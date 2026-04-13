İRAN "HÜRMÜZ SONSUZA KADAR BİZİM" DEDİ CENTCOM SAAT VERDİ

Takvim.com.tr bölgeden gelişmeleri dakika dakika aktarıyor...
İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün sonsuza kadar İran'ın ve bölgenin elinde kalacağını söyledi.
ABLUKA SAAT 17.00'DE BAŞLAYACAK
CENTCOM, 13 Nisan saat 17.00'de (TSİ) İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını duyurdu.
'BENZİN FİYATLARININ TADINI ÇIKARIN'
ABD’nin İran limanlarına giriş ve çıkışları kapsayan deniz trafiğine yönelik abluka kararına İran cephesinden tepki geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin kararının benzin fiyatlarında daha fazla artışa yol açacağına dikkat çekerek, "Şu an pompaya yansıyan benzin fiyatlarının tadını çıkarın. Sözde 'abluka' ile birlikte, yakında 4-5 dolarlık benzini özleyeceksiniz" dedi. Galibaf, farklı benzin istasyonlarındaki fiyatları gösteren bir uygulamada yaptığı "Beyaz Saray’a yakın benzin istasyonu" aramasının ekran görüntüsünü paylaştı.
Pakistan'da ABD ile müzakerelere katılan İran heyetinin başkanı Kalibaf, ülkesine dönüşünün ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Müzakerelerin, "çok yoğun, ciddi ve zorlu" geçtiğini aktaran Kalibaf, ABD tarafına güvenmediklerini baştan söylediklerini, çünkü 2 defa müzakerelerin ortasında kendilerine saldırı yapıldığını belirtti.
Kalibaf, 20 saatten fazla süren görüşmeler gerçekleştirdikleri için İran heyetine teşekkür ederek, ABD tarafından yapılan tehditlerin İran halkı üstünde bir etkisinin olmadığını ve bunu ispatladıklarını ifade etti.
"Eğer ABD kendisi için bir çıkış yolu bulmak istiyorsa, tek bir yol var, o da karar vermek ve İran halkının güvenini kazanmaktır." diyen Kalibaf, ABD'ye şöyle seslendi: Eğer savaşırsanız savaşırız ve eğer mantıkla yaklaşırsanız, biz de mantıkla karşılık veririz. Hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz. İrademizi bir kez daha sınayacak olurlarsa, onlara daha büyük bir ders vereceğiz.
PEZEŞKİYAN'DAN ABD'YE MÜZAKERE MESAJI
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile İran arasında Pakistan’da yürütülen müzakerelerin sona ermesi ve İran heyetinin ülkeye dönmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "ABD hükümeti maksimalist yaklaşımdan vazgeçer ve İran halkının haklarına saygı gösterirse, mutlaka anlaşmaya varmanın yolları bulunacaktır." ifadesini kullandı.
İran, askeri gemilerin herhangi bir amaçla Hürmüz Boğazı'na yaklaşmasının ateşkes ihlali kabul edileceğini bildirdi. Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'na ilişkin ifadeleri üzerine yazılı açıklama (59 numaralı bildiri) yaptı. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın İran’ın kontrolü altında bulunduğu ve "belirli düzenlemelere uygun olarak sivil gemilerin zararsız geçişine açık olduğu" belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:"Herhangi bir gerekçe veya bahane ile Hürmüz Boğazı'na yaklaşmayı amaçlayan herhangi bir askeri gemi, ateşkes ihlali kabul edilecek ve ağır şekilde cezalandırılacaktır."
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'na ilişkin "Yapılacak herhangi bir yanlış hamle düşmanı Hürmüz Boğazı'nda ölümcül bir girdaba hapsedecek." açıklamasında bulundu.
Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, sosyal medya platformundan, Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüntüler paylaştı.
Paylaşılan görüntülerde bir insansız hava aracının (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde gözlem yaptığı görüldü. Görüntülerle birlikte yayımlanan açıklamada ise "Tüm trafik, silahlı kuvvetlerin kontrolü altında. Yapılacak her hangi bir yanlış hamle, düşmanı Hürmüz Boğazı'nda ölümcül bir girdaba hapsedecek." ifadeleri kullanıldı.
ABD Başkanı Trump, Truth Social'den İran'a yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Trump'ın açıklamaları şu şekilde:
Gördüğünüz gibi, görüşme iyi geçti, çoğu konuda anlaşmaya varıldı; ancak asıl önemli olan tek konu, yani nükleer meselede uzlaşma sağlanamadı. Bu nedenle derhal yürürlüğe girmek üzere, dünyanın en iyisi olan Amerika Birleşik Devletleri Donanması, Hürmüz Boğazı’na giren ya da çıkan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacaktır.
Bize ya da barışçıl gemilere ateş açan herhangi bir İran unsuru 'cehenneme gönderilecek'.Abluka yakında başlayacak. Bu ablukaya başka ülkeler de katılacak. İran’ın bu yasa dışı şantajdan kazanç sağlamasına izin verilmeyecek.
'İRAN NÜKLEER HEDEFLERİNDEN VAZGEÇMİYOR'
İran ile yapılan görüşmeler sabah erken saatlerde başladı ve gece boyunca, yaklaşık 20 saat sürdü. Pek çok ayrıntıya girip elde edilen kazanımları anlatabilirim, ancak tek bir konu var ki her şeyden önemli: İran nükleer hedeflerinden vazgeçmeye yanaşmıyor!
"NATO İLE HÜRMÜZ'Ü TEMİZLEYECEĞİZ"
Ayrıca Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada "NATO ile Hürmüz'ü temizleyeceğiz" dedi.
Öte yandan Trump, Körfez ülkelerinin abluka konusunda ABD'ye yardımcı olacağını belirterek, "Tam bir abluka devreye sokuyoruz. İran'ın, sevdiği insanlara petrol satarak para kazanmasına ve sevmedikleri kişilere satmamasına ya da her neyse buna izin vermeyeceğiz. Ya hep ya hiç olacak. İstesem İran'ı bir günde yok ederim" diye konuştu.