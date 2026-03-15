Ayrıca Türkiye'nin Süleymaniye Havalimanı'na yönelik uçuş yasağını kaldırması "yaptırımlarda gevşeme" olarak niteleniyor.

Bafel Talabani daha sonra ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için gösterdiği çabadan dolayı Başkan Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür etti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında bölgedeki Kürtler sözde "Rojhilat İttifakı" adı altında lejyoner olarak kullanılmaz istendi. Savaşın ilk günlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın KYB Başkanı Bafel Talabani'den PJAK'ı lojistik olarak desteklemesini istediği ve "Ya bizimle ol ya da İran'la" diyerek baskı yaptığı iddia edildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla eş güdümlü olarak hayata geçirilmek istenen ʺteröristan koridoruʺ planı çöktü





TRUMP'TAN GERİ ADIM: KÜRTLER İRAN'A GİRMEYECEK



Daha sonra geri adım atan Trump, "Kürtlerin İran'a girmesini istemiyorum" çizgisine geldi.



ANKARA HEM BARZANİLERİ HEM DE TALABANİLERİ UYARDI



Bu süreçte Ankara, Suriye'de kurulamayan terör koridorunun İran'da kurulmasına kesin surette müsaade etmeyeceğini en üst perdeden ilgili makamlara duyurdu.

Hem Barzanilere hem de Talabanilere gerekli uyarılar yapıldı.



Nitekim bu uyarılar sonucu IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Başkan Erdoğan'la görüştü. İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'i tebrik edip "İran'da rejim değişikliği olası görünmüyor" mesajı verdi.