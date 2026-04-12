Togg T10X ve T10F, Fiat Egea Sedan ve Cross, Renault Clio, Megane Sedan ve Duster, Toyota Corolla ve C-HR, Hyundai i20 ve Bayon modelleri yüzde 40 yerlilik şartını karşılayarak ÖTV'siz alınabiliyor.

TBMM'de kabul edilen düzenleme ile ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan ve engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan bireyler de ÖTV'siz araç alım hakkından yararlanabilecek.

Türkiye'de engelli vatandaşlar için araç sahibi olma yolunda önemli bir eşik aşıldı. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle, daha önce sistem dışında kalan ve sürücü belgesi alamayan yüzde 40 ve üzeri ortopedik engelliler de ÖTV muafiyetinden yararlanma hakkı kazandı. Düzenleme, hem kapsamı genişletme hem de araç satışını netleştirmeyle aynı anda tarihe geçti. Takvim.com.tr, engellilerin ÖTV'siz araç alımına ilişkin tüm detayları derledi.

Engellilerin araç alım şartları nedir?

Mevzuatta engelliye ÖTV indirimi değil, ÖTV muafiyeti uygulanmakta.

Yüzde 90 üstünde engelli olanlar ile yüzde 90 altında engel durumuna göre ÖTV muafiyeti uygulanıyor.



Engelli araç alma limiti ne kadar oldu?

2025'te 2 milyon 290 bin 200 TL olan limit, 2026'da yeniden değerleme oranı doğrultusunda ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil 2 milyon 873 bin 972 TL olarak şekillendi. Aracın bu limitin altında olması ve yüzde 40 yerlilik şartını karşılaması gerekiyor.

ENGELLİ BİREYLERE ÖZGÜ ANAYASAL HAK ÖTV muafiyeti, Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında engelli bireylere özgü anayasal bir haktır. Yeni düzenlemede ÖTV ve diğer tüm vergiler dahil araç bedeli sınırı 2 milyon 873 bin 900 TL olarak belirlendi; buna ek olarak araç yüzde 40 yerlilik şartını karşılaması da zorunlu kılındı. 2025'te 2 milyon 290 bin 200 TL olan limit, 2026 yeniden değerleme oranıyla birlikte 2 milyon 873 bin 972 TL'ye yükseldi.





Yüzde 90 ve üstü engellilerin ÖTV muafiyet şartları neler?

Yüzde 90 engelli olanlar 10 yılda bir ÖTV'siz araç satın alabiliyor.

Aracı bizzat kendisinin kullanma şartı yok. Ancak sürekli tekerlekli sandalye ya da sedye kullanılması gibi durumlarda ÖTV'den muaf olmak için araca özel tertibat yaptırılması zorunlu.