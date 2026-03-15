ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında bölgedeki Kürtler sözde "Rojhilat İttifakı" adı altında lejyoner olarak kullanılmaz istendi.
Savaşın ilk günlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın KYB Başkanı Bafel Talabani'den PJAK'ı lojistik olarak desteklemesini istediği ve "Ya bizimle ol ya da İran'la" diyerek baskı yaptığı iddia edildi.
TRUMP'TAN GERİ ADIM: KÜRTLER İRAN'A GİRMEYECEK
Daha sonra geri adım atan Trump, "Kürtlerin İran'a girmesini istemiyorum" çizgisine geldi.
ANKARA HEM BARZANİLERİ HEM DE TALABANİLERİ UYARDI
Bu süreçte Ankara, Suriye'de kurulamayan terör koridorunun İran'da kurulmasına kesin surette müsaade etmeyeceğini en üst perdeden ilgili makamlara duyurdu.
Hem Barzanilere hem de Talabanilere gerekli uyarılar yapıldı.
Nitekim bu uyarılar sonucu IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Başkan Erdoğan'la görüştü. İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'i tebrik edip "İran'da rejim değişikliği olası görünmüyor" mesajı verdi.
TALABANİ: İRAN'LA SAVAŞA GİRERSEK TÜRKİYE MÜDAHALE EDER
ABD basınından Fox News'e konuşan KYB Başkanı Bafel Talabani ise İran'la bir çatışma senaryosunda bölgesel dengelerin değişebileceğini ve Türkiye'nin böyle bir tabloda müdahil olabileceğini söyledi.
"Bölgesel karmaşıklıklar var" diyen Talabani, Ankara'nın uyarısına müteakip "Kürt birliklerine karşı Türkiye müdahale eder. Aynı zamanda Suriyelilerle de bir sorun var. Bence bu çok karmaşık bir senaryo ve belki de Kürtlerin öncü güç olması doğru yol değil" şeklinde konuştu.
IRAK CUMHURBAŞKANINI SEÇTİ... TALABANİ TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ
Irak Meclisi, KYB'nin desteklediği Nizar Amedi'yi ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak seçmesi sonra Bafel Talabani'den dikkat çeken bir çıkış daha geldi.
Talabani, Irak'ta kurulacak hükümete ve bölgedeki gelişmelere ilişkin mesajında, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için gösterdiği çabadan dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür etti.
Konuşmasına, bölgedeki son gelişmelerden etkilenen komşu ülkelerden özür dileyerek başlayan Talabani, "Irak topraklarından saldırıya uğrayan tüm komşu Arap ülkelerinden içtenlikle özür dilemek istiyorum. Size en derin taziyelerimizi sunuyoruz ve bu eylemlerden dolayı utanç duyuyoruz." dedi.
Talabani, Irak'ta kurulması beklenen hükümete ilişkin, "Irak yeni bir hükümet kurma sürecindedir. Hasar görmüş, ancak yıkılmamış köprüleri onaracak yeni bir hükümet. Silahların yalnızca Irak hükümetinin elinde olmasını sağlayacak yeni bir hükümet." ifadelerini kullandı.
Yeni kurulacak hükümetin vizyonuna ilişkin konuşan Talabani, "halkın hakları için mücadele edecek, Irak'ı savaştan ve kan dökülmesinden uzak tutacak, Irak'ı barış, birlik ve refaha taşıyacak bağımsız, vatansever bir hükümet" kuracakları değerlendirmesinde bulundu.
ANKARA-SÜLEYMANİYE HATTINDA YAPTIRIMLAR GEVŞEDİ
Öte yandan Ankara, Süleymaniye'ye dönük yaptırımları gevşetti.
Süleymaniye Havalimanı'na yönelik uçuş yasağı kaldırıldı, Türk Hava Yolları seferlere başladı.
Bilindiği üzere geçtiğimiz yıllarda Süleymaniye Havalimanı'nda kurulan PKK hastanesi, Irak ve Suriye'de yaralanan PKK/YPG'li teröristlerin tedavisi için kullanılmış, aynı havalimanında terör örgütüne lojistik ve askeri destek sağlanmıştı.
Bunun üzerine Ankara, KYB'nin yönettiği Süleymani'ye yaptırımlar uygulamıştı.