Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı halinde göreve dönme hazırlığı yaptığı, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesinin ise partiden kopup yeni oluşuma gidebileceği iddia ediliyor.

KEMAL KILIÇDAROĞLU ÖZGÜR ÖZEL İLE TOKALAŞMADI Cenazeye katılan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu , CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'in tam önünden geçti ama elini uzatmadı. Kılıçdaroğlu Özel'i pas geçerek Cavit Çağlar ve Mehmet Sevigen tokalaşarak sohbet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Özgür Çelik'i pas geçen bir diğer isim de CHP İstanbul İl Başkanlığına çağrı heyeti olarak atanan Gürsel Tekin oldu. Kılıçdaroğlu ile Tekin ise tokalaşarak bir süre sohbet etti.

Özel'i resmen görmezden gelen Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı, partideki bölünmenin artık saklanacak bir yanı kalmadığını kanıtladı. CHP'nin geleceğini belirleyecek 38. Olağan Kurultay'a ilişkin "mutlak butlan" davası istinaf sürecinde tüm hızıyla devam ederken paralel olarak Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde de delegelere para ve iş vaadiyle "oylamaya hile karıştırma" suçundan açılan ceza davası 6 Mayıs'ta görülecek.