Ünlülere ve sözde sosyal medya fenomenlerine yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonları sürüyor.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti ve fuhuş organizasyonlarına yönelik yürüttüğü teknik takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.
Gece yarısı gerçekleştirilen operasyonda, ekranlardan ve sosyal medyadan tanınan ünlü isimler kelepçelenerek emniyete götürüldü. Operasyonun yankıları sürerken, listedeki bazı isimlerin baskın öncesi yurt dışına kaçtığı belirlendi.
FENOMENLER EMNİYETTE: SAMET, ELİF VE MİKA GÖZALTINDA
Soruşturmanın en dikkat çeken isimleri, milyonlarca takipçisi bulunan fenomenler oldu.
Sosyal medya figürü Samet Liçina ile eski hakem Elif Karaarslan ve Mika Slowana, narkotik polislerince adreslerinden alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi.
Karaarslan ve Slowana'nın dosyada sadece uyuşturucu kullanmakla değil, aynı zamanda "fuhuşa aracılık etmek" gibi ağır suçlamalarla da itham edildiği öğrenildi.
İKİ ÜNLÜ İSİM SINIR DIŞINDA: İLKER İNANOĞLU VE CEM ADRİAN...
Polisin elindeki listede yer alan ancak adreslerinde bulunamayan isimler de netleşti.
Ünlü oyuncu İlker İnanoğlu ve Cem Adrian hakkında savcılık talimatıyla gözaltı kararı çıkarıldı.
Ancak yapılan incelemelerde, her iki ismin de operasyondan kısa bir süre önce yurt dışına çıktığı saptandı.
Firari isimler hakkında yakalama kararının genişletilmesi bekleniyor.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
Operasyona ve gözaltına alınan isimlere dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.
Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak", "Fuhşa Teşvik veya Aracılık Etmek" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak" suçlarına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında;
İstanbul İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde ilimiz dahilinde 17, il dışında 1 ve yurtdışında 6 şüpheli olmak üzere toplamda 24 şüphelinin yakalanmasına ve belirlenen 4 işletmede arama yapılmasına yönelik 11.04.206 günü saat 23:00 itibariyle operasyonlar icra edilmiştir.
Yapılan operasyonlar sonucunda ilimiz dahilinde adresi bulunan 17 şüpheli gözaltına alınmış, bahse konu işletmelerde arama işlemi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan aramalar sırasında bir işletmede Kasten Yaralama suçundan aranan 1 şahıs yakalanmış, ilgili polis merkezine teslim edilmiş olup yakalanan şahısların adli işlemleri ilgili birimlerce yapılmaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen faaliyetler ve adli işlemler titizlikle sürdürülmekte olup soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
İSİM İSİM GÖZALTI LİSTESİ
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler belli oldu.
İşte isimlerin tamamı:
Samet DEMİROK
Özlem PARLU
Oğuz SARIPINAR
Elif KARAARSLAN
Ali Yaşar KOZ
Cansel AYANOĞLU,
Aleyna BOZOK
Büşranur ÇAKIR
Özgür GÖKÇE
Fikret AYDOĞDU
Lena Ahsen ALKAN
İrem ŞİŞMAN
Mustafa Eyüp ÇELİK
Mustafa AKSAKALLI
Cem MİRAP
Gizem Melisa ALAGÖZ
Deniz Metin YÜKSEL