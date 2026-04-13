İRAN "HÜRMÜZ SONSUZA KADAR BİZİM" DEDİ CENTCOM SAAT VERDİ

TRUMP: HÜRMÜZ'E GİREN ABLUKAYA ALINACAK | NATO BOMBASI

ABD Başkanı Trump, Truth Social'den İran'a yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Trump'ın açıklamaları şu şekilde:



Gördüğünüz gibi, görüşme iyi geçti, çoğu konuda anlaşmaya varıldı; ancak asıl önemli olan tek konu, yani nükleer meselede uzlaşma sağlanamadı. Bu nedenle derhal yürürlüğe girmek üzere, dünyanın en iyisi olan Amerika Birleşik Devletleri Donanması, Hürmüz Boğazı’na giren ya da çıkan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacaktır.



Bize ya da barışçıl gemilere ateş açan herhangi bir İran unsuru 'cehenneme gönderilecek'.Abluka yakında başlayacak. Bu ablukaya başka ülkeler de katılacak. İran’ın bu yasa dışı şantajdan kazanç sağlamasına izin verilmeyecek.



'İRAN NÜKLEER HEDEFLERİNDEN VAZGEÇMİYOR'



İran ile yapılan görüşmeler sabah erken saatlerde başladı ve gece boyunca, yaklaşık 20 saat sürdü. Pek çok ayrıntıya girip elde edilen kazanımları anlatabilirim, ancak tek bir konu var ki her şeyden önemli: İran nükleer hedeflerinden vazgeçmeye yanaşmıyor!



"NATO İLE HÜRMÜZ'Ü TEMİZLEYECEĞİZ"



Ayrıca Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada "NATO ile Hürmüz'ü temizleyeceğiz" dedi.



Öte yandan Trump, Körfez ülkelerinin abluka konusunda ABD'ye yardımcı olacağını belirterek, "Tam bir abluka devreye sokuyoruz. İran'ın, sevdiği insanlara petrol satarak para kazanmasına ve sevmedikleri kişilere satmamasına ya da her neyse buna izin vermeyeceğiz. Ya hep ya hiç olacak. İstesem İran'ı bir günde yok ederim" diye konuştu.

