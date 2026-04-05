CHPli Mustafa Bozbeyin Bursa paravan ağı: VEREVle aldı SERESle çoğaldı | Eski eş Selma Çapar itirafçı oldu: Aracı olarak kullanıldım BOZBEY'İN ESKİ EŞİNDEN İTİRAF: SERES ÜZERİNDEN MAL EDİNDİ



CHP'li Bozbey'in foyasını ortaya çıkaran bir diğer itiraf ise eski eş Selma Çapar'dan geldi. Bozbey'in eski eşi Selma Çapar Çapar, "SERES firmasının Mustafa BOZBEY isimli şahsın kontrolünde olduğunu ve bu firmayı kullanarak mal edindiğini duydum" dedi.



HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI PARA TRAFİĞİ



Öte yandan SERES'in 2017-2025 arasındaki satışları mercek altına alındı. Brüt satışlar ile firma hesaplarına giren paranın tamamen uyumsuz ve "hayatın olağan akışına aykırı" olduğu saptandı.



44.398.881 TL paranın suç geliri olabileceği, firmanın kurulduktan sonra ise 32 taşınmaz ve 3 araç ediniminin olduğu, elde edilen 8.487.029 TL ticari kazanç ile bahse konu malvarlığı edinimlerinin alınamayacağı belirtildi. Bu nedenle suç gelirleri ile elden edilen mal varlıklarının SERES üzerinden aklama işlemine tabi tutulduğu ifade edildi.



SERES dahil Mustafa Bozbey'le bağlantılı 7 şirkete kayyum atandı.

Seden Bozbey'in SERES Gayrimenkul ile para trafiği SERES'TEN FİDE'YE, SEDEN'DEN SİDE'YE!



Seden Bozbey'in SERES Gayrimenkul ile FİDE AŞ BORÇ adı altında para transferi içerisinde olduğu görüldü. Bilindiği üzere Fide Eğitim Kurumları'ının Yönetim Kurulu Başkanı Seden Bozbey. SERES de Mustafa Bozbey'in "rüşveti akladığı" söylenen paravan şirketi. Para akışının Mustafa Bozbey'den Seden Bozbey'e, Seden Bozbey'den Side Bozbey Gürer'e olduğunu gösteren bulgular da mevcut.



5 Mart 2021'de SERES'ten Seden Bozbey'in hesabına 900 bin TL'lik bir ödeme gidiyor. Açıklama kısmında "SİDE ÖZEL EĞİTİM BORÇ BEDELİ" yazıyor. "Borç" adı altında giden paranın Side Bozbey Gürer adına olduğu anlaşılıyor. Paravan şirket SERES Gayrimenkul'den ve Seden Bozbey'in yönetim kurulunda yer aldığı firmalar üzerinden Side Bozbey Gürer'e yüklü para transferlerinin bulunduğu belirlendi.