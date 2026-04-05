Temelleri Nilüfer'de atılan, paravan şirketler ve akraba ağıyla Bursa'yı saran CHP'nin yolsuzluk skandalında yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor.
Tutuklu Mustafa Bozbey, maaile adının karıştığı 16 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin savcılıkta 14 saat ifade verdi. Bozbey, ifadesinde "hatırlamıyorum", "bilgim yok" ve "akrabamdır ama bağım yok" cümlelerinin arkasına sığındı.
Nitekim "bağım yok" dediği her yapının altından birinci derece akrabaları çıktı.
BOZBEY'DEN PARAVAN ŞİRKET İÇİN "DANIŞMANLIK YAPTIM" SAVUNMASI
Ayrıca "Suçtan elde edilen mal varlıkları aklandı" denilen SERES Gayrimenkul'ün gölge sahibinin Mustafa Bozbey olduğu söyleniyor.
Bozbey'in öz dayısının oğlu Muhkim Demirtaş'ın üzerine kayıtlı olan şirketin resmi adresinin Bozbey'in kardeşi Ramiz Bozbey'in adresiyle aynı olduğu ortaya çıktı.
CHP'li Mustafa Bozbey ise savcılık ifadesinde SERES Gayrimenkul için "Yetkilisi Muhkim Demirtaş öz dayımın oğludur. Doğrudan bağım yoktur ama yanında danışman olarak çalıştım." dedi.
BOZBEY'İ KUZENİ YALANLADI... MİLYARLIK ŞAİBEYE "KAMYONET" MASKESİ
Ancak Bozbey'in ifadelerini yalanlayan bizzat kuzeni oldu.
Suç gelirlerinin ve şaibeli taşınmazların aklandığı SERES'in görünen sahibi Muhkim Demirtaş, "Mustafa Bozbey benim firmamda herhangi bir görev almamıştır" açıklamasında bulundu.
Bozbey'in SERES'le olan bağını "panelvan araç" üzerinden kurgulanan bir senaryo ile çarpıtmaya kalkan Demirtaş, "Mustafa Bozbey kamyonetimi kullansın diye şirketimde sigortalı gösterdim" dedi.
İki kuzenin çelişkili beyanları SERES üzerindeki şüpheleri daha da artırdı.
BOZBEY'İN ESKİ EŞİNDEN İTİRAF: SERES ÜZERİNDEN MAL EDİNDİ
CHP'li Bozbey'in foyasını ortaya çıkaran bir diğer itiraf ise eski eş Selma Çapar'dan geldi.
Çapar, "SERES firmasının Mustafa BOZBEY isimli şahsın kontrolünde olduğunu ve bu firmayı kullanarak mal edindiğini duydum" dedi.
HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI PARA TRAFİĞİ
Öte yandan SERES'in 2017-2025 arasındaki satışları mercek altına alındı. Brüt satışlar ile firma hesaplarına giren paranın tamamen uyumsuz ve "hayatın olağan akışına aykırı" olduğu saptandı.
44.398.881 TL paranın suç geliri olabileceği, firmanın kurulduktan sonra ise 32 taşınmaz ve 3 araç ediniminin olduğu, elde edilen 8.487.029 TL ticari kazanç ile bahse konu malvarlığı edinimlerinin alınamayacağı belirtildi. Bu nedenle suç gelirleri ile elden edilen mal varlıklarının SERES üzerinden aklama işlemine tabi tutulduğu ifade edildi.
SERES dahil Mustafa Bozbey'le bağlantılı 7 şirkete kayyum atandı.
SERES'TEN FİDE'YE, SEDEN'DEN SİDE'YE!
Seden Bozbey'in SERES Gayrimenkul ile FİDE AŞ BORÇ adı altında para transferi içerisinde olduğu görüldü. Bilindiği üzere Fide Eğitim Kurumları'ının Yönetim Kurulu Başkanı Seden Bozbey.
SERES de Mustafa Bozbey'in "rüşveti akladığı" söylenen paravan şirketi. Para akışının Mustafa Bozbey'den Seden Bozbey'e, Seden Bozbey'den Side Bozbey Gürer'e olduğunu gösteren bulgular da mevcut.
5 Mart 2021'de SERES'ten Seden Bozbey'in hesabına 900 bin TL'lik bir ödeme gidiyor. Açıklama kısmında "SİDE ÖZEL EĞİTİM BORÇ BEDELİ" yazıyor. "Borç" adı altında giden paranın Side Bozbey Gürer adına olduğu anlaşılıyor.
Paravan şirket SERES Gayrimenkul'den ve Seden Bozbey'in yönetim kurulunda yer aldığı firmalar üzerinden Side Bozbey Gürer'e yüklü para transferlerinin bulunduğu belirlendi.
SERES İLE BELEDİYE ARASINDAKİ AĞ KURULMUŞ
Mustafa Bozbey'in SERES'le belediyeler arasına ağ kurduğu ortaya çıktı.
Dosyada ismi geçen Züleyha Esendemirci isimli şahsın 12.11.2021 ile 30.09.2022 yılları arasında SERES Gayrimenkul ünvanlı firmada SGK Kaydının bulunduğu, şahsın şu an için aktif olarak Bursa Büyükşehir Belediyesinde ÖZEL KALEM olarak görev aldığı saptandı. Şahsın eşi olan Aytunç ESENDEMİRCİ'nin evveliyatında Nilbel bünyesinde görev yaptığı ve aktif olarak Bursa Büyükşehir Belediyesinde yer aldığı belirlendi.