı, TİKA ve Kızılay'la koordineli olarak 19 Ağustos 2011'de ATV ve A Haber ortak yayınında, cumhuriyet tarihimizin en büyük insani yardım rakamlarına ulaşıldı. Yardımlar Somali'ye can suyu oldu.

TURKUVAZ MEDYA'DAN SOMALİ İÇİN SEFERBERLİK 2011'de Somali'de yaşanan büyük açlık felaketi karşısında, ATV, A Haber ve SABAH gazetesi tarafından düzenlenen "Somali'ye El Uzat" yardım kampanyası ise Türkiye'deki en geniş katılımlı sivil yardım hareketi olarak tarihe geçti.





SOMALİLİLER SECDEYE KAPANDI



O dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan da 19 Ağustos 2011'de ailesi ve geniş bir heyetle birlikte Somali'yi ziyaret etti. Ziyarette Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak da var idi.



SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu Somali'ye destek için yapılan ziyarete ilişkin şu anekdotları aktardı:

"Metin Yüksel'in izlenimlerine göre Türk uçaklarının Somali semalarında görünmesiyle Somalililer havalimanına gelip secdeye kapanmış, Türk bayraklarını görünce heyecana kapılmışlardı.



Hele Erdoğan'ın da Somali'ye geleceği duyulunca Somaliler yalnız olmadıklarını hissetmişlerdi"





İşte kıtlık pençesindeki o kara günler, Türkiye'nin desteğiyle geride kaldı.





TÜRKİYE'DENİN DESTEĞİYLE 15 YILDA KITLIKTAN KALKINMAYA

Aradan geçen yıllar içinde Türkiye'nin verdiği tam destekle Mogadişu'da kıtlık bitti. Hayat normale dönmeye başladı. Alışveriş merkezi açıldı, yeşil alanlar yapıldı. Yollar asfaltlandı, yeni oteller hizmete girdi. Evet, güvenlik riskleri olsa da halk yeni hayata alıştı ve sahiplendi. 2011-2026 yılları içinde Türkiye'nin, Somali'ye yüzlerce yatırım ve desteği ile ülke krizden çıkarak kalkınma hamlesine yöneldi.