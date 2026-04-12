Başlattığı savaşları bahane ediyor: Netanyahu'nun yolsuzluk davası ertelendi!

Filistin topraklarını işgal ederek Gazze'de katliam yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ardından İran ve Lübnan'a saldırarak bölgedeki savaşın baş sorumlusu olarak görülüyor. Yolsuzluktan yargılanan Netanyahu kendi körüklediği savaşı bahane ederek davanın ertelenmesini talep etti. Dava Netanyahu'nun talebi üzerine bir hafta ertelendi.

  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davalarındaki duruşmaları güvenlik ve siyasi nedenler gerekçesiyle bir hafta ertelendi.
  • Kudüs Bölge Mahkemesi, Netanyahu'nun 2 haftalık erteleme talebini sadece bu hafta için kabul etti ve gelecek hafta için yeni başvuru istedi.
  • Netanyahu, rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla 3 ayrı yolsuzluk dosyasından yargılanıyor.
  • ABD Başkanı Donald Trump, Kasım 2025'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a Netanyahu'yu affetmesi için mektup göndermişti.
  • Netanyahu, yaklaşık 6 yıldır yargılandığı davalardan af için Kasım 2025 sonunda Herzog'a başvuruda bulunmuştu.

İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "güvenlik ve siyasi nedenleri" gerekçe göstererek talepte bulunması üzerine yolsuzluk davalarındaki duruşmaları bir hafta ertelendi.

NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DURUŞMASI ERTELENDİ
İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, mahkeme, Netanyahu'nun "son dönemde İsrail'de ve Orta Doğu genelinde meydana gelen olaylarla ilgili güvenlik ve siyasi nedenleri" gerekçe göstererek yolsuzluk davalarındaki duruşmaların 2 hafta süreyle ertelenmesi talebini şartlı kabul etti.

Bu hafta görülecek duruşmaları erteleme kararı alan mahkeme, gelecek hafta yapılacak duruşmalar için daha sonra tekrar başvuruda bulunulmasını istedi.

"BAŞKA SEÇENEK YOK"

Mahkeme yanıtında, "ayrıntılı olarak açıklanan koşulları göz önünde bulundurarak ve başka seçeneği olmadığı için" Netanyahu'nun talebini kabul ettiğini duyurdu.

Netanyahu, Kudüs Bölge Mahkemesinden, duruşmalarında en azından 2 hafta boyunca ifade vermemek üzere talepte bulunurken, mahkeme bu talebi yalnızca bu hafta yapılacak 3 duruşma için kabul ettiğini, gelecek hafta yapılacak duruşma için tekrar talepte bulunulması gerektiğini belirtti.

3 AYRI DOSYASI VAR

İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

TRUMP NETANYAHU İÇİN MEKTUP YAZMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.

SAVAŞIN SORUMLUSU YOSLZUKTAN YIRTMANIN PEŞİNDE


Netanyahu savaşı bahane ederek yolsuzluk yargılamalarından kaçıyor ancak savaşın bölgeyi sarmasının sebebi de bizzat kendisi... Netanyahu'nun bu tavrı benimseme sebeplerinden biri de "yolsuzluk davasından yırtmak olduğu" konuşuluyor. Filistin topraklarını işgal ederek Gazze'de katliam yapan Netanyahu, ardından İran ve Lübnan'a saldırdı Suriye'yi ise taciz ediyor. Katil Netanyahu Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı da iftiralarla hedef alarak gerilimi tırmandırıyor.

