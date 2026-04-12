Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, bir etkinlik çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"DAHA ÇOK ERKEN BENCE"
2022 yılında müzisyen Emir Ersoy ile evlenen Bahadır'a, annelik konusu hakkında sorular yöneltildi. Oyuncu, kendisine "Anne olmak istiyor musunuz?" ve "Çocuk düşünüyor musunuz?" şeklinde gelen soruları yanıtladı. Bahadır, "Daha çok erken bence. Çocuk kısmet işi" sözlerini ifade etti.
NASIL TANIŞTILAR?
Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy'un 2022 yılında başlayan evlilikleri ise mutlu bir şekilde devam ediyor. İkilinin, bir müzik projesi kapsamında tanıştığı ve zamanla bu iş birliğinin aşka dönüştüğü biliniyor. Özellikle Sezen Aksu şarkıları projesi sırasında bir araya gelen çiftin, stüdyo ortamında başlayan yakınlaşmaları kısa sürede ilişkiye dönüşmüştü.
MAGAZİN DÜNYASININ ÖRNEK ÇİFTİ
Emir Ersoy'un müzik kariyerinde de aktif rol aldığı, Latin müziği alanındaki çalışmalarıyla tanındığı bilinirken, çiftin uyumlu birlikteliği magazin dünyasında sık sık örnek gösteriliyor. Gökçe Bahadır ise başarılı oyunculuk kariyerine devam ederken özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor.