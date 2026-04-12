Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.

SAVAŞIN SORUMLUSU YOSLZUKTAN YIRTMANIN PEŞİNDE



Netanyahu savaşı bahane ederek yolsuzluk yargılamalarından kaçıyor ancak savaşın bölgeyi sarmasının sebebi de bizzat kendisi... Netanyahu'nun bu tavrı benimseme sebeplerinden biri de "yolsuzluk davasından yırtmak olduğu" konuşuluyor. Filistin topraklarını işgal ederek Gazze'de katliam yapan Netanyahu, ardından İran ve Lübnan'a saldırdı Suriye'yi ise taciz ediyor. Katil Netanyahu Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı da iftiralarla hedef alarak gerilimi tırmandırıyor.