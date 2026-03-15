Ankara "İran'da lejyonerlik yapmayın" diye uyardı! Talabani yola geldi... Başkan Erdoğan'a teşekkürün arka planı

İsrail'in İran'da sözde Rojhilat İttifakı'na "terör koridoru açma" girişimi sonuçsuz kaldı. Ankara'nın hem Barzanilere hem de Talabanilere "lejyonerlik yapmayın" uyarısı yerini buldu. Trump'ın "PJAK'a lojistik destek ver" telkini sonrası "İran'la savaşa girersek Türkiye müdahale eder" diyen KYB lideri Bafel Talabani'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Talabani, ABD-İran müzakerelerindeki rolü nedeniyle Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Öte yandan Süleymaniye Havalimanı'na uçuşların yeniden başlaması Ankara-Süleymaniye hattındaki kademeli normalleşmenin tezahürü olarak niteleniyor.

  • Türkiye, Suriye'de kurulamayan terör koridorunun İran'da kurulmasına izin vermeyeceğini Barzaniler ve Talabaniler'e bildirdi.
  • KYB Başkanı Bafel Talabani, İran'la bir çatışma senaryosunda Türkiye'nin Kürt birliklerine karşı müdahale edebileceğini Fox News'te söyledi.
  • Bafel Talabani daha sonra ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için gösterdiği çabadan dolayı Başkan Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür etti.
  • Ayrıca Türkiye'nin Süleymaniye Havalimanı'na yönelik uçuş yasağını kaldırması "yaptırımlarda gevşeme" olarak niteleniyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında bölgedeki Kürtler sözde "Rojhilat İttifakı" adı altında lejyoner olarak kullanılmaz istendi.

Savaşın ilk günlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın KYB Başkanı Bafel Talabani'den PJAK'ı lojistik olarak desteklemesini istediği ve "Ya bizimle ol ya da İran'la" diyerek baskı yaptığı iddia edildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla eş güdümlü olarak hayata geçirilmek istenen ʺteröristan koridoruʺ planı çöktü (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'den alındı)



TRUMP'TAN GERİ ADIM: KÜRTLER İRAN'A GİRMEYECEK

Daha sonra geri adım atan Trump, "Kürtlerin İran'a girmesini istemiyorum" çizgisine geldi.

ANKARA HEM BARZANİLERİ HEM DE TALABANİLERİ UYARDI

Bu süreçte Ankara, Suriye'de kurulamayan terör koridorunun İran'da kurulmasına kesin surette müsaade etmeyeceğini en üst perdeden ilgili makamlara duyurdu.

Hem Barzanilere hem de Talabanilere gerekli uyarılar yapıldı.

Nitekim bu uyarılar sonucu IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Başkan Erdoğan'la görüştü. İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'i tebrik edip "İran'da rejim değişikliği olası görünmüyor" mesajı verdi.

ʺİran'a girersek Türkiye müdahale ederʺ diyen Bafel Talabani bir ay sonra Başkan Erdoğan'a teşekkür etti


TALABANİ: İRAN'LA SAVAŞA GİRERSEK TÜRKİYE MÜDAHALE EDER

ABD basınından Fox News'e konuşan KYB Başkanı Bafel Talabani ise İran'la bir çatışma senaryosunda bölgesel dengelerin değişebileceğini ve Türkiye'nin böyle bir tabloda müdahil olabileceğini söyledi.

"Bölgesel karmaşıklıklar var" diyen Talabani, Ankara'nın uyarısına müteakip "Kürt birliklerine karşı Türkiye müdahale eder. Aynı zamanda Suriyelilerle de bir sorun var. Bence bu çok karmaşık bir senaryo ve belki de Kürtlerin öncü güç olması doğru yol değil" şeklinde konuştu.

IRAK CUMHURBAŞKANINI SEÇTİ... TALABANİ TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Irak Meclisi, KYB'nin desteklediği Nizar Amedi'yi ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak seçmesi sonra Bafel Talabani'den dikkat çeken bir çıkış daha geldi.

Talabani, Irak'ta kurulacak hükümete ve bölgedeki gelişmelere ilişkin mesajında, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için gösterdiği çabadan dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Konuşmasına, bölgedeki son gelişmelerden etkilenen komşu ülkelerden özür dileyerek başlayan Talabani, "Irak topraklarından saldırıya uğrayan tüm komşu Arap ülkelerinden içtenlikle özür dilemek istiyorum. Size en derin taziyelerimizi sunuyoruz ve bu eylemlerden dolayı utanç duyuyoruz." dedi.

Talabani, Irak'ta kurulması beklenen hükümete ilişkin, "Irak yeni bir hükümet kurma sürecindedir. Hasar görmüş, ancak yıkılmamış köprüleri onaracak yeni bir hükümet. Silahların yalnızca Irak hükümetinin elinde olmasını sağlayacak yeni bir hükümet." ifadelerini kullandı.

Yeni kurulacak hükümetin vizyonuna ilişkin konuşan Talabani, "halkın hakları için mücadele edecek, Irak'ı savaştan ve kan dökülmesinden uzak tutacak, Irak'ı barış, birlik ve refaha taşıyacak bağımsız, vatansever bir hükümet" kuracakları değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Süleymaniye Havalimanı'na yönelik uyguladığı uçuş yasağı kalktı


ANKARA-SÜLEYMANİYE HATTINDA YAPTIRIMLAR GEVŞEDİ

Öte yandan Ankara, Süleymaniye'ye dönük yaptırımları gevşetti.

Süleymaniye Havalimanı'na yönelik uçuş yasağı kaldırıldı, Türk Hava Yolları seferlere başladı.

Bilindiği üzere geçtiğimiz yıllarda Süleymaniye Havalimanı'nda kurulan PKK hastanesi, Irak ve Suriye'de yaralanan PKK/YPG'li teröristlerin tedavisi için kullanılmış, aynı havalimanında terör örgütüne lojistik ve askeri destek sağlanmıştı.

Bunun üzerine Ankara, KYB'nin yönettiği Süleymani'ye yaptırımlar uygulamıştı.

