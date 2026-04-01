Cenazede mutlak butlan rüzgarı: Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i "pas" geçti

CHP’de "mutlak butlan" davasıyla gerilen ipler, Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde koptu. Kemal Kılıçdaroğlu, yanından geçtiği Özgür Özel’e elini uzatmayarak"yok" saydı. Gürsel Tekin’in de benzer bir tavırla "pas" geçtiği tören beklenen büyük bölünmeyi tescilledi.

  • CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hüsamettin Cindoruk'un cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile tokalaşmadı ve önünden geçerek diğer isimlerle sohbet etti.
  • CHP İstanbul İl Başkanlığına çağrı heyeti olarak atanan Gürsel Tekin de cenazede Özgür Özel ve Özgür Çelik'i selamlamadan geçti.
  • CHP'nin 38. Olağan Kurultayına ilişkin mutlak butlan davası istinaf sürecinde devam ederken, delegelere para ve iş vaadiyle oylamaya hile karıştırma suçundan açılan ceza davası 6 Mayıs'ta görülecek.
  • Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı halinde göreve dönme hazırlığı yaptığı, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesinin ise partiden kopup yeni oluşuma gidebileceği iddia ediliyor.
  • CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın 'Bir gelişme bekliyoruz, hazırlıklıyız' açıklaması siyasi çevrelerde yeni parti ilanı olarak yorumlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde "mutlak butlan" davasının gölgesinde bir kriz daha yaşandı.

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un Teşvikiye Camii'ndeki cenaze töreni CHP içindeki "mutlak savaşa" sahne oldu.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 93 yaşındaki eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Teşvikiye Camisinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

KEMAL KILIÇDAROĞLU ÖZGÜR ÖZEL İLE TOKALAŞMADI
Cenazeye katılan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tam önünden geçti ama elini uzatmadı. Kılıçdaroğlu Özel'i pas geçerek Cavit Çağlar ve Mehmet Sevigen tokalaşarak sohbet etti.

KILIÇDAROĞLU VE GÜRSEL TEKİN SOHBET ETTİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Özgür Çelik'i pas geçen bir diğer isim de CHP İstanbul İl Başkanlığına çağrı heyeti olarak atanan Gürsel Tekin oldu. Kılıçdaroğlu ile Tekin ise tokalaşarak bir süre sohbet etti.

MUTLAK BÖLÜNME
Özel'i resmen görmezden gelen Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı, partideki bölünmenin artık saklanacak bir yanı kalmadığını kanıtladı. CHP'nin geleceğini belirleyecek 38. Olağan Kurultay'a ilişkin "mutlak butlan" davası istinaf sürecinde tüm hızıyla devam ederken paralel olarak Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde de delegelere para ve iş vaadiyle "oylamaya hile karıştırma" suçundan açılan ceza davası 6 Mayıs'ta görülecek.

CHP'de davanın sonucu ne olursa olsun "mutlak bir bölünme" senaryosu kulisleri sallıyor.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Partiyi kayyuma bırakamam" diyerek olası bir "mutlak butlan" kararında göreve dönme hazırlığı yaptığı bilinirken Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesinin "B planı" olarak partiden kopup yeni bir oluşuma gideceği konuşuluyor.

Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın "Bir gelişme bekliyoruz, hazırlıklıyız" çıkışı, siyasi çevrelerde "Ekremci yeni parti" ilanı şeklinde yorumlanarak CHP tarihinin en büyük parçalanma eşiğini tescilledi.

