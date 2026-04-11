Polisin elindeki listede yer alan ancak adreslerinde bulunamayan isimler de netleşti. Ünlü oyuncu İlker İnanoğlu ve Cem Adrian hakkında savcılık talimatıyla gözaltı kararı çıkarıldı.

Ancak yapılan incelemelerde, her iki ismin de operasyondan kısa bir süre önce yurt dışına çıktığı saptandı.



Firari isimler hakkında yakalama kararının genişletilmesi bekleniyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ



Operasyona ve gözaltına alınan isimlere dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak", "Fuhşa Teşvik veya Aracılık Etmek" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak" suçlarına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında;

İstanbul İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde ilimiz dahilinde 17, il dışında 1 ve yurtdışında 6 şüpheli olmak üzere toplamda 24 şüphelinin yakalanmasına ve belirlenen 4 işletmede arama yapılmasına yönelik 11.04.206 günü saat 23:00 itibariyle operasyonlar icra edilmiştir.

Yapılan operasyonlar sonucunda ilimiz dahilinde adresi bulunan 17 şüpheli gözaltına alınmış, bahse konu işletmelerde arama işlemi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan aramalar sırasında bir işletmede Kasten Yaralama suçundan aranan 1 şahıs yakalanmış, ilgili polis merkezine teslim edilmiş olup yakalanan şahısların adli işlemleri ilgili birimlerce yapılmaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen faaliyetler ve adli işlemler titizlikle sürdürülmekte olup soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



İSİM İSİM GÖZALTI LİSTESİ

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler belli oldu.

İşte isimlerin tamamı:



Samet DEMİROK

Özlem PARLU

Oğuz SARIPINAR

Elif KARAARSLAN

Ali Yaşar KOZ

Cansel AYANOĞLU,

Aleyna BOZOK

Büşranur ÇAKIR

Özgür GÖKÇE

Fikret AYDOĞDU

Lena Ahsen ALKAN

İrem ŞİŞMAN

Mustafa Eyüp ÇELİK

Mustafa AKSAKALLI

Cem MİRAP

Gizem Melisa ALAGÖZ

Deniz Metin YÜKSEL